Der Kreisvorsitzende der CDU Rhein-Neckar, Karl Klein (v.l.), mit dem designierten Kandidaten für die kommende Landtagswahl, Andreas Sturm, und dessen Zweitkandidatin Sarina Kolb. Mitbewerber Alexander Mitsch ging bei der Nominierungsversammlung am Donnerstagabend in der Hockenheimer Stadthalle leer aus. Foto: Lenhardt

Von Volker Widdrat

Hockenheim. Der 33-jährige Andreas Sturm geht bei der Landtagswahl im März 2021 für die CDU im Wahlkreis Schwetzingen ins Rennen. Die 71 Delegierten des CDU-Kreisverbands Rhein-Neckar gaben dem Neulußheimer Ortsverbandsvorsitzenden und Gemeinderat am Donnerstagabend in der Stadthalle Hockenheim insgesamt 36 Stimmen.

Sturm setzte sich damit im ersten Wahlgang gegen die Schwetzinger Stadtverbandsvorsitzende und Fraktionschefin im Gemeinderat, Sarina Kolb, durch. Sie erhielt von der Wahlkreisvertreterversammlung 24 Stimmen. Der Bundesvorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch aus Plankstadt, war der dritte Bewerber für die Kandidatur im Landtagswahlkreis. Er erhielt insgesamt elf Stimmen. Die 27-jährige Sarina Kolb wurde anschließend mit 66 Stimmen zur Ersatzbewerberin bestimmt.

Als Versammlungsleiter fungierte der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wiesloch, Karl Klein. Wegen der Corona-Pandemie war die Kandidatenkür um drei Monate verschoben worden. Es sei wichtig, die Demokratie in Krisenzeiten zu stärken, betonte er. Klein selbst tritt bei der nächsten Landtagswahl im März 2021 nicht mehr an.

"Sturm wählen bedeutet mit Rückenwind in die Zukunft", sagte Andreas Sturm am Ende seiner Präsentation. Der 33-Jährige arbeitet als Studienrat an der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim und ist derzeit in die hessische Bildungsverwaltung abgeordnet. Für seine Präsentation hatte er vier Themen ausgewählt: Eine stärkere Wirtschaftspolitik, eine kluge Energiepolitik, eine neue Verkehrspolitik sowie eine konkurrenzfähige Bildung und Digitalisierung.

Die CDU müsse in Bund und Land gegen eine zunehmende "Wirtschaftsfeindlichkeit" ankämpfen, so Sturm. Er forderte "klare Zukunftsperspektiven" für Unternehmen. "Technologie ist dabei die Lösung, mit verlässlichen und sauberen Energien", so der 33-Jährige. Zudem plädierte er für einen kompromisslosen Bürokratieabbau. Die Sanierung der Salierbrücke beispielsweise komme pro Monat nur um 7,63 Meter voran. Im Zeitraum von 40 Monaten habe die Türkei aber einen ganzen Flughafen für 90 Millionen Passagiere gebaut.

Sturm schimpfte über "Fehlentwicklungen" der einst grün-roten Bildungspolitik: "Dadurch wird eine ganze Generation von Schülern an die Wand gefahren." Nur mit der Union sei diese Krise zu meistern. "Wir müssen uns wieder den Status einer Volkspartei erkämpfen", betonte der frisch gebackene Landtagskandidat. Seinen Parteikollegen versprach er einen engagierten Wahlkampf. Er sehe gute Chancen, das Mandat zurückzuholen.

Sarina Kolb wiederum verwies auf die große Bandbreite der Kommunalpolitik. Diese könne für eine erfolgreiche Landespolitik nützlich sein. Die Diplom-Rechtspflegerin, zuletzt hauptamtliche Geschäftsführerin der CDU Mannheim und ab sofort Referentin für die dortige CDU-Gemeinderatsfraktion, sprach sich für mehr Personal bei Polizei und Justiz aus. Nur so könne die Sicherheit gewährleistet werden. Die Union müsse sich wieder auf ihre Kernkompetenzen besinnen und "mehr junge Wähler für die Christdemokraten begeistern".

Alexander Mitsch ging mit keinem Wort auf die 2017 von ihm in Schwetzingen gegründete Werteunion ein. Dabei handelt es sich um eine konservative Bewegung in der CDU, die von der Partei nicht offiziell anerkannt ist. Die CDU habe gerade Rückenwind und "die besten Antworten für Sicherheit und Wirtschaftskraft", sagte der 52-jährige. Der Diplom-Kaufmann forderte mehr Wertschätzung für die Polizei und eine Politik "ohne ideologische Scheuklappen".

Kreisvorsitzender Karl Klein dankte den Bewerbern für ihr Engagement und Interesse an dem Mandat. Als Gastgeber trat Marcus Zeitler auf, Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim und ebenfalls CDU-Mitglied. Die Kandidatenvorstellung sei ein klares Zeichen dafür, "dass wir uns in der CDU keine Sorgen machen müssen, dass die Demokratie bei uns funktioniert", betonte Zeitler.