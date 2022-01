Von Stefan Hagen

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Am vergangenen Montag sind in Schwetzingen Gegner der Corona-Maßnahmen und Kritiker der "Spaziergänger" aufeinandergetroffen. Dabei seien Teilnehmer der Menschenkette von "Impfskeptikern" angerempelt und angepöbelt worden, hatte Florian Reck, Mitglied des Bündnisses für Demokratie und Vielfalt Kurpfalz, der RNZ berichtet. Davon will man sich aber nicht beeindrucken lassen und am heutigen Montag erneut Flagge zeigen. Jetzt gibt es also den "Zorn auf die Zornigen", wie der "Spiegel" titelt.

Gemeinsam wolle man weiterhin klare Kante für eine solidarische Stadtgesellschaft und ein faires Miteinander sowie gegen Verschwörungsideologien und Halbwahrheiten zeigen, die auf den als "Spaziergänge" getarnten unangemeldeten Protestmärschen sowie auf "Querdenken"-Veranstaltungen verbreitet würden, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses. Demnach soll am Montag, 17. Januar, 18 Uhr, auf dem Schlossplatz wieder eine Kundgebung mit anschließender Menschenkette stattfinden.

Auch aufgrund des starken und sichtbaren Gegenprotests hätten sich die "Spaziergänger" am vergangenen Montag aus Mannheim zurückgezogen. Stattdessen seien sie dann spontan massenweise nach Schwetzingen gekommen, erläutert Reck, warum man die Menschenkette nach rund einer halben Stunde aufgelöst habe.

Solche Spontanmobilisierungen, schreibt Reck, "verfolgen das Ziel, die lokale Behörden zu überrumpeln und die demokratischen Institutionen zu delegitimieren". In Schwetzingen und der Kurpfalz sei es jüngst wiederholt zu solchen Aufmärschen gekommen, die "nach unseren Erkenntnissen vor allem von rechten Kreisen inszeniert und unter anderem über den Messenger Telegram beworben werden", heißt es in der Mitteilung des Bündnisses für Demokratie und Vielfalt Kurpfalz. Aufgerufen dazu hätten unter anderem die NPD und "Der Dritte Weg", die AfD sowie die Gruppe "Freie Pfälzer". Pöbeleien gegenüber Polizei, Medien und Gegenprotest hätten dabei System: "Bewusst sollen so die örtlichen Behörden auf die Probe gestellt werden, bewusst will man durch provokatives Verhalten das Vertrauen in die Institutionen unserer Demokratie beschädigen, und bewusst sollen mit solchen Provokationen medienwirksame Bilder geschaffen werden", heißt es weiter.

Schwetzingen sei keine Kulisse für Verschwörungsideologen und Rechtsradikale. "Schwetzingen ist bunt, vielfältig, fair und solidarisch", schreiben die Organisatoren der Menschenkette.

Um die Sichtbarkeit und Sicherheit der Menschenkette sicherzustellen, wird darum gebeten, Schals, Tücher oder ähnliche Utensilien mitzubringen, mit denen die Menschenkette verbunden werden soll. Schilder und Banner mit passenden Botschaften darauf seien gerne gesehen, wird angemerkt.

Zur Teilnahme, darauf legen die Organisatoren besonderen Wert, sei außerdem die Einhaltung von Abständen sowie das Tragen eines medizinischen Mundnasenschutzes – in der Regel FFP2-Maske laut Auflagen der Versammlungsbehörde – Voraussetzung.