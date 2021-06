Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Hockenheim. Für zwei der großen Freizeitbäder in der Region endet nun die Corona-bedingte Schließzeit. Glücklicherweise spielt diesmal sogar das Wetter mit. Das Schwetzinger Freizeitbad Bellamar öffnet am heutigen Donnerstag, 10. Juni, seine Tore für den Außenbereich. Hallenbad und Sauna bleiben jedoch geschlossen. "Die Sauna wird gerade umgebaut", erklärt Bäderleiter Alexander Happold. Das Hockenheimer Aquadrom folgt am Montag, 14. Juni mit seinem gesamtem Angebot: Hallenbad, Freibad, Wellenbad, Sauna und Salzgrotte.

Die Gastronomie ist in beiden Bädern geöffnet, es gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Der Nachweis über eine Impfung, Testung oder überstandene Corona-Erkrankung ist in Hockenheim Voraussetzung für den Zutritt zu den Bädern. Im Bellamar hingegen kann man darauf verzichten, weil nur das Freibad geöffnet wird. In den einzelnen Becken ist nur eine bestimmte Anzahl an Schwimmern zeitgleich zulässig. Damit das Abstand halten leichter fällt, wird das Wellenbecken im Aquadrom nur mit kleinen Wellen betrieben. Für die Besucher gibt es in beiden Bädern drei Zeitfenster: eins für Morgenschwimmer, eins für Hauptbesucher und eins für Spätschwimmer. Maximal 350 Besucher sind jeweils erlaubt. Sowohl die Verantwortlichen als auch die Mitarbeiter und Besucher haben den Tag der Wiedereröffnung herbeigesehnt.

Die einen wollen endlich wieder ihre Bahnen ziehen, die anderen ihr Bad nach außen präsentieren. Und es muss endlich wieder Geld in die Kasse fließen. Kommunale Bäder sind bereits in "normalen" Zeiten Zuschussbetriebe von erheblicher Bedeutung. In einem Jahr ohne Einnahmen – auch wenn die Beschäftigten Kurzarbeitergeld erhielten – verschlimmert sich die finanzielle Situation noch mehr. Denn ein Bad kann man nicht einfach abstellen und auf Null herunterfahren wie einen Kühlschrank. Bestimmte Bereiche müssen weiter betrieben werden, auch ohne Besucher.

Sowohl in Schwetzingen als auch in Hockenheim verhageln die Millionendefizite den Stadtwerken Jahr für Jahr die Bilanz. Im Aquadrom rechnet man mit einem Verlust von gut drei Millionen Euro für das Jahr 2020, im Bellamar ist es nicht ganz so drastisch. "Aber immer noch im Millionenbereich", sagt Happold. "Mir kumme widder" hatte der Hockenheimer Oberbürgermeister Marcus Zeitler optimistisch angekündigt. Und hinter den Kulissen war man eigentlich nie weg gewesen. Vielmehr habe man die Zeit der Schließung für Sanierungsarbeiten genutzt, erklärt Bäderleiter Gregor Ries. Die Edelstahl-Rutsche wurde abgestrahlt und gesäubert, der Treppenaufgang zum Rutschenturm erneuert. Von außen begrüßt das Bad seine Gäste nun in einem munteren Türkis.

Die Tickets fürs Bellamar kann man nur im Internet erwerben. In Hockenheim sind die Eintrittskarten neben dem Online-Verkauf auch drei Mal pro Woche an der Kasse oder im Shop erhältlich: montags, mittwochs und freitags zwischen 11 und 12.30 Uhr sowie zwischen 16 und 17.30 Uhr. Die Buchung muss mindestens einen Tag vor dem Besuch erfolgen und ist maximal drei Tage im Voraus möglich.