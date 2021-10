Von Anna Manceron

Schwetzingen. Sie waren nicht gewollt – und sind doch geblieben. Die sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei, die in den 1960er- und 70er-Jahren nach Deutschland gekommen sind. Als Arbeitskräfte waren sie willkommen, um das "Wirtschaftswunder" am Laufen zu halten. Aber für die Menschen dahinter interessierten sich nur wenige.

"Der türkische Fahrlehrer, die Restaurantbesitzerin, der Automechaniker, die Gemüsehändlerin – diese Menschen haben die Geschichte Schwetzingens in den vergangenen Jahrzehnten kulturell mitgeprägt und zum Wohlstand der Stadt beigetragen. Aber niemand hat sie je gefragt: Wie ging es Euch eigentlich damit?", sagt Lars Maurer, Leiter des städtischen Museums Karl-Wörn-Haus. Weder dort noch im Stadtarchiv gibt es Dokumente oder Fotos, die vom Leben der "Gastarbeiter" erzählen. "Was sie und ihre Familien erlebt haben, kam in unserer Erinnerungskultur bisher nicht vor."

Um das zu ändern, hat Maurer vor anderthalb Jahren das Zeitzeugen-Projekt "Schwetzinger Migrationsgeschichte(n)" ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Studierenden der Uni Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule hat er im Frühsommer 2021 zwölf türkeistämmige Menschen aus Schwetzingen und Umgebung interviewt und ihre Lebensgeschichten aufgeschrieben. Herausgekommen ist ein Buch, das im Frühjahr 2022 veröffentlicht werden soll. "Wir verpassen ihm jetzt den letzten Feinschliff und hoffen, dass es im November gedruckt werden kann", erzählt Maurer.

Die Interviews sollten ursprünglich in einem Filmstudio aufgezeichnet werden. Doch wegen der Corona-Pandemie waren viele persönliche Treffen nicht möglich. Deshalb liegt der Fokus nun auf dem Buch. Befragt wurden nicht nur türkeistämmige Einwanderer der ersten Generation, sondern auch deren Nachfahren. Sie alle sind ihren Weg gegangen, auch wenn er oft steinig war. "Diese Lebensläufe sind mitunter sehr beeindruckend", erzählt Maurer.

"Viele Gastarbeiter und ihre Kinder sind unter schwierigen Voraussetzungen gestartet und trotzdem weit gekommen." Besonders beeindruckt hat ihn ein Mann aus Schwetzingen, der zwar in Deutschland geboren wurde, mit seinen Eltern zu Hause aber nur Türkisch sprach. Wegen mangelnder Deutschkenntnisse musste er die Hauptschule besuchen. Doch der Junge wollte mehr: Er kämpfte sich durch, machte Abitur und studierte Maschinenbau. Heute arbeitet er als Manager bei Bosch. "Dieser Lebenslauf ist kein Einzelfall", sagt Maurer. Vor allem in der zweiten Generation gebe es viele, die ihre deutschen Mitschüler überholt hätten.

Während die erste Generation überwiegend unter sich blieb, sind ihre Kinder heute "in beiden Welten zu Hause", sagt Maurer. Auch die dritte Generation ist in Deutschland fest verwurzelt. Aber: "Sie haben noch immer einen starken Bezug zum Heimatland ihrer Großeltern und wollen deren Traditionen und Sprache weitergeben", erzählt er. Für die vierte Generation spiele der Migrationshintergrund oft keine große Rolle mehr. Aber: "Es wird trotzdem spannend sein, ihre Entwicklung zu beobachten."

Die Erkenntnisse aus dem Zeitzeugen-Projekt decken sich überwiegend mit den Erfahrungsberichten aus ganz Deutschland. Dass viele "Gastarbeiter" der ersten Generation unter sich blieben, liegt daran, dass es damals weder Sprachkurse noch Integrationsangebote gab, meint Lars Maurer. "Die Politik hat über Jahrzehnte hinweg geleugnet, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das wurde erst in den letzten zehn bis 20 Jahren anerkannt."

Wie viele türkeistämmige "Gastarbeiter" es in Schwetzingen gab, kann der Historiker nicht genau sagen. "Ein paar Hundert werden es aber gewesen sein", meint er. Die meisten arbeiteten im Bundesbahn-Ausbesserungswerk und in der Konservenfabrik Bassermann. Dort waren auch viele Frauen beschäftigt. Am Anfang lebten die Arbeiter in Baracken, später unter anderem in der Eisenbahnersiedlung in Plankstadt. Ob die Pfaudler-Werke und der Zigarrenfabrikant August Neuhaus "Gastarbeiter" beschäftigten, ist nicht eindeutig belegt. Wer einen dauerhaften Aufenthaltstitel bekam, suchte sich mitunter eine andere Beschäftigung. Viele eröffneten auch inhabergeführte Geschäfte. Heute bilden Türkeistämmige in Schwetzingen die größte Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund, gefolgt von EU-Angehörigen.

Vor genau 60 Jahren kamen die ersten "Gastarbeiter" aus der Türkei nach Deutschland. "Höchste Zeit, ihnen endlich eine Stimme zu geben", findet Lars Maurer. "Wenn wir das jetzt nicht machen, ist es irgendwann zu spät", betont der Historiker. Bei den Interviews hätten er und die anderen Projektteilnehmer nicht nur unheimlich viel gelernt, sondern auch Dankbarkeit erfahren.

Für manche Interviewpartner waren die Gespräche auch eine Gelegenheit, um Kränkungen zu verarbeiten, die sie durch Diskriminierung erlitten haben. Lars Maurer ist überzeugt: "Für die ehemaligen Gastarbeiter ist es wichtig zu erfahren, dass ihre Geschichte genauso viel zählt wie die der anderen." Er kann sich auch vorstellen, das Projekt eventuell auf weitere "Gastarbeiter"-Gruppen aus Italien oder Griechenland auszuweiten.

Info: Mehr Infos zu dem Projekt "Schwetzinger Migrationsgeschichte(n)" gibt es hier.