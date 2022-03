Von Sabine Hebbelmann

Schwetzingen/Charkiw. Für Anna German ist der russische Überfall auf ihre Heimat ein tiefer Schock. Sie ist in einer Kleinstadt in der Region Charkiw aufgewachsen und wohnt mit Mann und Tochter in Schwetzingen. Sieben Tage lang hörte sie nichts von ihrer Freundin, die Schutz in einer U-Bahn-Station in Charkiw gesucht hatte. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt im Nordosten nahe der russischen Grenze. Hier kommen nur sehr wenige Hilfslieferungen an.

Die 33-Jährige sorgt sich um Verwandte und Freunde, die in der umkämpften Region wohnen. Zumindest der Kontakt funktioniert. "Ich danke Gott, dass ich jeden Tag mit meinen Eltern reden kann", sagt sie. Ihr Vater brauche dringend Medikamente. "Ich kann sie in Schwetzingen in der Apotheke kaufen, aber ich kann sie ihm nicht schicken. Die Post funktioniert nicht mehr", erzählt sie. "Hätte mir das jemand vor zwei Monaten gesagt, hätte ich es nicht geglaubt. Da hätte ich einfach ein Paket aufgegeben und in zwei Wochen wäre es da."

In einem Aufruf wirbt die junge Frau nun um Unterstützung: "Ich benötige finanzielle Hilfe und Menschen, die mit mir einen Weg finden, den eingeschlossenen Menschen in Charkiw und Umgebung zu helfen." Sie würde sich auch über Kontakte zu Ukrainerinnen oder Ukrainern freuen, die wie sie aus der Region Charkiw kommen. "Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, den Menschen, die weitestgehend von jeglicher Hilfe ausgeschlossen sind, zu helfen", schreibt sie.

Anna German hat in Charkiw studiert, hat dort Freunde und kennt Freiwillige, die sich zuvor in einem Rettungsdienst um vermisste Alzheimer-Patienten gekümmert hatten. Im größten Chaos versuchten diese nun, eine Logistik auf die Beine zu stellen. Sie versorgen die Leute, die in den U-Bahn-Stationen ausharren und bringen Menschen, die nicht mobil sind, die Sachen nach Hause. "Das sind für mich die wahren Helden", sagt Anna German.

Medikamente und Essen sind in der Region sehr knapp und teuer geworden, vor allem Milchprodukte und Fleisch fehlen, berichtet sie. Informationen darüber, wer was wo braucht, werden auf dem kurzen Weg der sozialen Medien auch über Angehörige und Helfer in Deutschland geteilt. Auch Benzin ist Mangelware, und die Straßen sind gefährlich. Anna German erzählt von einem 23-Jährigen in ihrem Heimatort, der vor ein paar Tagen im Familienkreis und bei den Nachbarn den Bedarf erfragt hat und mit dem Auto losgefahren ist, um in anderen Orten die benötigten Dinge aufzutreiben. "Er riskiert das eigene Leben für andere", bemerkt sie.

In der Ukraine gebe es mutige und engagierte Leute, die Warentransporte organisieren und übernehmen könnten. Doch es gibt Fragen. Etwa welche Dokumente für Lkw benötigt werden oder wie sie Zugang zu großen Warenlagern bekommen. Ukrainische Organisationen hat sie bisher nicht erreicht, nun will sie es über persönliche Kontakte versuchen. "Wir brauchen jemanden, der weiß, wie die Logistik funktionieren könnte", betont sie.

Die schnellste Hilfe aber sei, wenn sich die Menschen mit dem, was vor Ort noch vorhanden ist, versorgen könnten. Sie selbst sammelt und schickt regelmäßig Geld an ihre Kontakte in der Region Charkiw. Auch den Menschen, die nach Deutschland flüchten, hilft sie, so gut sie kann. Bekannte in Frankenthal und bei Frankfurt haben Familien aufgenommen, und sie selbst kauft und vermittelt Sachspenden. "Die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit", zeigt sie sich dankbar und ergänzt: "Jeder kann etwas tun und gemeinsam schaffen wir mehr. Jeder Tag zählt." Vor Kurzem hatte sie noch den Traum, einmal in die Südsee zu reisen. Jetzt wünscht sie nur noch eins: dass der schreckliche Krieg endet und sie ihre Eltern in die Arme schließen kann.

Info: Wer Anna German und ihr Engagement für die Region Charkiw unterstützen möchte, kann sie über die Mailadresse annaukr747@gmail.com erreichen oder direkt spenden.

Anna German

DE83 6609 0800 0005 1956 16

Verwendungszweck: Spenden für die Ukraine