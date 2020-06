Die OMV-Tankstelle in Schwetzingen war am Abend des 18. Januar dieses Jahres der erste Tatort, neben den Angeklagten war noch ein Cousin am Überfall beteiligt. Foto: Lenhardt

Von Volker Widdrat

Mannheim/Brühl. Immer wieder senken die beiden jungen Männer während der Verhandlung den Kopf. Allmählich scheint ihnen klar zu werden, was sie angerichtet und wie viel Angst sie ihren Opfern gemacht haben. Vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim beginnt am Freitag der Prozess gegen zwei 18-jährige Mannheimer, denen die Staatsanwaltschaft besonders schweren Raub zur Last legt. Die Freunde haben gestanden, am Abend des 18. Januar dieses Jahres kurz vor 22 Uhr die OMV-Tankstelle in Schwetzingen und am 14. Februar gegen 21 Uhr die OMV-Tankstelle in Brühl überfallen zu haben.

Beide absolvieren eine Ausbildung und leben noch bei ihren Eltern, die dem Verfahren unter dem Vorsitz von Richter Joachim Bock beiwohnen. Die Angeklagten spielen Fußball und trainieren gern im Fitnessstudio. Sie tragen am liebsten schicke Klamotten und gönnen sich Restaurantbesuche. Als das Geld knapp wird, entschließen sie sich zu einem Raub. Jetzt sitzt das Duo in Untersuchungshaft.

Ihre Verteidiger Jörg Becker und Daniel Gönnheimer äußern sich umfassend für ihre Mandanten. Und auch die 18-Jährigen beantworten alle Fragen des Gerichts. Einer der Angeklagten wird in Indien geboren. Er ist ein Jahr alt, als er mit seinen Eltern nach Deutschland kommt. Nach der Realschule beginnt er eine Ausbildung als Elektroniker bei der Bahn. Er wird wie seine beiden jüngeren Brüder streng muslimisch erzogen.

Das gilt auch für seinen mitangeklagten Kindergartenfreund. Dessen Familie stammt aus Pakistan. Der gebürtige Schwetzinger beginnt nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zum Zahntechniker. Vor der ersten Tat in Schwetzingen besorgen sie sich zwei täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen. Als sie die Tankstelle betreten, hält einer der beiden die Waffe. Mit dabei ist auch sein gesondert verfolgter Cousin, der ein Messer aus seiner Hosentasche zieht. Sie bedrohen die Kassiererin. Der zweite Angeklagte nimmt das Geld aus der Kasse, insgesamt 879 Euro in Münzen und Scheinen. Knapp vier Wochen später schlagen die Angeklagten in Brühl zu.

Dieses Mal hat ein Täter den Plastikrevolver in der Hand und zielt in Richtung der Kassiererin. Der andere greift sich die Beute von 890 Euro. Der Cousin ist nicht dabei. Die Räuber fliehen aus der Tankstelle und fahren mit dem Auto in den Mannheimer Stadtteil Rheinau. Dort werden sie eine Stunde später festgenommen. Die Jugendkammer sei "ziemlich fassungslos", sagt der Vorsitzende Richter Joachim Bock.

Man rätsele über das Motiv für diese "schwerwiegenden Straftaten". Das Gericht schaut sich Lichtbilder an. Die Aufnahmen der Überwachungskameras identifizieren die Angeklagten eindeutig. "Wenn es einmal klappt, dann geht es auch ein zweites Mal", hätten sie sich überlegt, sagt einer von ihnen. Dass der dritte Täter ein Messer gezogen habe, hätten sie nicht gesehen, ergänzt sein Kumpel.

In der Untersuchungshaft haben sie sich gegenseitig geschrieben und wollen Freunde bleiben. Besuch durften sie wegen der Coronakrise nicht empfangen. Die Eltern sind traurig und enttäuscht. "Wir konnten unseren Müttern nicht ins Gesicht schauen", gesteht ein Angeklagter. Die 24-jährige Kassiererin der Tankstelle in Schwetzingen schildert den Tatabend: "Mir war gleich klar, was die wollen." Die Frau drückt den Notfallknopf. Als die Polizei kommt, sind die Täter weg.

Ab und zu habe sie noch ein komisches Gefühl, weil Kunden wegen der Coronakrise mit Gesichtsmaske reinkommen. In Briefen entschuldigen sich die Angeklagten bei ihr: "Es tut uns leid, dass wir Sie bedroht haben. Wir hoffen, das passiert Ihnen nie wieder", heißt es darin. Ihre Verteidiger überreichen in der Verhandlungspause der Frau ein Schmerzensgeld von 1000 Euro.

Die 23-jährige Kassiererin der Tankstelle in Brühl weint bei ihrer Aussage. Sie kann den Überfall nur schwer verkraften, schläft schlecht und muss Beruhigungsmittel nehmen. Ihre Ausbildung will sie dort nicht fortsetzen. Auch dieser Zeugin gegenüber äußern die Angeklagten ihr Bedauern und lassen über die Anwälte ein Schmerzensgeld von 1000 Euro übergeben. Die Kassiererin hört sich die Entschuldigung an, akzeptieren will sie diese aber nicht.