Schwetzingen. (vkn) Wer setzt sich schon gerne mit dem eigenen Tod auseinander? Die meisten Menschen machen um dieses Thema einen großen Bogen. Nicht aber die drei Teilnehmerinnen des Talks "Was bleibt. Mit der Endlichkeit leben", die am Sonntagabend im Lutherhaus miteinander diskutierten. "Lassen Sie uns über Endlichkeit reden. Wir neigen dazu, dieses Thema zu verdrängen", erklärte Moderator Rolf Kienle zu Beginn. Mit der Wieslocher Pfarrerin und Hospiz-Seelsorgerin Sandra Alisch, der Leiterin der Palliativ-Station der Heidelberger Thorax-Klinik, Sabrina Hosang, und der Opernsängerin Hanna Czarnecka saßen ihm drei kompetente Gesprächspartnerinnen gegenüber, die sich auf ganz andere Weise beruflich mit dem Thema Sterben auseinandersetzen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich Opernsängerin Hanna Czarnecka einer neuen Arbeit zugewandt: Sie will ihr Geld künftig mit Trauerreden verdienen. Trauerfeiern musikalisch zu begleiten, war schon vor der Pandemie ein Teil ihrer künstlerischen Arbeit. In den letzten eineinhalb Jahren nahmen solche Anfragen jedoch stark zu. Bei Czarnecka setzte das einen inneren Prozess in Gang, und sie konzentrierte sich bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung völlig auf diesen Bereich. Die Sängerin will Menschen bei ihrer Auseinandersetzung mit dem Tod begleiten und unterstützen. "Das finde ich unheimlich spannend", erzählte sie.

Sabrina Hosang begleitet Menschen mit begrenzter Lebenserwartung. Eindringlich berichtete die Leiterin der Palliativ-Station der Heidelberger Thorax-Klinik von ihrer Arbeit. Dabei gehe es darum, für schwerkranke Menschen "eine bestmögliche Lebensqualität zu erzielen". Das bezieht immer die Angehörigen mit ein. Die meisten ihrer Patienten wollen zu Hause sterben. Das ist aber nicht immer möglich. Die Begleitung eines schwerkranken Menschen kann Angehörige auch überfordern. Zum Beispiel, wenn der Patient in schwere Atemnot gerät. Nicht jeder Angehörige könne eine solche Situation mental meistern und rechtzeitig Hilfestellung geben. Der Aufenthalt auf der Palliativ-Station muss nicht auf Dauer angelegt sein. Er kann Kranken und Angehörigen auch dabei helfen, wieder Selbstvertrauen für die Zeit zu Hause zurückzugewinnen.

Die Wieslocher Pfarrerin und Hospiz-Seelsorgerin Sandra Alisch betreibt "Trauerarbeit mit viel Leidenschaft", wie Kienle sagte. Der zentrale Unterschied zur Palliativstation bestehe darin, dass die "Gäste" ins Hospiz gingen, weil ihre Angehörigen mit der letzten Lebensphase eines schwer erkrankten Menschen überfordert seien, erklärte Alisch. "Im Hospiz wird viel gelacht", betonte sie. Der Umgang miteinander sei von Offenheit geprägt, nicht vom Verdrängen.

Mit zwei stimmungsvollen Liedern nach dem Eingangsstück beendete das Trio bestehend aus Tobias Nessel, Dominik Steegmüller und Mathias Buchta den Talk. Eine gelungene, anregende und spannende Auseinandersetzung mit dem Thema, die zum Nachdenken und Wiederanschauen der Sendung anregte.

Info: Den Talk mit dem Titel "Was bleibt. Mit der Endlichkeit leben", kann man auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen Kirche Schwetzingen anschauen.