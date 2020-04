Von Anna Manceron

Schwetzingen.Wie beschäftige ich mein Kind zuhause während der Corona-Krise? Diese Frage brennt zurzeit vermutlich vielen Eltern auf den Nägeln. Peter Lemke, ehemaliger Sprecher und Journalist beim Hessischen Rundfunk sowie ehrenamtlicher Vorlesepate, hat eine Antwort parat: Auf seiner Internetseite bietet der 72-Jährige aus Schwetzingen Buchtipps und kostenlosen Lesestoff für Kinder ab sechs Jahren an.

"Die Homepage gibt es schon seit 20 Jahren. Aber vor ein paar Tagen habe ich sie komplett umgebaut, damit sich die Eltern für die schulfreie Zeit rüsten können", berichtet Lemke. Der Rentner ist in der Spargelstadt vor allem durch sein Engagement als Stadtrat und in der Schwetzinger Carnevalsgesellschaft bekannt. Er ist aber auch als Vorlesepate in der ganzen Region aktiv – und das bereits seit 24 Jahren. Angefangen hat alles im Kinderhort Sonnenschein in Brühl, den die Tochter einer Freundin damals besuchte. Eine Erzieherin fragte Lemke, ob er nicht Lust hätte, den Kindern etwas vorzulesen. Und dann kam eins zum anderen, wie er sagt.

Inzwischen ist der Senior täglich in den Schulen und Büchereien der Rhein-Neckar-Region unterwegs – von Altlußheim bis Weinheim. Das Engagement des 72-Jährigen reicht sogar bis nach Mannheim und Ludwigshafen. Seine Mission: "Ich möchte Kindern den Spaß am Lesen vermitteln", sagt der Rentner. Doch wegen des Coronavirus sind die Schulen im Land bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Damit fallen auch die Vorlesestunden von Peter Lemke weg. "Das fehlt mir im Moment sehr", erzählt er. Die freie Zeit hat der Rentner nun dafür genutzt, seine Homepage "Vorleseland" auf Vordermann zu bringen.

Dort finden Eltern, Tanten und Onkels unzählige Ideen für Romane und Kurzgeschichten, mit denen man ein Kind an einem verregneten Nachmittag zuhause gut beschäftigen kann. Einige Geschichten stellt Lemke kostenlos zur Verfügung – selbstverständlich mit dem Einverständnis der Autoren, wie er betont. Thematisch gibt es in seinem virtuellen Bücherregal fast alles: Von Märchen, Weihnachts- und Ostergeschichten bis hin zu jenen Büchern, die Peter Lemke selbst geschrieben hat.

Dabei handelt es sich um eine dreibändige Reihe mit dem Titel "Das magische Buch". Die Romane spielen an verschiedenen Orten im Odenwald – und natürlich auch in Schwetzingen. Im dritten Band "Der goldene Spargel" taucht übrigens ein gewisser Dr. Jens Pösel als Oberbürgermeister der Spargelstadt auf – eine Anspielung auf den amtierenden Schwetzinger OB René Pöltl, der ebenfalls einen Doktortitel besitzt. Die dreiteilige Reihe gibt es gratis als PDF-Dokument zum downloaden, genau wie unzählige andere Märchen und Kurzgeschichten.

"Die meisten Geschichten sind für Kinder bis zur 5. oder 6. Klasse geeignet", berichtet Lemke. Die Bücher und Novellen wählt er nach den Vorlieben der jungen Leser aus. "Die meisten interessieren sich für lustige Sachen", weiß er aus Erfahrung. Allerdings ist das nicht das einzige Kriterium, nach dem er sich bei der Zusammenstellung richtet. "Ich achte auch immer darauf, dass die Geschichten pädagogisch wertvoll sind", betont Lemke. Damit meint er vor allem Erzählungen, welche die Fantasie der Kinder anregen. Oder Geschichten, bei denen die Kleinen etwas lernen können. "Zum Beispiel, dass man Bauchschmerzen bekommt, wenn man den ganzen Tag lang alles durcheinander isst", so der Senior.

Auf Lemkes Internetseite gibt es aber nicht nur Erzählungen zum Lesen, sondern auch zum Anhören. Unzählige Geschichten hat Peter Lemke mit seiner kräftigen, lebendigen Stimme eingesprochen: Sie handeln vom ersten Schultag und von Bauchschmerzen. Von Piraten, Löwen und Mäusen. Und von einem geheimnisvollen schwarzen Pferd. Letzteres hat sich die Tochter eines ehemaligen Kollegen beim Hessischen Rundfunk ausgedacht. "Als sie die erste Geschichte schrieb, war sie gerade einmal zehn Jahre alt", erinnert sich Lemke. "Das fand ich sehr beeindruckend."

Info: Alle Lesetipps sowie kostenlose Geschichten und Hörbücher zum Download sind unter www.vorleseland.de verfügbar.