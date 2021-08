Von Marion Gottlob

Schwetzingen/Plankstadt. Wer hat nicht ein schlechtes Gewissen, wenn er Lebensmittel wegwirft? Dabei muss es gar nicht sein, dass noch Essbares im Müll landet. Der Verein "Alles-Retter" verteilt Lebensmittel, die sonst im Abfall landen würden, an Bedürftige und Nicht-Bedürftige. "Uns geht es um einen guten Umgang mit Lebensmitteln und um die Bewahrung der Umwelt", erklärt Gründer und Erster Vorsitzender Peter Schmitt. "Bei uns braucht sich niemand zu schämen, wenn er Lebensmittel annimmt." Und Zweiter Vorsitzender Harry Rudolf ergänzt: "Hier kann der Millionär neben dem Bettler stehen, alle werden gleich behandelt."

Der Verein ist in Mannheim und Ludwigshafen, aber auch in Schwetzingen und Plankstadt aktiv. Zu den rund 40 Mitgliedern zählen die fast 90 Jahre alte Leontine Müller und die 81-jährige Erika Kienle-Retz. Zusammen stehen sie dreimal pro Woche im Plankstädter "Alles-Retter"-Kiosk und geben kostenlos Lebensmittel aus. "Ich erhalte eine gute Rente und bin versorgt", erzählt Leontine Müller. "Aber ich sehe andere ältere Menschen, die im Müll nach leeren Flaschen suchen, um das Pfand einzulösen. Ihnen und anderen möchte ich helfen."

Erika Kienle-Retz geht es ähnlich. "Für mich ist dieses Ehrenamt auch eine Auszeit für das Miteinander, um unter Menschen zu kommen", sagt sie. Der Plankstädter Bürgermeister Nils Drescher hat sich dafür eingesetzt, dass der Verein den Kiosk für eine geringe Miete nutzen darf. Dafür sind ihm die Mitglieder dankbar.

Die Idee für den Verein hatte Peter Schmitt (64), als er gesundheitlich nicht wohlauf war. Er wollte dennoch etwas für andere Menschen tun. Und so gründete er 2019 die "Alles-Retter". "Mir ist die Kombination aus Umweltschutz und der Hilfe für andere Menschen wichtig", sagt er. Für ihn zählen vor allem Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Hygiene. "Auch in der Corona-Krise hatten wir zu unseren Öffnungszeiten keinen einzigen Tag geschlossen", berichtet Schmitt.

In Plankstadt und Schwetzingen gibt es jeweils eine Ab- und Weitergabestelle. Dort kann jeder Nahrungsmittel abgeben und abholen. Besonders beliebt sind Obst, Gemüse und Milchprodukte wie Joghurt, aber auch abgepackte Wurst. In Plankstadt werden die Lebensmittel nach den Wünschen der Kunden in Tüten verpackt und dann ausgegeben. "So regeln wir, dass niemand in den Lebensmitteln wühlt und sie vielleicht aus Versehen auf den Boden wirft", erklärt Schmitt.

In Schwetzingen und Plankstadt gibt es pro Wochen rund 100 Abholer. Die Mitglieder des Vereins kommen aus der ganzen Region und stammen zum Teil aus unterschiedlichen Ländern – unter anderem aus Polen, Bulgarien und der Türkei. Genau wie die Kunden. Schon vor der Corona-Krise zählten zu ihnen unter anderem alleinerziehende Mütter und Familien mit vielen Kindern. In der Krise kamen außerdem Menschen hinzu, die ihre Arbeit verloren haben und in Not geraten sind. Vor allem aber gehören Rentner zu den Kunden.

Eine Stammkundin nimmt meist mehrere Tüten mit und verteilt die Lebensmittel an ältere Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst kommen können. An manchen Tagen kommt sie sogar zweimal vorbei, um andere zu versorgen: "An einem Tag habe ich so viel verteilt, dass nichts mehr für mich übrig geblieben ist", erzählt sie.

Bei den Lebensmitteln handelt es sich um Spenden. Einerseits geben Privatleute etwas ab, zum Beispiel vor einer Urlaubsreise oder nach einer großen Feier. Andererseits zählen Unternehmen zu den regelmäßigen Spendern. Die ehrenamtlichen "Alles-Retter" fahren die Firmen an und prüfen und sortieren die Lebensmittel vor Ort. "So entstehen für uns kaum Abfallgebühren", erklärt Schmitt. Doch auch die Unternehmen profitieren davon. "Wir nehmen ihnen Lebensmittel ab und sortieren eventuellen Abfall, sodass er gut entsorgt werden kann." Als Entlohnung für ihren Einsatz dürfen sich die Helfer selbst Lebensmittel für den eigenen Bedarf aussuchen. Denn sie geben nicht nur etwas von ihrer Zeit, sondern tragen auch die Kosten für die Fahrt.

In der Corona-Zeit wurden ausschließlich Lebensmittel ausgegeben. Langsam wollen die Helfer aber auch wieder andere Dinge wie Kleidung und Haushaltswaren ausgeben. Wer sich daran beteiligen möchte, kann genauere Infos unter der Telefonnummer 0176 / 41 84 49 11 einholen. Neue Mitglieder sind willkommen. Am Samstag, 11. September, findet in der Hebelstraße 4 bis 6 in Schwetzingen von 11 bis 14 Uhr eine Sonderabgabe für Kleidung, Geschirr und Trockenware statt.

In der dortigen Awo-Seniorenstätte befindet sich auch eine Ab- und Weitergabestelle der "Alles-Retter". Eine Abholung ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr möglich. Die Abgaben erfolgen dienstags von 15 bis 16 Uhr. Der Kiosk der "Alles-Retter" in Plankstadt befindet sich in der Schwetzinger Straße 31. Die Abhol- und Bringzeiten sind dort montags, mittwochs und freitags von 17 bis 18.30 Uhr.

Info: Mehr Infos zum Verein gibt es unter: www.alles-retter.de