Von Marion Gottlob

Schwetzingen/Ketsch. Wer Klaus Stürmer besucht, der begegnet seinem Hund Frodo. Der Name aus "Der Herr der Ringe" ist in diesem Fall reiner Zufall. Stürmer selbst hat die Abkürzung aus "Ich bin so froh, dass ich do bin" entwickelt. Er hat in Schwetzingen den Tafel-Laden "Appel + Ei" aufgebaut und geht nun in Rente. "Ich habe immer gesagt: Wenn ich in Rente gehe, möchte ich einen Hund. Diesen Wunsch habe ich mir nun erfüllt", sagt der 66-Jährige lachend.

Klaus Stürmer ist in Mannheim-Neckarau geboren und hat zunächst Versicherungskaufmann gelernt. Dann machte er eine Lehre im Maschinenwerk Mannheim zum Maschinenschlosser. Danach unternahm er erst einmal eine sechs Monate lange Weltreise: Sein bester Freund, eine Freundin und er tourten in einem VW-Bus durch die Türkei, Syrien und Afghanistan. Schon damals war das Land am Hindukusch gefährlich: "Außerhalb der Städte durfte man nur an zwei eingezäunten Tankstellen einen Stopp einlegen."

Das Trio fuhr an riesigen Mohn-Feldern entlang, oft über 50 Kilometer. Aufgrund des Wetters verbrachte Stürmer drei Wochen in Kabul. Bei über 40 Grad Celsius und offenen Abwasser-Kanälen entlang den Straßen litt der deutsche Gast an Durchfall. "Ich habe mich von Kohletabletten ernährt", erinnert er sich. Vor Kurzem sah Stürmer eine aktuelle Dokumentation über Afghanistan im Fernsehen: "Das Team war auf der gleichen Route wie ich unterwegs." Von Kabul führte die Reise nach Indien. In Alt-Delhi gab es Schießereien auf offener Straße. Erst in Nepal fanden die Reisenden wieder zur inneren Ruhe. "Durch die vielen Himalaja-Bergsteiger hatte es etwas von Europa", so der Weltenbummler.

Wieder in Deutschland verbrachte Stürmer jedoch erst einmal einige Zeit mit einer Virusinfektion im Krankenhaus. Sobald es seine Gesundheit zuließ, half er auf der Station. Das machte ihm so viel Freude, dass er noch eine dritte Ausbildung zum Kranken- und Altenpfleger absolvierte. Einige Zeit später war Klaus Stürmer noch einmal auf großer Tour. Er verbrachte drei Monate als Aufbauhelfer in Nicaragua. "Ich wollte anderen Menschen helfen", betont er.

Dann arbeitete Stürmer jahrelang in der Pflege, bis er Probleme mit der Wirbelsäule bekam. Da besann er sich auf seinen ersten Beruf und arbeitete als Versicherungskaufmann. Anschließend war er fast sieben Jahre beim MERC, dem Vorläufer der "Adler", tätig. Es folgten zweieinhalb Jahre Arbeitslosigkeit. "Ich habe 500 Bewerbungen geschrieben."

Schließlich bewarb sich Stürmer bei der Caritas Rhein-Neckar auf einen Hausmeister-Posten. Im Gespräch fragte man ihn: "Wollen Sie nicht etwas anderes machen? Trauen Sie sich zu, einen Tafel-Laden in Schwetzingen aufzubauen?" Klaus Stürmer sagte zu. Er erstellte ein Konzept und eine Marketing-Strategie und warb um Unterstützung bei Firmen für einen Tafel-Laden, in dem bedürftige Menschen Lebensmittel für einen geringen Preis erhalten.

Mit einer fünfstündigen Benefiz-Gala im Palais Hirsch mit Künstlerin wie Rolf Stahlhofen und dem Chor Joyful Voices machte Stürmer das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt. Vor etwa 15 Jahren öffnete er dann den Laden "Appel + Ei". Einige Zeit später besuchte Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl mit der SPD-Politikerin Andrea Nahles – damals Bundesministerin für Arbeit und Soziales – den Tafelladen. Aus einem geplanten Zehn-Minuten-Besuch wurden anderthalb Stunden. "Ich bin kein parteipolitischer Mensch. Aber ich habe bis heute Kontakt zu Andrea Nahles", so Stürmer.

Im Tafelladen sind viele Familien Kunden. So auch eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien. Der Vater fragte, ob er mithelfen könnte – kostenlos. Stürmer nahm das Angebot an, später vermittelte er dem Mann eine Arbeit als Maler. Der Syrer vergaß die Hilfe nicht und spendete später selbst für den Tafelladen. Es ist in Schwetzingen sogar gelungen, gerade ärmere Senioren zu ermutigen, ihre Scham zu überwinden und im Tafelladen günstig einzukaufen. "Es braucht Vertrauen", weiß er.

An seine Kunden hat Stürmer fast nur gute Erinnerungen. Aber es gibt auch weniger schöne Erlebnisse: Zweimal kam es im Tafelladen durch Vandalismus und Einbruch zu Wasserschäden. "Wir mussten alles wieder aufbauen." In der Corona-Zeit war der Tafelladen nur kur geschlossen. Mit Helfern entwickelte Klaus Stürmer Ideen, wie seine Kunden trotz der Krise kostengünstige Lebensmittel erhalten konnten.

Klaus Stürmer und seine Familie leben in Ketsch. Für seine Frau Barbara gab er das Bungee-Jumping auf, nachdem er zuvor in Speyer 100 Meter in die Tiefe gesprungen war. Kurz darauf wurde Hochzeit gefeiert. Als sich Sohn Moritz zum sechsten Geburtstag wünschte, dass beide Eltern das Rauchen aufgeben sollten, taten sie es. Nun gehört noch ein Hund zur Familie. Das Tier wurde in Rumänien von einem Autofahrer angefahren. Es wurde gerettet und kam in die Schweiz. Mitten in der Coronakrise holte Klaus Stürmer den Welpen an der Grenze ab, sodass niemand in Quarantäne musste. "Ich hatte viel telefoniert, auch mit den Grenzposten. Dann hat das geklappt." Jetzt ist Frodo Teil der Familie und versüßt Stürmer das Rentnerleben.