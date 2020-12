Schwetzingen. (man/zg) Günstiger Wohnraum ist in vielen deutschen Städten Mangelware – auch in Schwetzingen. Um dieses Problem zu bekämpfen, wurde die Schwetzinger Wohnbaugesellschaft (SWG) gegründet, deren Alleingesellschafterin die Stadt ist. Um die Wohnraumnot in der Spargelstadt zu lindern, soll die SWG, die seit Anfang des Jahres tätig ist, den Bestand der kommunalen Wohnungen von 350 auf 500 anheben. Am 1. Dezember fiel der offizielle Spatenstich für das erste Projekt der SWG. In der Lindenstraße 56, nahe des Rondells, entsteht ein modernes Wohnhaus mit sechs Wohnungen. Die Bauarbeiten sollen im Januar 2021 beginnen. Geht es nach dem Willen der Planer, könnten die Mieter ihre Wohnungen bereits ein Jahr später beziehen. Dieser Zeitplan setze allerdings moderate Wetterverhältnisse in den bevorstehenden Wintermonaten voraus, heißt es in einer Mitteilung der SWG.

"Das neue Wohnhaus bietet Wohnungsgrößen von 52 Quadratmeter bis 66 Quadratmeter, alle Wohnungen im Erdgeschoss sind in altersgerechter Form ausgeführt und komplett barrierefrei", erklärt SWG-Geschäftsführer Patrick Körner. "Dieser Punkt war uns besonders wichtig, denn wir werden die vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen aus dem Bereich der Inklusion bei künftigen Projekten auf jeden Fall mit einbeziehen."

Die Dachwohnungen werden als Maisonette ausgebaut, außerdem verfügen laut der SWG sämtliche Wohnungen über Balkone oder Terrassen. "Die entsprechenden Stellplätze sind oberirdisch auf dem Grundstück angelegt, im Gebäude selbst haben wir ausreichend Platz für Fahrräder vorgesehen", so Körner. Gemeinsam mit dem Architekten Christopher Ansorge habe man ein ansprechendes Projekt auf den Weg gebracht, das durch seine Qualitätsstandards und seine energetische Versorgung überzeuge.

"Die Energieversorgung erfolgt mittels Solarthermie und einer modernen Gastherme", erläutert der Geschäftsführer. Er freue sich, dass dabei seine fachlichen Kompetenzen zum Einsatz kämen. Aufgrund seiner Ausbildung und seines Werdegangs verfüge der 38-jährige Diplom-Betriebswirt über fundierte Kenntnisse im Bereich der regenerativen Energien und Technologien, die er seit 2014 als kaufmännischer Assistent der Geschäftsführung bei den Stadtwerken Schwetzingen einbringe, heißt es in der Mitteilung. "Regenerative Energien und zukunftsorientierte Technologien sind im Sinne des lokalen und regionalen Klimaschutzes sowohl bei unseren Neubauprojekten als auch bei anstehenden Sanierungen gesetzt", verspricht Körner.

Die Aktivitäten und Projekte der Schwetzinger Wohnbaugesellschaft dienten vorrangig der kommunalen Daseinsvorsorge, betont der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl. "Wir wollen zusammen mit der SWG bezahlbaren Wohnraum in Schwetzingen schaffen, der vom privaten Immobilien- und Wohnungsmarkt derzeit nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt wird", betont der Rathauschef. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats der SWG begleitet er die Projekte der Wohnbaugesellschaft gemeinsam mit den Stadträten Karl Rupp (Schwetzinger Freie Wähler), Kathrin Vobis-Mink (Grüne), Sarina Kolb (CDU) und Robin Pitsch (SPD). Als Aufsichtsräte bringen sie die Interessen des Gemeinderats ein und vertreten das politische Gremium. Dem Aufsichtsrat und der Stadt Schwetzingen als Alleingesellschafterin sind gemäß SWG-Satzung grundlegende Zuständigkeiten vorbehalten.

Auch bei dem Projekt in der Lindenstraße 56 liegt der Fokus darauf, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. "Mit neun Euro pro Quadratmeter liegen wir erkennbar deutlich unter dem aktuellen Marktpreisniveau für Neubau-Mietwohnungen", sagt OB Pöltl. Er weist zudem darauf hin, dass die Stadt das Projekt in der Lindenstraße gemäß eines entsprechenden Gemeinderatsbeschlusses jährlich mit 25.000 Euro bezuschusst. "Sonst könnten wir diese Wohnungen nicht zu den gewollt moderaten Mietpreisen anbieten", so der OB. Dabei sei die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum ja das gemeinsame Ziel von Stadt und SWG. Das habe man gleich beim ersten Projekt eindrucksvoll bewiesen, so der OB.

In den kommenden Monaten plane die SWG den Erwerb von Wohnungen, die auf dem ehemaligen Pfaudler-Areal entstehen sollen, erklärt Körner auf RNZ-Nachfrage. Das Ziel sei, sich im ersten Bauabschnitt 20 Wohnungen zu sichern.