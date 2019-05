Schwetzingen. (RNZ) Der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl tritt am Montag, 27. Mai, in der Fernsehsendung "Sag die Wahrheit" auf. Die Folge ist bereits aufgezeichnet worden und läuft an diesem Abend um 22 Uhr im SWR-Fernsehen. In der prominent besetzten Rateshow werde auch die Stadt Schwetzingen eine Rolle spielen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Näheres wolle man noch nicht verraten. Nur so viel: Oberbürgermeister René Pöltl trete in der Sendung als "gewitzter Schwindler" auf.

Die Quiz-Sendung stammt ursprünglich aus den USA und wird seit 2003 vom SWR produziert. Dabei behaupten drei Kandidaten, ein und dieselbe bestimmte Person mit einem ungewöhnlichen Hobby oder Beruf zu sein. Zwei Kandidaten lügen, nur einer sagt die Wahrheit. Ein Team aus vier Prominenten befragt die Kandidaten und muss anschließend herausfinden, wer lügt.

Eine Aufgabe, für die die Promis Spürsinn, Intuition und Humor brauchen. Zur Stammbesetzung der Sendung gehören der Deutschrapper Smudo, der Komiker Mike Krüger, die Sängerin Kim Fisher, der Moderator Pierre M. Krause und die Schauspielerin Ursula Cantieni.