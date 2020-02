Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Das ist ja kein Wunder, dass die Stadt Schwetzingen mit geringen Schulden und gut gefülltem Sparstrumpf finanziell prächtig dasteht, wenn der eigene Kämmerer die Geldscheine selbst druckt. Manfred Lutz-Jathe zeigt beim Gespräch mit der RNZ anlässlich seines Rückzuges in den Ruhestand ein beeindruckendes kleines Zauber-Kunststück.

Mit einer winzigen Druckerwalze macht er in Null-Komma-Nichts aus einem blauen Stück Schreibpapier einen echten Fünf-Euro-Schein. Auf die kritische Nachfrage, ob man das kleine Maschinchen noch mal näher anschauen dürfe, sagt er lächelnd, was alle Zauberkünstler sagen: "Nein, das dürfen sie nicht." Zauberer halten sich immer an ihr Schweigegelübde und lassen sich nur ungern in die Karten schauen.

Jetzt wird Manfred Lutz-Jathe am Montag im Schwetzinger Rathaus verabschiedet. Der Hobby-Zauberer hat angedeutet, dass er bei dieser Gelegenheit vielleicht ein Zauberkunststück vorführen wird. Ende Februar übergibt er dann endgültig das Büro an seine Nachfolgerin, seine bisherige Stellvertreterin Melanie Schaarff-Reichert. Neben seiner Zauberei bereitet ihm das Reisen in alle Welt viel Freude.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau, einer Gymnasiallehrerin, möchte er dann die hinzugewonnene Freizeit dazu nutzen, die Welt zu erkunden. "Reisen hat mir schon immer viel Spaß gemacht", sagt er. "Meine Frau habe ich damals bei einem Kolping-Einsatz für soziale Projekte in Mexiko kennengelernt", erzählt er, manchmal ein wenig in schwäbische Tonart verfallend.

Schließlich kommt er ursprünglich aus dem Bereich der Schwäbischen Alb. Und auch, wenn er mit seiner Frau oft mit dem Fahrrad in Deutschland unterwegs ist, so hat er in den letzten Jahren Japan als Reiseland entdeckt.

Seine Ausbildung hat er 1973 bis 1978 unter anderem an der Stuttgarter Fachhochschule für öffentliche Verwaltung absolviert. Nach Stationen in mehreren Stadtkämmereien kam er schließlich 1990 als Stadtkämmerer nach Schwetzingen. "Ich habe immer an den Orten gewohnt, in denen ich gearbeitet habe. In Schwetzingen, wo ich 30 Jahre lang die Finanzen unter mir hatte, bin ich schließlich sesshaft geworden", sagt er. Das klingt nach einem Bekenntnis zur Spargelmetropole.

Dass Schwetzingen finanziell so gut dasteht, will er sich nicht selbst auf die Fahnen schreiben. Dazu trage auch die geradezu idealtypische Struktur der Stadt bei. Wenige Außenbereiche mit teuren Kanalisationsverläufen habe man in Schwetzingen, einen wunderschönen Park, der die Stadt kaum etwas kostet, weil der Schlossgarten in Landesbesitz sei, und keine Stadthalle, die in anderen Städten viel Geld verschlinge. Selbst bei relativ wenig Industrie und daher geringeren Gewerbesteuereinnahmen seien die Finanzen in Schwetzingen gesichert.

Alt-Oberbürgermeister Gerhard Stratthaus habe es einmal so formuliert: "Schwetzingen lebt in gesicherter Armut", zitiert er den späteren Landes-Finanzminister. Das war allerdings noch in den 1990er Jahren. Lutz-Jathe hat in seiner 30-jährigen Kämmererkarriere in Schwetzingen vier Oberbürgermeister erlebt: Gerhard Stratthaus, Bernd Kappenstein, Bernd Junker und René Pöltl.

Die reinen Zahlen waren Lutz-Jathe schon immer näher als künstlerische Anwandlungen. "Ich habe meine Ausbildung zum Beamten des gehobenen Verwaltungsdienstes nie bereut", sagt er. Und nach Höherem zu streben, als die Leitung der Stadtkämmerei habe er wissentlich vermieden.

"Als Bürgermeister geht ein großer Teil des Privatlebens verloren. Auch wenn mein Ausbildungsweg als Kaderschmiede für die Bewerbung zum Bürgermeister angesehen werden kann, hat es mich nie dazu gedrängt. Ich wollte nie unbedingt in der Öffentlichkeit stehen", erklärt er. Außer vielleicht vor einem kleinen Publikum, wenn er einen Hasen aus dem Zylinder zaubert.

Info: Stadtkämmerer Manfred Lutz-Jathe wird am Montag, 24. Februar, 16 Uhr, im Palais Hirsch verabschiedet. Oberbürgermeister René Pöltl wird die Grußworte sprechen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Jazzinitiative Schwetzingen.