Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Hockenheim. So wie der Strom für viele einfach "aus der Steckdose kommt", so kommt das Trinkwasser halt aus dem Wasserhahn. Dabei steckt hinter der Anlieferung des bestüberwachten Lebensmittels in jede Wohnung hinein eine ausgeklügelte Förder-, Logistik- sowie Qualitätsüberwachungstechnik.

Und die wird von den Mitarbeitern der jeweiligen Stadtwerke in Gang gehalten. Trinkwasser unterliegt noch nicht der Privatisierungswelle wie Gas und Strom. Viele empfinden es als beruhigend, dass die öffentliche Hand nach wie vor darauf achtet, was da aus den Wasserleitungen sprudelt. Um jeden Preis billig soll es nämlich nicht sein. Weil bei der Gesundheit bei den meisten eine "Geiz-ist-geil-Mentalität" aufhört.

Hintergrund Weitere Artikel zu unserem Themenschwerpunkt finden sie unter www.rnz.de/Wasser-Dossier. Weitere Artikel zu unserem Themenschwerpunkt finden sie unter www.rnz.de/Wasser-Dossier.

[-] Weniger anzeigen

Schwetzingen und Oftersheim werden vom Zweckverband Kurpfalz mit Trinkwasser versorgt, das aus den Grundwasserschichten im Hardtwald entnommen wird. Bis maximal 150 Meter tief reichen die Brunnen des Wasserwerks Schwetzinger Hardt, das vom Zweckverband betrieben wird. Dem Zweckverband gehören die MVV Energie AG, die Stadtwerke Heidelberg, die Stadtwerke Schwetzingen und die Gemeinde Ketsch an. .

Auch die Stadt Heidelberg erhält eine Zumischung aus dem Hardtwald-Werk. Und auch Plankstadt wird mit dem Wasser aus der Schwetzinger Hardt versorgt, allerdings gehört das Wassernetz in Plankstadt der dortigen Wasserversorgung. In Schwetzingen und Oftersheim gehört das Leitungsnetz den Stadtwerken Schwetzingen, wie Martina Braun, stellvertretende Leiterin der Stadtwerke Schwetzingen, erläutert. Das Netz soll eine Gesamtlänge von etwa 190 Kilometern haben.

Das Schwetzinger Grundwasser hat nach Aussage der Stadt eine sehr gute Qualität, weil es aus großer Tiefe gefördert wird. Auch Nitrat soll in diesem Grundwasserleiter keine Rolle spielen. In unserer Region fließt das Grundwasser von Osten nach Westen mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich einem knappen Meter pro Tag. Bevor das versickerte Regenwasser aus dem Odenwald mit zehn bis zwölf Grad Celsius in Mannheim oder Schwetzingen ankommt, vergehen also 20 bis 30 Jahre.

Rheinuferfiltrat ist keine Alternative für das Schwetzinger Trinkwasser und auch Bodenseewasser, das in vielen Gemeinden unserer Region, wo eher Buntsandstein den Untergrund dominiert, wie etwa im Odenwald, zugemischt wird, ist im Schwetzinger Trinkwasser nicht enthalten. Der Zweckverband verfügt zusätzlich über eine Reserveeinspeisung aus dem Wasserwerk Rheinau-Süd. Von dort kommen im Jahresschnitt fünf Prozent des Schwetzinger Trinkwassers.

Im Wasserwerk Schwetzinger Hardt wird Trinkwasser ausschließlich aus Grundwasser gewonnen. Dieses Grundwasser entsteht vor allem durch die Versickerung von Regen und fließt in den Sand- und Kiesschichten des Oberrheingrabens vom Odenwald in Richtung Rhein. Mehrjährige Grundwassermessungen und eine Überprüfung der Umweltverträglichkeit haben außerdem gezeigt, dass bei der vollen wasserrechtlich zugelassenen Entnahmemenge von 16 Millionen Kubikmetern pro Jahr der Wasserhaushalt in der Region nicht gestört wird und keinerlei ökologische Schäden auftreten. In Hockenheim und den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Neulußheim, Altlußheim und Reilingen kommt das Trinkwasser aus sieben Tiefbrunnen auf Reilinger Gemarkung, wie Erhard Metzler, technischer Werkleiter der Stadtwerke Hockenheim erklärt.

Das Grundwasser sei dort so sauber, dass man ohne Probleme das Trinkwasser aus dem oberen Grundwasserleiter in etwa 30 Meter Tiefe entnehmen könne. Die vier Gemeinden sind Mitglied im Wasserwerksverband Südkreis Mannheim. Auch in Hockenheim wird kein Bodenseewasser oder Rheinuferfiltrat zugemischt. Der Trinkwasserverbrauch soll im Bereich Schwetzingen und Hockenheim sowie den Umlandgemeinden in den letzten Jahren weitgehend konstant gewesen sein, wie Metzler und Braun betonen.