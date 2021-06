Von Volker Knab

Schwetzingen/Brühl. Über ein Jahr lang ruhte beim Schwimmverein (SV) Hellas Brühl und bei der DLRG Schwetzingen-Plankstadt-Oftersheim aufgrund der Pandemie das Programm. Inzwischen dürfen die Schwimmer wieder in die Becken. Für die Anfängerkurse hat sich eine lange Warteliste gebildet, die der Reihe nach abgebaut wird.

Was das Angebot von Nichtschwimmerkursen anbelangt, sind die Ortsgruppe Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und der Schwimmverein (SV) Hellas Brühl wichtige Anbieter in der Region. Marc Hemberger von der DLRG und Elke Hube vom SV Hellas erläutern den schwierigen Neustart bei den Anfänger-Schwimmkursen, nachdem die Kurse seit März 2020 fast komplett entfallen sind.

"Für neue Kinder sehen wir erst ab Januar 2022 die Möglichkeit, sich für einen Anfänger-Schwimmkurs anzumelden", sagt Marc Hemberger. Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Schwetzingen-Oftersheim-Plankstadt begründet die schlechte Nachricht mit dem langen Stillstand bei der Schwimmausbildung. Erst "seit Mitte Mai liegt uns die Bestätigung vor, dass das Anfängerschwimmen wieder möglich ist", so Hemberger. Das hat bei der DLRG inzwischen auch wieder begonnen. Es ist die Fortsetzung des Anfängerkurses, der zu Beginn der Pandemie nach wenigen Terminen abgebrochen werden musste.

Im Kurssystem der DLRG entstand ein großer Überhang verhinderter und jetzt wartender Schülerinnen und Schüler aus den vergangenen eineinhalb Jahren. "Die müssen wir jetzt als Erstes versuchen unterzukriegen", erklärt Hemberger. Das aber bedeutet: "Die jetzt Fünf- oder Sechsjährigen kommen zunächst nicht dran".

Die DRLG bietet zweimal jährlich Nichtschwimmer-Kurse für jeweils rund 60 Kinder an. "Wir konnten wegen der Pandemie 180 bis 200 Kinder nicht ausbilden", erläutert der Schwetzinger DLRG-Chef. Die stehen jetzt größtenteils auf der Warteliste. "Das Einzugsgebiet der DLRG Schwetzingen reicht von Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim bis nach Brühl und Ketsch, wobei der Großteil unserer rund 660 Mitglieder aus Schwetzingen stammt", so Hemberger.

Die DLRG Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt nutzt für die Anfängerkurse die Lehrschwimmbecken in Schwetzingen und Plankstadt und kann beide inzwischen auch wieder nutzen, allerdings mit Auflagen. "Wir haben reduzierte Größen und müssen daher den kompletten Unterricht neu planen", erklärt der Vorsitzende. Dabei gibt es ein grundlegendes Problem: Dem Verein stehen nur begrenzt Betreuer zur Verfügung, und deshalb hilft der DLRG auch die Zuteilung von mehr Wasserfläche pro Woche für sein Kursangebot wenig.

Beim SV Hellas Brühl liegen die Probleme ähnlich, erläutert die stellvertretende Vorsitzende Elke Huber. "Wir haben im Frühjahr 2020 Schwimmkurse für Nichtschwimmer begonnen. Nach dem dritten Termin erfolgte der Abbruch wegen Corona." Seither warten die 58 Mädchen und Jungs darauf, dass es wieder weitergeht.

Hinzu kommen 61 Kinder, die sich für den Herbstkurs 2020 angemeldet hatten, und die Kinder, die in diesem Jahr Schwimmen lernen wollten. Die Kurse finden im Brühler Hallenbad statt, das aber erst wieder ab Herbst geöffnet ist. Immerhin könnte man dann den angefangenen Kurs wieder aufnehmen. Derzeit kann man nur ins Freibad gehen.

"Wir haben versucht, in Schwetzingen oder Ketsch für den Sommer zusätzliche Wasserflächen eines Hallenbades in einem Nachbarort zu bekommen", schildert Hube die Bemühungen seitens des Vereins. Aber ohne Erfolg: "Entweder sind die Bäder geschlossen, oder sie haben selbst einen überhöhten Bedarf."

Mit den Anfänger-Schwimmkursen könne der Verein nicht ins Freibad ausweichen. "Die Wassertemperatur ist für die kleinen Kinder zu kalt. Die stehen noch viel und sind nicht dauernd im Wasser in Bewegung", erläutert sie. Also bleibt in Brühl nur die Hoffnung auf den Herbst.