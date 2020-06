Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Seit vielen Jahren ist das ehemalige Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn in Schwetzingen – einst der größte Arbeitgeber der Stadt – im Gespräch für eine Neunutzung. Das Werk wurde 1918 in Betrieb genommen und Ende 1989 stillgelegt. Die Flächen waren lange im Besitz der Bahn-Tochterfirma Aurelis, gehören inzwischen aber dem französischen Sportartikelhersteller und -händler Decathlon, der im nördlichen Bereich des Gebiets eine Ausweitung seiner Logistikaktivitäten plant.

Der südliche Bereich ist überwiegend im Besitz der Stadt. Durch den Ersten Weltkrieg bestand hoher Bedarf an Ausbesserungsarbeiten an den Fahrzeugbeständen der Reichsbahn. In der Folge beschäftigte das Werk in den Jahren 1919 und 1920 etwa 1100 Mitarbeiter und war damit auf Jahrzehnte hinaus der größte Arbeitgeber in Schwetzingen und der Nachbargemeinde Plankstadt.

Die aktuelle Problematik bei der Entwicklung des Gebiets hin zu einem Gewerbegebiet liegt vor allem im Denkmalschutz, der die große Wagenrichthalle im nördlichen Teil sowie das historische Pförtnerhäuschen im südlichen Teil des Geländes betrifft. Die Verhandlungen zwischen der Stadt und Decathlon seien bereits weit fortgeschritten und möglicherweise bis September abgeschlossen, erklärte Wolfgang Leberecht, Wirtschaftsförderer und Pressesprecher der Stadt Schwetzingen.

Die Kosten für einen denkmalgerechten Erhalt der Halle werden auf acht bis zehn Millionen Euro geschätzt. Auch bei der Wiederherstellung eines zweiten historischen Eingangshäuschens, das nicht mehr existiert, sei ein Durchbruch zu erwarten, so Leberecht. Auf dem südlichen Teil des Geländes hinter den beiden Lebensmitteldiscountern Lidl und Aldi soll ein Gewerbegebiet entstehen. Den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan muss der Gemeinderat allerdings noch fassen.

Auf dem nördlichen Teil des Geländes eröffnete Decathlon bereits 2013 ein Logistikzentrum. Für die Erweiterung des künftigen Gewerbegebiets erfolgte sogar ein Grundstückstausch mit der Nachbargemeinde Plankstadt. Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl sprach in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von einem "Handwerkerpark", der dort entstehen könnte.

Seit 2012 ist der südliche Teil des Geländes ein Sanierungsgebiet. In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Schwetzinger Gemeinderat nun beschlossen, diesem drei Grundstücke östlich der Borsigstraße zuzuschlagen. Den finanziellen Regelungen zum Abbruch, der Sanierung und der energetischen Sanierung bestehender Gebäude sowie zum Erwerb eines Nachbargrundstücks stimmte das Gremium einstimmig zu.

Das Vorhaben entspricht den Sanierungszielen der Stadt Schwetzingen und wird deshalb von der Kommune mit knapp 200.000 Euro gefördert. Diese Förderung ist jedoch an die Veräußerung eines benachbarten Flurstücks an die Stadt gekoppelt. Dieses benötigt die Kommune für den Ausbau der Borsigstraße im Hinblick auf die künftige verkehrstechnische Erschließung des Areals "Ausbesserungswerk Süd". Die Stadt erwirbt das derzeit als Parkplatz genutzte Grundstück zum Preis von 8760 Euro.

Ein Ausgleichsbetrag für die voraussichtliche Bodenwerterhöhung in Höhe von 105.000 Euro wird mit den städtischen Kosten verrechnet. Bei der Beschlussfassung kamen Fördergelder in Höhe von 60 Prozent beim Erwerb des Grundstücks zum Tragen.

Am Ende der Sitzung kam noch ein grundsätzliches Problem bei der Einbeziehung von weiteren Grundstücken in das bestehende Sanierungsgebiet zur Sprache: Nicht jeder, der ein Grundstück oder eine Immobile in einem Sanierungsgebiet besitzt, hat die Absicht, für sein Eigentum mit bezuschussten Baumaßnahmen eine Wertsteigerung zu erzielen. Deshalb wird in Sanierungsgebieten eine Wertsteigerungsermittlung durchgeführt.

Sollte der Wert einer Immobilie oder eines Grundstücks gestiegen sein, muss der Inhaber den Betrag der Wertsteigerung an die Stadt abführen. Wer dabei schnell reagiert, kann zehn Prozent des abzugebenden Betrags einsparen. Allerdings kann die Stadt auf die errechneten "Wertsteigerungsmittel" verzichten, wenn keine Sanierungsgelder beantragt wurden.