Schwetzingen. (stek) Das war neu. An eine Verabschiedung in Abwesenheit konnte sich jedenfalls niemand erinnern. Doch Raquel Rempp beschloss, als Stadträtin der Freien Wähler im Stillen abzutreten. Per Pressemeldung erklärte sie, dass sie aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein möchte. In kurzen Worten beteuerte sie, dass sie mit ihrer Entscheidung im Reinen sei und dem Gemeinderat mit ihrem Nachfolger, Peter Lemke, alles Glück wünsche.

Raquel Rempp war bei der Vereidigung von Peter Lemke nicht dabei. Fotos: len/zg

Oberbürgermeister René Pöltl nutzte die Gelegenheit trotzdem, Rempp zu danken. Sie habe sich neun Jahre für die Stadt und das Wohl der Menschen eingesetzt. Gleich im Anschluss vereidigte er Peter Lemke zum neuen Stadtrat. Als Präsident der Schwetzinger Carneval Gesellschaft ist er kein Unbekannter. Lemke leitete den Wechsel am Ratstisch mit nachdenklichen Worten ein: "Wir werden wieder lernen müssen, dass wer ernten will auch säen muss. Stattdessen neigen wir dazu, das Saatgut zu verbrauchen." Ein Gedanke, den auch Pöltl so unterstreichen konnte. Der Gemeinderat gestalte mit gegenwärtigen Entscheidungen die Zukunft. In diesem Sinne hieß er Lemke am Ratstisch willkommen.