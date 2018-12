Der Concours d’Elegance machte auch 2018 wieder Station in Schwetzingen. Zahlreiche Bürger erfreuten sich an den automobilen Schönheiten. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. In der Spargelstadt gibt es immer etwas zu feiern. Das 1250-Jahre- Stadtjubiläum vor zwei Jahren, das Drais-Jubiläum im vergangenen Jahr, und 2018 war das 350-jährige Jubiläum zum dokumentierten Spargelanbau an der Reihe. Die Jubiläumsveranstaltungen begannen mit dem ersten Spargelanstich. Joachim Wissler, Drei-Sterne-Koch aus Bergisch-Gladbach war da, und bekochte die Stadtspitze sowie die geladenen Gäste aus den Partnerstädten. "Das war ein toller Auftakt ins Jubiläumsjahr", schwärmte Oberbürgermeister René Pöltl beim alljährlichen Jahresgespräch mit der RNZ.

Mit Wachenheim feierte man dann auch die nun schon 65 Jahre andauernde Weinpatenschaft, die in eine reguläre Städtepartnerschaft überführt wurde. "Das ist immerhin unsere älteste kommunale Verbindung", betonte Pöltl. Ganz frisch sind dagegen zwei neue Partnerschaften mit den bayerischen Kommunen Schrobenhausen und Karlshuld-Neuschwetzingen.

Im Gefolge der Patenschaftsgründung mit Schrobenhausen kam auch der große Sohn der bayerischen Spargelmetropole nach Schwetzingen. Franz von Lenbach ist zwar längst tot, aber seine Gemälde, die für eine Ausstellung nach Schwetzingen gebracht wurden, leben weiter. Besonders seine liebevoll porträtierten Damen. Und ganz besonders "die Naggisch von Schwetzingen", die im Herzen der liberalen Kurpfalz als Plakat auf den Straßen gezeigt werden konnte. Schließlich handelt es sich dabei um Kunst.

Trotzdem musste sie im Schrobenhausener Rathaus auf Betreiben einiger Damen wieder abgehängt werden. Im April kam sogar der Enkel des Malers nach Schwetzingen und verriet im Palais Hirsch, dass der Malerfürst seine Frühstückssemmel dick mit Butter und Marmelade bestrichen liebte.

Das Palais Hirsch als gute Stube von Schwetzingen "beherbergte" wie in jedem Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen. Auch für Bürgerinformationsabende nutzt die Stadtverwaltung das historische Gebäude gerne. Eine Veranstaltung zu einem der drückenden Probleme Schwetzingens fand im April dort statt. Es ging um die Parkplatznot im nördlichen Stadtbereich, dem so genannten Moabit. Engagierte Bürger wollten dort eine Abstimmung über die Einführung von Parkausweisen initiieren. Pöltl wollte das nicht, was ihm Kritik einbrachte.

"So eine Bürgerinformation ist nicht repräsentativ. Bürger, die dort auftreten, vertreten nie die Interessen der Allgemeinheit, sondern Eigeninteressen. Für solche Fragen haben wir einen gewählten Gemeinderat", meinte Pöltl. Eine Befragung der betroffenen Anwohner ergab ein differenziertes Bild. In Straßen, in denen die Mehrheit für einen Anwohnerparkausweis war, wurde er eingeführt, in anderen nicht. In drei Straßen gibt es ihn also jetzt.

Schon im Januar beschäftigte das innerstädtische Parken den Gemeinderat. Es war geplant, den Alten Messplatz zu bebauen. Einen Investor hatte man schon. Doch über 100 Parkplätze sollten dadurch wegfallen. "Knackpunkt war von Anfang an das Parken", erläutert Pöltl. Eine Unterschriftensammlung sprach sich dagegen aus, außerdem war man gegen einen Hotelbau auf dem Areal wegen der zu erwartenden Auswirkungen auf die bestehende Hotellerie. Das Projekt wurde in dieser Form aufgegeben. Auch eine Tiefgarage erwies sich als nicht umsetzbar.

Im Mai meinte es dann das Wetter gar nicht gut mit der Spargelstadt. In die Alla-Hopp-Anlage schlug der Blitz ein und zerstörte die elektrischen Anlagen. Nicht alles war versichert, viele der Leitungen, die im Boden verlegt sind, wurden zerstört. Mit Strom war es auf Monate hinaus nichts, weil die Reparaturarbeiten langwierig - und teuer - waren. 140.000 Euro musste der Gemeinderat zusätzlich bewilligen.

Im Juli hatte dann Sankt Florian nicht gut aufgepasst. In Folge der Trockenheit entstand ein Waldbrand in der Schwetzinger Hardt, der aber von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Dann waren monatelang die Schlossgärtner und die Schwetzinger Stadtgärtner im Dauerstress, weil täglich die durstigen Pflanzen im Jahrhundertsommer gewässert werden mussten.

Um das Thema Flüchtlinge war es im abgelaufenen Jahr zunehmend ruhig geworden. Im Hintergrund aber gingen die Bemühungen um die Anschlussunterbringung und die Integrationsarbeit vieler Ehrenamtlicher weiter, betont der Oberbürgermeister. Aber die Brisanz der letzten Jahre war aus dem Thema heraus.

Auch um die Konversionsflächen war es ruhig geworden. "Das ist so, weil wir mit dem frei werdenden Pfaudler-Areal ein Wohnraumprojekt zeitnah umsetzen können", so Pöltl. Außerdem habe man mit dem Postareal am Bahnhof ein Gelände, wo in den nächsten Jahren 40 neue Wohnungen entstehen sollen. "Alles auf einmal geht eben nicht", betont Pöltl. Die Konversionsflächen sollen aber trotzdem vom Bund gekauft werden. "Wir haben ein Angebot gemacht", bestätigt der Oberbürgermeister. Mit 15,2 Millionen Euro Rücklage bereitet der städtische Haushalt gegenwärtig kaum Sorgen. Eher mach die Umstellung von der Kameralistik zur Doppelten Haushaltsführung (Doppik) Mühe. Alle Mitarbeiter wurden geschult, bis Mitte 2019 soll die geforderte Eröffnungsbilanz vorliegen. Dann ist die Umstellung vollzogen.

Dieses Graffiti sorgte für große Aufregung. Mit dem Schriftzug bezeichnete der Hausbesitzer seinen Nachbarn als "Lügner". Foto: Lenhardt

Einen kleinen Skandal gab es um das so genannte Lügner-Haus. Mit großen Graffiti-Buchstaben hatte der Inhaber seinen Nachbarn als Lügner gebrandmarkt. Es ging dabei um Abriss oder Sanierung der beiden Nachbarhäuser. Außerdem wollte der Inhaber ein überdimensioniertes Gebäude an diese Stelle setzen. Das passte auch dem Gemeinderat nicht und so beschloss das Gremium eine Veränderungssperre für das Gebiet.

Für die mobile Jugendarbeit wurde eine volle Stelle für einen Streetworker geschaffen. Das Klimaschutzkonzept wurde weiter voran getrieben, eine Fahrradstraße in Nord-Süd-Richtung durch Schwetzingen markiert.

Man sieht, dass es ihnen Spaß macht: Freddy Wonder (l.) und Oberbürgermeister René Pöltl hauen im Rokoko-Theater in die Saiten. Foto: Lenhardt

Der Concours d’Elegance machte mit seinen automobilen Schönheiten Station in der Stadt, Musik im Park und Schloss in Flammen begeisterten die Massen. Am Landesfeuerwehrtag parkten historische Feuerwehrautos in Schwetzingen und das historische Untere Wasserwerk wurde vom Land wieder eröffnet.

Im Gemeinderat gab es zwei personelle Veränderungen. Herbert Nerz, Schwetzinger FDP-Urgestein, verließ das Gremium mit einer Träne im Auge, Raquel Rempp verließ den Rat und ihre SFW-Fraktion im Ärger. Ein keines Jubiläum feierte die Wollfabrik. Der Veranstaltungsort wurde zehn Jahre alt. René Pöltl war nur als Gast dabei. Im Rokoko-Theater dagegen rockte er feste mit. Den Deep-Purple-Song "Smoke on the Water" gab er auf seiner E-Gitarre mit der Freddy-Wonder-Combo zum Besten. Davon gibt es sogar eine CD-Pressung in limitierter Auflage.