Von Volker Knab

Schwetzingen. Die Arbeit in der Auffangstation für Katzen in Schwetzingen wird ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften des Tierschutzvereins Schwetzingen und Umgebung geleistet. Die Station kämpft mit hohen Kosten und fehlenden Verordnungen. Beim Besuch des Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, wiesen die Mitarbeiter auf die schwierige Lage hin.

"Wir brauchen dringend eine Kastrationsverordnung für Katzen", sagte Schäfer bei seinem Besuch. Nur damit lasse sich das Problem langfristig in den Griff bekommen. Zum einen, um die Vermehrung der Tiere einzudämmen und zum anderen, um die Kosten für Kastrationen und Impfungen zuzuordnen.

Die Auffangstation für Katzen in Schwetzingen wird im Gegensatz zu einem Tierheim, bei dem die Kommune mit im Boot ist, allein vom Verein getragen. Von der Stadt Schwetzingen gibt es lediglich in Form einer Spende finanzielle Unterstützung. Die gibt es von der Spargelstadt aber im Gegensatz zu den umliegenden Gemeinden der Katzenauffangstation in jedem Jahr verlässlich.

Die Auffangstation bietet in mehreren getrennten Räumen bis zu 15 Katzen eine Übergangsbleibe. "Momentan sind es zehn Katzen", erläuterte die Vorsitzende des Tierschutzvereins Schwetzingen und Umgebung, Sandra Mummert, bei einem Rundgang durch die Einrichtung. Zwölf ehrenamtliche Helfer betreuen täglich im Schichtdienst die Station.

Der Schwetzinger Tierschutzverein vermittelt abgegebene oder aufgefundene Katzen weiter und kümmert sich außerdem um verwilderte Katzenpopulationen in seinem Verbreitungsgebiet. In der Auffangstation finden sie eine vorübergehende Bleibe. Verwilderte Katzen sind allerdings schwer vermittelbar und sollten in der Regel wieder an ihren vorherigen Ort. Die Haltersuche bei Fundkatzen ist dagegen sehr zeitaufwendig, und oft nicht erfolgreich. Bei den Fundtieren reicht das Einzugsgebiet des Tierschutzvereins Schwetzingen bis nach Mannheim, so Mummert.

Aufgrund der geringen Zuschüsse der Gemeinden sind die Tierarztkosten für die grundlegende Erstversorgung der aufgegriffenen oder wild lebenden Tiere das Problem für die ehrenamtlich arbeitenden Tierschützer. Das sind Kastrations-Aktionen und anschließend die weitere Versorgung von wild lebenden Katzengruppen. Für die Kastration, Entwurmung und Kennzeichnung einer wild lebenden Katze fallen beispielsweise Kosten zwischen 150 und 200 Euro an. Die Zuschüsse der Gemeinden decken dabei weniger als sechs Prozent der benötigten Tierarztkosten ab. In der Katzenauffangstation bekommen abgegebene, aufgegriffene und gefangene, wild lebende Katzen nach der Kastration eine vorübergehende Bleibe. Das Problem vieler wilder Katzenpopulationen könne durch eine bessere Abstimmung zwischen Ämtern und Tierschutzvereinen früher erkannt werden.

Die Tierschutzvereine setzen sich deshalb für eine Kastrationsverordnung ein. Nur so sei das Problem langfristig in den Griff zu bekommen, da wild lebende unkastrierte Katzen sich ungebremst vermehrten. In der Auffangstation finden sie nach der Kastration vorübergehend eine Bleibe. "Die Tiere sind aber schwer vermittelbar. Wenn sie nicht vermittelt werden, sollten sie idealerweise zurück an den vorherigen Ort", so Mummert.

Nach der Kastration versorgen die Tierschützer die Katzen über Futterstellen. Da Gemeinden an öffentlichen Plätzen Fütterungen teilweise verbieten, wünschen sich die Tierschützer von den Kommunen wenigstens Unterstützung.

Der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung zählt rund 240 Mitglieder und betreut den Bereich Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Brühl, Ketsch, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen und Hockenheim. Mit der Finanzierung ihrer Arbeit tun sich die Helfer zunehmend schwer. Vor allem für die Betreuung der Katzen fallen Tierarztkosten an, und die sind seit 2019 drastisch von rund 27.600 Euro auf rund 37.600 Euro gestiegen.

Den Ausgaben standen fallende Zuschüsse der Gemeinden in Form von Spenden gegenüber, die von 3150 Euro im Jahr 2019 um ein Drittel auf lediglich jeweils 2150 Euro sanken, davon 2000 Euro aus Schwetzingen.