Von Rolf Kienle

Schwetzingen."Lebe Deinen Traum" steht in großen Buchstaben hinter dem Schreibtisch von Roland Strieker. Es ist eher eine Aufforderung an andere als eine Mahnung an ihn selbst. Denn Roland Strieker lebt seinen Traum. Der Kulturamtsleiter der Stadt Schwetzingen hat eine Passion: Er liebt Radtouren, hat schon neun große Reisen hinter, die zehnte vor sich und noch "die ganze Schublade voller Ideen" für weitere Touren. Es geht ihm aber nicht darum, populäre Reiseziele, die man womöglich gesehen haben sollte, aneinanderzureihen.

Für ihn und seinen Reisebegleiter Carsten Grüner sind die Wege dorthin, Landschaft, Natur und die Begegnungen mit den Menschen das eigentliche Ziel. Auch wenn er mit der Familie auf Tour geht, hat das pure Reisen Vorrang vor dem Ankommen.

Im Februar und März geht‘s vier Wochen nach Südamerika. Die Ruta 7, auch Carretera Austral genannte Route im Süden des Kontinents, eine Art chilenische Längsachse, führt Strieker und Grüner nach Chile und Argentinien. Start ist in Puerto Montt; die Strecke führt nach Villa O‘Higgins quer durchs Niemandsland, vorbei an einem der eindrucksvollsten Gebirgsmassive der Welt, dem Fitz Roy, nach La Calafete in Argentinien. Das sind 1600 Kilometer Piste und vier Wochen grandiose Landschaft.

Sie haben gründlich recherchiert und sich vorbereitet: "Wir stellen uns auf Regen ein", sagt Roland Strieker. Die Strecke gilt unter den Freunden abenteuerlicher Touren als Leckerbissen. Sie werden mit dem Zelt unterwegs sein, aber auch in Lodges übernachten. Landschaftlich ist alles dabei, was man mit Patagonien verbindet: trockene Steppen, Graslandschaften, Wüstenstrecken, Gebirge, Flüsse und Sumpf. Sie wissen bereits, dass sie ihr Rad auf bestimmten Strecken schultern und tragen müssen, auf anderen nehmen sie ein Boot.

Es ist Roland Striekers erste Reise nach Südamerika. Es ist ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. "Ich werde im August 50." Da darf es was Besonderes sein. Zum Geburtstag selbst sitzt er – wen wundert‘s – auch auf dem Fahrradsattel. Mit der Familie ist er wieder auf Tour entlang des Rheins. Sie setzen ihre Strecke flussabwärts von Köln bis zur Mündung fort. Mit dabei sind seine Frau und die Kinder, zehn, zwölf und 14 Jahre alt. Mit dem Ältesten ist er gerade mitten in einem anderen Projekt: die Donau, von der Quelle bis zur Mündung. Das waren für den Kulturamtschef und seinen Sohn vor allem kulturelle Erlebnisse. Die Slowakei, Ungarn, Kroatien und Serbien haben sie hinter sich. "Beeindruckende Länder", das bestätigte auch sein Sohn.

Wer radelt, macht sich auch mal die Hände schmutzig: Roland Strieker.

Das macht deutlich, dass es auch in Europa tolle Ziele gibt. Dass die Donau mit ihren annähernd 3000 Kilometern eine beachtliche Strecke ist, schreckt weder Vater noch Sohn. "Eines Tages werden wir an der Mündung stehen", hat der Sohn schon mal mutig angekündigt. Strieker hat mit seinem Vater selbst solche Reisen per Fahrrad gemacht und weiß, wie sehr das gemeinsame Erleben verbindet. Das will er jetzt an seine eigenen Kinder weitergeben. Afrika und Asien hat Roland Strieker schon bereist. Die letzte Tour führte ihn und Carsten Grüner in den Iran. Das war vor zwei Jahren. Davor reisten sie durch Tadschikistan und Kirgisien, vor ein paar Jahren durch Mali. Immer haben sie Menschen getroffen, die freundlich und aufgeschlossen waren. "Sie freuen sich einfach nur darüber, dass man da ist."

Nun muss man wissen, dass Roland Strieker und sein Mitradler einigermaßen auffällige Männer sind: Grüner ist 1,98 Meter groß, Strieker 2,10 Meter. Das allein macht sie in Regionen, die nicht mit Touristen überfrachtet sind, zu begehrten Gästen. Man kommt leicht ins Gespräch, wird eingeladen und lernt andere Kulturen kennen, mit denen man sonst kaum in Berührung käme, sagt Strieker.

Zuhause macht sich dann etwas bemerkbar, das man als Kulturschock bezeichnen kann. "Es fällt leicht, sich auf die Einfachheit in abgelegenen Gegenden einzulassen", erzählt er. Man sei dankbar für Kleinigkeiten am Wegesrand und für diese Form des Reisens, aber das Leben daheim mit seiner ganzen Vielfalt und Annehmlichkeiten sei dann doch extrem anders. "Das haben leider viele vergessen." Für Strieker sind die Reisen auch eine Gelegenheit, den Tank für den Alltag aufzufüllen.

Er könnte sich noch viele weitere Reiseziele vorstellen. Japan, Israel und Tibet zum Beispiel. Vorerst allerdings trainiert er erst einmal für die Reise durch Patagonien.