Schwetzingen/Heddesheim. Fast auf den Tag genau vier Jahre nach dem von Kritikern hochgelobten Album "Absence" veröffentlicht die Formation "Poor Genetic Material" ihren neuen Longplayer "Here Now". Dieser erscheint am 18. September digital, auf CD und als limitiertes Vinyl. Einmal mehr macht es die siebenköpfige Gruppe nicht leicht, Vergleiche mit anderen Bands zu ziehen. Dank ihres einzigartigen Stils, ihrer hohen Musikalität und dem originellen Songwriting gelten sie spätestens seit den beiden Literatur-inspirierten Alben "Island Noises" und "A Day In June" als eine der besten deutschen Progressive- und Artrock-Bands.

Die Formation aus der Region gründete sich vor fast 20 Jahren und ist seit 2007 in der aktuellen Besetzung zusammen, wobei Ex-Beggars Opera-Frontmann Martin Griffiths (unsterblicher 70er-Jahre Hitsong "Time Machine") seit dem genialen Doppelalbum "Island Noises" von 2011 inzwischen mehr als nur der "Special Guest" ist und seit fast einem Jahrzehnt fest zur aktuellen Besetzung gehört. "Poor Genetic Material", das sind Leadsänger und Ex-Alias Eye-Stimme Philip Griffiths (43) aus Brühl sowie die Musikpädagogin Pia Darmstädter (45, Flöte) und Stefan Glomb (56, Gitarren), beide aus Schifferstadt. Philipp Jaehne (56, Keyboards) wohnt in der Band-Homebase Schwegenheim und ist im pfälzischen Edenkoben als Pädagoge tätig. Dennis Sturm (42, Bass) ist in der Südpfalz zu Hause und "im richtigen Leben" wie Jaehne als Gymnasiallehrer im Schuldienst. Musikpädagoge Dominik Steinbacher (39, Drums) kommt aus Offenbach/Queich. Schließlich Martin Griffiths, der vor einiger Zeit von Eppelheim nach Heddesheim zog.

Das neue Album „Here now“ erscheint am 18. September. Foto: Hans-Joachim Of

Im Mittelpunkt der 45-minütigen Konzertreise "Here Now" mit Titeln wie "Serendipity", "The Waiting Game" oder dem spannenden, hochmelodischen "Note From My Younger Self", das durch Pia Darmstädters Flötentöne veredelt wird, steht der Longtrack "The Garden", der sich wiederum in fünf Untertitel gliedert. Hier zeigt die 70 Jahre "junge", im englischen Newcastle geborene und später in Glasgow lebende Musiklegende Martin Griffiths, dass seine Stimme nichts an Kraft und Faszination verloren hat.

Griffiths, heutzutage auch als Schlossführer in Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen unterwegs, ist vom Schwetzinger Schlossgarten, dem "wunderschönen Rokoko-Theater" und den historischen Geschehnissen des 18. Jahrhunderts inspiriert. So spielen in den Stücken "The War", "The Garden" "The Theater", "The Silver Peacock" und "The Peace" Figuren wie der in Schwetzingen geborene "Prinz Max" Maximilian Joseph von der Pfalz (1756 bis 1825) oder Pfalzgraf und Kurfürst Carl Philipp Theodor (1724 bis 1799) eine tragende Rolle.

Dabei werden alle Facetten des einzigartigen Musikstils der Band mit Tempowechseln, Überraschungen und Wendungen deutlich. Die damalige kulturelle, ökonomische und infrastrukturelle Entwicklung spiegelt sich auch im Song wieder. Das Stück endet mit einer fulminanten Gitarrenexplosion, bei der Saitenzauberer und Songschreiber Stefan Glomb einmal mehr alle Register zieht. "Es macht unendlich viel Spaß, Teil dieser herrlichen Band zu sein und zusammen mit meinem Jungen zu singen", bekundet Griffiths und Sohnemann Phil, der schon als Kind mit dem Vater musizierte und Lieder performte, nickt zustimmend. "Poor Genetic Material" entlieh den Namen einer Comic-Figur aus der Fantasiewelt des Charlie Brown, doch die Musiker sind alles andere als "schlechtes, genetisches Material", können auch über sich selbst lachen.

"Wenn es so etwas wie eine Bandphilosophie gibt, dann besteht sie in dem Versuch, das volle Spektrum der Aufnahmetechnologien zu nutzen, ohne Musik zu machen, die wie am Reißbrett konstruiert klingt", sagen die Bandgründer und Songschreiber Stefan Glomb und Philipp Jaehne. Soll heißen: Es werden vertrackte und sperrige Arrangements zugelassen, ohne die Melodie und Harmonie aus den Augen zu verlieren.

Jedem Mitglied werde viel Freiraum eingeräumt, sodass seine jeweiligen Stärken zur Geltung kommen können. "Wir sind fast ausnahmslos Perfektionisten, haben einen hohen Anspruch, wollen uns an den Größen des Genres messen", bekundet Phil Griffiths, der als Lektor am Lehrstuhl für Anglistische Literatur- und Kulturwissenschaft an der Mannheimer Universität lehrt.

Weil auch die anderen Musiker fest im Berufsleben stehen und deren Wohnorte weit auseinander liegen, trifft man sich meist erst, wenn wieder eine CD-Release-Party ansteht: "Das ist immer ein ganz besonderer Moment", betont der promovierte Anglist Stefan Glomb, wie Phil als Dozent an der gleichen Uni tätig.

Wie der Prozess und die Entstehung eines neuen Albums funktioniert? "Jeder hat freie Hand, macht sich Gedanken über seinen Part, wobei der Entstehungsprozess der Stücke und Alben bis zum Schluss offen und spannend bleibt", wird berichtet.

Meist kommt ein Literatur-inspiriertes Konzeptalbum heraus, so wie bei "Island Noises", einer erfolgreichen Umsetzung von Shakespeares Werk "The Tempest" oder "Ulysses", einem Roman des irischen Schriftstellers James Joyce. Die Texte von "Poor Genetic Material" sind erfrischend anders, als die in der heutigen Rockmusik verbreiteten Standardphrasen. Die Stücke sind musikalisch geprägt von dem über die Jahre gereiften, einzigartigen Stil der Band.

So entstehen aus exzellentem Spiel, hoher Musikalität und originellem Songwriting immer wieder Lieder, die vom zerbrechlich Melodiösen zum lärmend Progressiven, von eingängigen Melodien bis hin zu komplexen Arrangements reichen.

Die Band ist heute sicher auf dem Gipfel ihrer Kreativität, spielt in der Ersten Liga. Beim neuen Album "Here Now" wird im Gegensatz zum letzten Album "Absence" das Präsente des Augenblicks betont. Der Silberling wurde von Christian Dolenga aus Landau aufgenommen und gemixt, wartet erneut mit großer Coverkunst auf, zeigt eine der kreativsten deutschen Prog- und Artrock-Bands von ihrer besten Seite. Ein Album, das mit jedem Hördurchgang gewinnt.

Info: Details unter https://Soundcloud.com/Poorgeneticmaterial