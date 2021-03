Edeltraut Kürschner nahm am Dienstag in Schwetzingen als erste Seniorin das neue Impfangebot des Kreises in Anspruch. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Möchten Sie die Impfung in den linken oder den rechten Arm", fragt die Ärztin eine Dame über 80. Sie entscheidet sich für links. Ein Tupfer mit einem Hygienewattebausch am Oberarm, dann ein kurzer Piks und die Sache ist erledigt. Die ältere Dame, die zuvor ein kurzes Aufklärungsgespräch mit einem Arzt hatte, darf sich in den angrenzenden Ruhebereich begeben, wo sie 15 Minuten wegen potenzieller Nebenwirkungen beobachtet wird. Dann geht es wieder nach Hause.

Am Dienstag erfolgte in Schwetzingen der Auftakt zur Impfkampagne des Rhein-Neckar-Kreises mit mobilen Impfteams, die jeweils aus einem Arzt, einem Fahrer und zwei medizinischen Fachangestellten bestehen. Laut Kreissprecher Ralph Adameit sind in 40 Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis Vor-Ort-Impfungen geplant, dabei können über 9000 Personen geimpft werden. In der Regel seien pro Termin pro Kommune zwei bis drei mobile Impfteams im Einsatz.

Fünf Impfstraßen hatte die Stadt Schwetzingen im Lutherhaus aufgebaut, um ihre Bürger, die älter sind als 80 Jahre, zu impfen. 1415 Senioren, die 80 Jahre und älter sind, hatte man seitens der Stadtverwaltung per Brief angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass man ein Impfangebot für sie am Dienstag und am Mittwoch habe. Ab 9.30 Uhr waren dann die Impfungen am Dienstag erfolgt, die letzte Dosis gab es um 14.06 Uhr.

Paul Siefert ist 86 Jahre alt und sitzt auf einem Stuhl im Lutherhaus. Dort wartet er, bis er an die Reihe kommt. Seinen gelben Impfpass hat er mit dabei, damit die Impfung gleich eingetragen werden kann. Er wirkt völlig entspannt und ist beruhigt, dass er mit dem Einladungsschreiben der Stadt auch bereits seinen zweiten Impftermin mitgeteilt bekommen hat.

Das Impfteam steht am Dienstagmorgen im Schwetzinger Lutherhaus bereit und wartet auf die ersten Senioren. Foto: Lenhardt

Am 20. und 21. April wird dann, ebenfalls im Lutherhaus, die jeweils zweite Dosis verabreicht, die einen weitgehenden Schutz vor dem Virus bietet. Auch Schwetzingens 88-jähriger Ehrenbürger Walter Bährle nutzte gestern mit seiner Ehefrau die Gelegenheit, sich im Lutherhaus impfen zu lassen. "Ich fühle mich gut", sagte er in der Ruhezone. Schließlich werde den älteren Mitbürgern mit der Impfung ein Stück Ungewissheit und Unsicherheit von ihren Schultern genommen. "Wir verabreichen hier den Moderna-Impfstoff", erläutert Schwetzingens Hauptamtsleiter Pascal Seidel. Insofern erübrigte sich bei den Aufklärungsgesprächen auch die Fragestellung, ob der seit gestern in Deutschland nicht mehr eingesetzte Impfstoff des Herstellers AstraZeneca sicher sei.

Die Ärzte können sich auf die Besprechung von Vorerkrankungen oder die Frage nach eingenommenen Medikamenten konzentrieren und müssen keine Überzeugungsarbeit leisten darüber, ob der AstraZeneca-Impfstoff zu Unrecht am Pranger steht. Alle Impfwilligen müssen vier Stationen durchlaufen. Registrierung, Aufklärungsgespräch, Impfung und anschließende Ruhephase. Insgesamt dauert die Prozedur für den Einzelnen - von der Ankunft bis zum Verlassen des Lutherhauses keine 30 Minuten. Dann hat man es geschafft. 600 Rückmeldungen der angeschriebenen Personen habe man erhalten, sagt Seidel, die bereits eine Impfung hinter sich hatten.

130 Personen wurden gam Dienstag in Schwetzingen geimpft, weitere 50 sollen am Mittwoch hinzukommen. Einige muss man zu Hause besuchen und dort impfen. "Wir danken dem Kreis für die Unterstützung eines niederschwelligen Angebotes hier vor Ort", betonte Schwetzingens Oberbürgermeister Rene Pöltl. Landrat Stefan Dallinger, der lange Jahre in der Spargelstadt das Amt des Ersten Bürgermeisters bekleidete, freute sich, dass "unser Schwetzingen" gleich zu Beginn der Aktion an die Reihe gekommen ist.

"Aber Vorsicht, wir sind noch nicht durch. Das Virus ist noch immer da. Deshalb warne ich vor zu viel Leichtfertigkeit. Wir müssen weiter Zurückhaltung üben und vorsichtig sein. Es gibt aber keinen Grund, Angst vor der Impfung zu haben, weil wir bis jetzt kaum Nebenwirkungen sehen. Wir sind auf dem richtigen Weg", betonte Dallinger.