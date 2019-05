Die geplante Sanierung und Erweiterung der Sauna im Freizeitbad Bellamar sorgte für Zwist unter den Gemeinderäten in Schwetzingen und Oftersheim. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Sauna des beliebten Freizeitbads Bellamar wird saniert - und Oftersheim darf weniger bezahlen, als es eigentlich müsste. Mit der Faust in der Tasche stimmten die Schwetzinger Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung "ausnahmsweise" und einmalig einer Deckelung der Kosten für die Nachbargemeinde zu.

Denn dort will man keinesfalls mehr als 500.000 Euro in die Sanierung der Sauna investieren. Seit Bestehen des Bellamars ist jedoch vertraglich festgelegt, dass Oftersheim ein Drittel der Kosten für das Spaßbad zahlt. Die Stadt Schwetzingen übernimmt die restlichen zwei Drittel.

Die Kosten des Saunaumbaus werden auf 1,8 Millionen Euro geschätzt. Somit kämen auf Oftersheim eigentlich 608.000 Euro zu. Durch die einseitige Deckelung entstehen für Schwetzingen nun Mehrkosten in Höhe von 108.000 Euro. "Das merken wir uns", war mehrfach von Mitgliedern des Gemeinderats zu hören.

Nachdem im Juli 2018 gefassten Grundsatzbeschluss wird die Gründung einer Schwetzinger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) jetzt Realität. Der Gemeinderat segnete in seiner jüngsten Sitzung den dafür erforderlichen Gesellschaftsvertrag ab. In dem Dokument haben sich Stadt und Gemeinderat die erforderlichen Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte zu grundsätzlichen Fragen gesichert.

Organisatorisch soll es im Interesse kostengünstiger Strukturen eine enge Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Schwetzingen geben. Zum Geschäftsführer wird laut Beschluss Patrick Körner, bisher kaufmännischer Assistent der Geschäftsführung bei den Stadtwerken, bestellt. Als Festkapital werden in die Gesellschaft 500.000 Euro eingebracht.

Ebenso bringt die Stadt Schwetzingen die vier sogenannten Thienhaus-Häuser in der Karlsstraße und Grenzhöfer Straße mit insgesamt 60 Wohnungen als Immobiliengrundstock mit in die Gesellschaft ein. Die SWG soll sich primär um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in der Spargelstadt kümmern - sowohl durch Neubau als auch durch Ankauf.

Noch prägt Industrie das Bild: Die Schwetzinger Firma Pfaudler ist dabei, umzuziehen. Auf das Areal kommen Wohnhäuser. Foto: Lenhardt

Erste Projekte sind voraussichtlich der Neubau des Hauses Lindenstraße 56 sowie ein Engagement im geplanten ersten Bauabschnitt des Pfaudler-Areals. Dazu passend beschloss der Gemeinderat einstimmig erste Schritte für die Entwicklung von Wohnraum auf dem bisherigen Pfaudler-Areal. Ein erster Bauabschnitt soll jetzt im nördlichen Teil des Gebiets entwickelt werden. Dort könnten zwischen 150 und 180 Wohnungen entstehen, von denen etwa 50 in die Kategorie günstiger Wohnraum fielen, wie Oberbürgermeister René Pöltl betonte.

Allerdings sind vonseiten des Projektentwicklers und Investors - die Firma Epple aus Heidelberg - in Zusammenarbeit mit der Stadt zunächst alle grundsätzlichen Fragen in einem städtebaulichen Rahmenplan zu klären. Damit sichert sich die Stadt auch ihre Planungshoheit. In einem zweiten Schritt soll dann darauf aufbauend ein Bebauungsplan für das Gesamtareal entstehen.

Einstimmig grünes Licht gab es im Rat für den geänderten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Postgelände", den die Stadt nachverhandelt hatte. Dabei ging es vor allem um die Verdichtung und die Belüftungssituation im rückwärtigen Bereich hin zur Nachbarschaft. Mit Auflockerungen im nördlichen Bereich des Hauptgebäudes hat man nun eine einvernehmliche Lösung mit dem Investor gefunden.

Außerdem informierte die Verwaltung die Gemeinderäte über den Planungsstand zur Umgestaltung der Karlsruher Straße. Die Arbeiten sollen im Februar 2020 beginnen, damit der Weihnachtsmarkt 2019 ungehindert abläuft. Weitere Details gibt die Verwaltung bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 16. Juli bekannt. Im Herbst folgen dann die Ausschreibung und Vergabe des rund 5,6 Millionen Euro teuren Projekts (ohne die Planungskosten).