Schwetzingen. Die Anonymen Alkoholiker (AA) kennen zwölf Schritte. Der erste Schritt lautet: "Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten." Bei jedem Treffen der AA-Gruppe Schwetzingen wird dieser Satz ausgesprochen. Wie immer. Doch im Moment ist alles anders. Die AA-Leute in Schwetzingen gehören zu den Menschen, denen auch in der Corona-Krise Präsenz-Gruppen-Treffen erlaubt sind. Teilnehmer Hugo kennt die Corona-Probleme für Alkoholiker: "Drei Freunde haben in der Corona-Isolation einen Rückfall erlebt und trinken wieder."

Schon zu Beginn des Lockdowns warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO vor einem erhöhten Alkoholkonsum, der in der sozialen Isolation drohen könnte. Eine Studie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim und der Nürnberger Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität bestätigt diese Einschätzung: 37 Prozent der 2150 befragten Personen zeigten mit den Corona-Ausgangsbeschränkungen einen erhöhten Alkoholkonsum.

In der Corona-Krise sind die Nöte groß. "Es gibt weniger Ablenkung durch Beruf oder Freizeit," sagt Martina Kirsch, Leiterin der Heidelberger Suchtberatung. Dort haben die Anfragen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis um rund 15 Prozent zugenommen. "Es melden sich vor allem Angehörige, die nun Probleme eher erkennen", erzählt sie. "Wir versuchen alles, was machbar ist, um zu helfen." So sind auch in Coronazeiten die Ansprechpartner der Schwetzinger Außenstelle über die Telefonnummer 06221 / 14 98 20 erreichbar, die AA-Gruppe Schwetzingen unter 0621 / 1 92 95. Wer sich meldet, erhält meist innerhalb einer Woche einen telefonischen Beratungstermin. Stefan Heizmann von den AGJ-Suchtberatungsstellen Heidelberg und Schwetzingen betont ebenfalls: "Unsere Beratungsstellen sind besetzt, Telefonate oder Videogespräche sind immer möglich." Die AGJ-Suchtberatung ist in Schwetzingen erreichbar unter der Rufnummer 06202 / 859 35 80 erreichbar.

Die AA-Gruppen arbeiten mit einem Trick: Von keinem wird ein lebenslanger Verzicht auf Alkohol erwartet. Dieses große Ziel würde viele entmutigen. Stattdessen geht es nur um die nächsten 24 Stunden ohne Alkohol. Manche Alkoholiker besuchen fast jeden Abend eine AA-Gruppe, um den Verzicht durchzuhalten. Viele Gruppen haben ihre Treffen ins Internet verlagert. Jedoch die Schwetzinger Gruppe trifft sich "in echt". Die Teilnehmer brauchen das "Feeling" des Miteinanders.

Gruppensprecher Peter war Jahrzehnte lang abhängig von Alkohol und Tabletten. Während der Lehre hat er mit 16 Jahren angefangen, Alkohol zu trinken. Manchmal hat er 40 Beruhigungs-Tabletten täglich eingenommen, gemischt mit Alkohol. "Es ist nie etwas passiert, aber ich bereue aufrichtig, dass ich betrunken Auto gefahren bin", erzählt der 60-Jährige. Die Polizei hat vier und fünf Promille gemessen." Körperliche Probleme brachten ihn dazu, auf Alkohol zu verzichten. Auch in der Coronazeit braucht er das Präsenz-Meeting: "Ich fühle die Energie. Das nehme ich mit, das stärkt mich."

Ein AA-Schritt lautet: "Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren." Holger ist Familienvater von vier Kindern: "Bei der Geburt meiner Tochter war ich besoffen." Mit dem Verlust der Arbeit setzte bei ihm ein Umdenken ein. Durch einen Tipp fand er zur Schwetzinger AA-Gruppe: "Ich wurde sofort herzlich aufgenommen." Er lernte, den Tag ohne Alkohol zu strukturieren. Diese Struktur ist mit der Corona-Krise verloren gegangen: "Ich kann mit meinem Sohn nicht mehr zum Fußball-Verein und mit der Tochter nicht ins Schwimmbad." Die AA-Treffen geben ihm Stabilität: "Hier treffe ich Freunde, die mich verstehen."

Auch Marion braucht die Präsenz-Treffen. Mit der Trennung von ihrem Mann rutschte sie in die Alkoholabhängigkeit. An einem Wochenende trank sie so viel, dass sie ins Delirium geriet: "Ich habe Gespenster gesehen." Danach wandte sie sich in ihrer Verzweiflung an die AA-Gruppe: "Nach mehreren Rückfällen hat der Verzicht funktioniert."

Eine Alkoholerkrankung kann hartnäckig sein: Gabi (68) hat mitten in der Corona-Krise einen neuen Anlauf für den Verzicht auf Alkohol und Tabletten gestartet: "Bei den Vorbereitungen zum Abitur habe ich mit 18 Jahren erstmals Tabletten genommen." Die Abhängigkeit wurde so schlimm, dass sie mit 25 Jahren einen Selbstmordversuch unternahm. Sie wurde gerettet. Doch wieder und wieder erlitt sie Rückfälle. Sie sagt: "Suchtkranke brauchen die Präsenz-Treffen." Ihr AA-Kollege Thomas hat seit Jahren keinen Tropfen mehr angerührt: "In der AA-Gruppe bin ich nicht allein mit meinem Problem. Ich bin dankbar." Nach etwas mehr als einer Stunde ist das Treffen zu Ende. Alle wünschen sich: "Gute 24 Stunden. Komm wieder, es funktioniert."