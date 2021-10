Sebastian Timm, Alisse Pljevjak, Andreas Schädl und Angelika Benz (v.l.) arbeiten für den Schwetzinger Tafelladen „Appel + Ei“. Bei einer Aktion am vergangenen Samstag konnten Passanten ausrechnen, was sie für einen Apfel oder ein Ei bezahlen müssten, wenn sie den gleichen prozentualen Anteil ihres Einkommens dafür ausgeben würden wie Bezieher von Hartz IV. Foto: Lenhardt

Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Es sah eigentlich ganz harmlos aus: Der Aktionsstand der Tafel Schwetzingen "Appel + Ei" bot Äpfel und Eier vor der Evangelischen Stadtkirche an. Das Besondere: Die Preise für die Äpfel und Eier konnten die Besucher selbst ausrechnen – und zwar mit einer engen Relation zu einem Leben mit Hartz-IV-Unterstützung. "Wir möchten anschaulich zeigen, was es bedeutet, von Armut betroffen zu sein", erklärte Ursula Igel, Bezirksleiterin Südliche Kurpfalz des Diakonischen Werks im Rhein-Neckar-Kreis, bei einer Aktion am vergangenen Samstag im Rahmen der landesweiten "Woche gegen Armut und Ausgrenzung".

Seit 2008 gibt es den Tafelladen "Appel + Ei", ein Projekt des Caritasverbandes für den Rhein-Neckar-Kreis und des Diakonischen Werks Rhein-Neckar. Die Mitarbeiter fahren am Morgen jeden Werktags bis zu 30 Lebensmittelmärkte und Bäckereien an, um qualitativ einwandfreie Lebensmittel abzuholen, die sonst in der Mülltonne landen würden. Stattdessen werden die Lebensmittel für kleines Geld an Menschen mit geringem Einkommen verkauft. Die Schwetzinger Tafel zählt rund 70 bis 80 Kunden pro Tag. Igel erklärt: "Wenn man täglich die lange Schlange vor dem Tafelladen sieht, kann man verbittert werden."

Stefan Dugeorge, Referatsleiter Soziale Dienste beim Caritasverband Rhein-Neckar, erläutert: "In Schwetzingen ist die Armut verdeckt. Aber vielleicht kennt man Freunde oder Bekannte in Armut." Einige Betroffene suchen sogar regelmäßig in Abfallbehältern nach Lebensmitteln. Noch mal Dugeorge: "Oft offenbaren sich die Menschen erst in unseren Beratungsstellen." Große Probleme bereiten den Betroffenen überraschende Ausgaben wie in der Corona-Zeit: Laptops für die Kinder, Gebühren für Flatrates oder Wlan oder ein Computer, um online Termine und Hilfe zu beantragen. Aber auch die Kosten für die Reparatur einer Waschmaschine oder die Nachzahlung für die Nebenkosten können die Betroffenen in die Schuldenfalle treiben. Die meisten schämen sich ihrer Armut. Sebastian Timm (37) jedoch hatte den Mut, an diesem Aktionstag von seiner Armut zu erzählen. Der alleinerziehende Vater einer achtjährigen Tochter ist Hartz-IV-Empfänger und Kunde der Tafel: "Dank der Tafel kann ich für meine Tochter und mich günstig Obst und Gemüse kaufen." Der gelernte Kaufmann für Einzelhandel ist nicht nur Kunde, sondern gleichzeitig auch ehrenamtlicher Mitarbeiter der Tafel: "Das ist für mein Selbstwertgefühl sehr wichtig. So kann ich auch als Hartz-IV-Empfänger für andere Menschen da sein."

Ein Hartz-IV-Empfänger erhält monatlich 446 Euro, dazu kommt in Schwetzingen Geld für die Bruttokaltmiete (Miete plus Nebenkosten ohne Heizung) von höchstens 456 Euro. Wie bei einem Kuchen ist prozentual errechnet, wie viel Geld für welche Bedürfnisse ausgegeben werden darf. Für Lebens- und Genussmittel sind 35 Prozent, also 155 Euro pro Monat vorgesehen. Für einen Apfel macht das 0,32 Prozent (50 Cent) und für ein Ei 0,13 Prozent (20 Cent) des Budgets für Lebensmittel aus.

Anhand der Prozentzahlen kann man diesen Hartz-IV-Plan zum Beispiel auf einen Single mit einem monatlichen Einkommen von 5000 Euro (netto) übertragen. Es würden 456 Euro für Unterkunft und Heizung abgezogen. Von der Zwischensumme von 4544 Euro sind 35 Prozent für Lebensmittel vorgesehen (1590 Euro). Dann würde ein Apfel nach den prozentualen Hartz-IV-Vorgaben von 0,32 Prozent also 5,08 Euro kosten und ein einzelnes Ei immer noch 2,06 Euro. Laut den Mitarbeitern des Tafelladens gibt es in Schwetzingen schätzungsweise 1100 Hartz-IV-Empfänger, darunter vor allem Alleinerziehende, kinderreiche Familien und ältere Menschen mit geringer Rente. Für den Tafelladen braucht es einen Berechtigungsausweis. Igel erläutert: "Es gibt Selbstbedienung und Thekenverkauf für Backwaren, Obst und Gemüse. Die Kunden können selbstbestimmt auswählen, was sie benötigen. An der Kasse zahlen sie den dafür jeweils festgesetzten Preis und empfangen daher keine Almosen."

Die Arbeit der Tafel ist nur möglich dank der vielen ehrenamtlichen Helfer. Zu ihnen zählt Richard Bohrmann. Der Rentner sagt: "Die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Tafel macht Spaß, hier habe ich Kontakt und komme mit anderen Menschen ins Gespräch."

Info: Mehr Informationen gibt es unter www.appel-und-ei-schwetzingen.de.