Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Auch Treppen sind Fußwege. So steht es in der neuen Polizeiverordnung der Stadt Schwetzingen. Früher hatte man an dieser Stelle den Begriff „Staffeln“ verwendet – womit niemand so recht etwas anfangen konnte. Doch wenn man sich rechtskonform verhalten will, dann muss man zunächst einmal verstehen, was mit dem bürokratischen Satzgebilde eigentlich gemeint ist. In diesem Sinn wurde die neue Polizeiverordnung nun konkretisiert.

Der Schwetzinger Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für die neue Polizeiverordnung. Nach 20 Jahren war eine Neufassung notwendig geworden, weil dann die alte Polizeiverordnung automatisch außer Kraft tritt. An rund 20 Stellen hat die Verwaltung die Polizeiverordnung mit der Zustimmung des Gemeinderats ergänzt, angepasst oder Neues eingefügt.

Neu ist zum Beispiel der Abschnitt über den Schutz gegen nächtliche Lärmbelästigung. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ist es nun verboten, die Nachtruhe anderer durch Unterhaltungen, Singen, Schreien oder Grölen zu stören. Das gilt insbesondere vor Gaststätten und Versammlungsräumen. Eine Ausnahmeregelung für Feste oder Umzüge durch die Stadt ist allerdings möglich. Auch die Begriffe „Gartenwirtschaften“ und „Vergnügungsstätten“ wurden an dieser Stelle zusätzlich eingefügt. Zu den Ordnungswidrigkeiten gehören nun auch das Stören der Nachtruhe durch zu laute Radios und Gaststättenlärm. Auch wer Fahrzeugtüren oder Garagentore übermäßig laut schließt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Oder wer die Hinterlassenschaft seines Hundes nicht beseitigt.

Nichtgewerbliche Garten- und Hausarbeiten – dazu gehören auch Bohren, Hämmern und Sägen – dürfen künftig zwischen 20 Uhr und 7 Uhr nicht mehr erledigt werden. An Sonn- und Feiertagen gilt sogar ein ganztägiges Verbot. Die bisherige Mittagsruhe entfällt allerdings. Und der Lärm von Rasenmähern darf die Vorgaben der 32. Bundes-Immissionsschutzverordnung nicht überschreiten.

Außerdem ist das Waschen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen und das Wechseln von Betriebsstoffen untersagt. Neu ist auch, dass Hundebesitzer dafür sorgen müssen dass niemand mehr durch anhaltende, vermeidbare Laute der Tiere gestört wird. Eine Ausweitung der bestehenden Anleinpflicht für Hunde sah man jedoch nicht als verhältnismäßig an. Was allerdings neu ist: Hunde sind an der Leine zu führen, sofern der Besitzer nicht jederzeit auf den Hund einwirken kann. Das bisherige Taubenfütterungsverbot wird ersetzt durch die Formulierung „Füttern von frei lebenden Tieren“. Denn abgelegtes Futter kann dazu führen, dass sich Tauben und Ratten vermehren.

Neu aufgenommen wurden zudem einige Paragrafen zur Verunreinigung von Straßen und Grünflächen. Dort ist das Besprühen der gesamten Ausstattung untersagt. Das Wegwerfen von Abfällen – dazu gehören auch Zigarettenkippen – ist ebenfalls verboten. Städtische Papierkörbe darf man nur für Kleinabfälle, nicht aber für größere Mengen nutzen.

Die neue Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.