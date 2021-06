Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Der Juni brachte einen guten Ertrag, aber April und Mai blieben wegen der nassen und kalten Witterung weit hinter den Erwartungen zurück. "Wir haben gerade mal die Hälfte Spargel geerntet", sagt Heike Gress vom Biolandhof Im Forst. Am 9. April stach sie den ersten Spargel, doch dann zog sich die Saison sehr verhalten dahin. Es ging nicht von null auf 100 wie in manchen Jahren. "Es war einfach zu kalt." Vor einer Woche hat sie die Ernte – wie in den Vorjahren – wieder eingestellt: "Wir machen nie länger."

Da blieben nur ein paar Wochen, mit denen die Spargelbauern wirklich zufrieden sein konnten. Auch bei ihrem Nachbarn Heinrich Schuhmacher lief’s "nicht wie gewünscht." Manche Bauern ließen den Verkauf allerdings noch bis Mitte dieser Woche weiter laufen – aber fast durchweg mit vorhandenem, bereits geerntetem Spargel, der zuletzt allerdings ziemlich üppig wuchs. Gerd Koppert, Spargelbauer in Oftersheim, erntete sogar bis Freitag und ist zufrieden mit der Saison. Er habe gemerkt, dass die Kunden Wert legen auf regionale und frische Produkte, sagt er.

Nach der aufregenden Spargelsaison im vergangenen Jahr mit der großen Ungewissheit, ob die rumänischen Spargelhelfer überhaupt einreisen können, lief zumindest dieser Aspekt reibungslos. Die Erntehelfer kamen wie gewohnt mit dem Auto und mussten nicht eingeflogen werden. Bei Heike Gress war das unmittelbar nach Ostern. Die 20 Erntehelfer von Gerd Koppert kommen alle aus einem Ort. "Sie haben sich PCR-getestet."

Im vergangenen Jahr hatten die Landwirte noch die große Sorge, die Helfer könnten sich bei der Reise infiziert haben. Diesmal offenbarte sich dafür ein ganz anderes Problem: Die Nachfrage von privater Seite war zwar erfreulich, doch die Gastronomie blieb bis 25. Mai komplett geschlossen, die Außenbereiche waren auch danach wegen des launigen Wetters zunächst schwach frequentiert. Kurzum: Die Nachfrage von gastronomischer Seite, ansonsten ein wesentlicher Faktor des Spargel-Verkaufs, zeigte sich stark verhalten. Das war auch beim Schlossrestaurant Theodors so, das in normalen Zeiten an die 3000 Kilo Schwetzinger Spargel pro Saison verarbeitet und auf den Tisch bringt. Diesmal verkaufte Küchenchef Thomas Ebert deutlich weniger Spargel als sonst.

Dass die Gastronomie bis Ende Mai ausfiel, brachte Gerd Koppert keinen Umsatzeinbruch. Bei ihm war die Nachfrage aus Privathaushalten besonders stark, was ihm unterm Strich mehr Umsatz bescherte als 2020. Das wurde besonders deutlich, als die Pfingstferien kamen und viele Leute in Urlaub fuhren: "Da hatten wir gleich 30 Prozent weniger Umsatz." Der Verkauf an die Gastronomie habe das nicht ausgleichen können.

Die Spargelpreise bewegten sich anfangs wegen des kühlen Wetters auf hohem Niveau. Die hiesigen Spargelbauern blieben bei ihren Preiserhöhungen während der kühlen Phase moderat: "Einen Euro mehr als 2020" nahm Heinrich Schuhmacher. Das waren 13 Euro für Klasse 1. Als sich die Erntemengen an Muttertag normalisierten, gingen auch die Preise wieder auf Normalniveau. Überregional erreichte der Kilopreis für die erste Klasse allerdings 16 bis 18 Euro, was aber nur wenige davon abhielt, das "königliche Gemüse" zu kaufen.

Spargel gilt mit seinen spärlichen Kalorien, aber reichlich gesunden Inhaltsstoffen als das Gemüse-Highlight des Jahres. Wer nicht gerade auf ein Gardemaß Wert legt, der begnügt sich ohnehin mit den Spargeln der zweiten oder dritten Klasse. Bauer Koppert hat ein ganz anderes Geschäftsmodell: Er nimmt von Anfang an einen Preis, den er die ganze Saison beibehält. "Das hat sich bewährt." Das glaubt man ihm gern: In den ersten Wochen standen die Kunden in langen Schlangen an.