Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Der Schwetzinger Familie, die mitten in der zweiten Corona-Welle einem ungetesteten Schornsteinfeger aus gesundheitlichen Gründen die Tür wies, wurde jetzt die Strafe erlassen. "Nach nochmaliger Prüfung des Sachverhalts, insbesondere nach Rücksprache mit dem zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart wird Ihrem Widerspruch abgeholfen", schreibt ihr jetzt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises im schönsten Amtsdeutsch. Will heißen: Man legt den Fall zu den Akten, die zunächst auferlegte Verwaltungsgebühr, die man als Strafe sehen kann, wird zurücküberwiesen. Was war passiert? Die Schwetzinger, die als Endsechziger der Risikogruppe angehören, sind mittlerweile geimpft. Das haben sie dem Bezirksschornsteinfeger so mitgeteilt und einen Termin vereinbart.

Der Mann kam, verrichtete seine Arbeit wie immer und ging wieder. Mittlerweile waren die Zahlen ohnehin derartig niedrig, dass man kaum von einer akuten Gefahr ausgehen konnte. Das war im Dezember auf dem Höhepunkt anders, als man von 4000 Infizierten sprach. Da hatten die Schwetzinger Hausbesitzer doch eine gewisse Scheu, einen Mann ins Haus zu lassen, der nicht getestet war. Sie fragten sich ohnehin, wie eine Behörde wie das Landratsamt überhaupt auf die Idee kommt, in diesen Zeiten einen Mann von Haus zu Haus zu schicken, wo sie doch selbst den Publikumsverkehr weitgehend einschränkte. Die beiden Schwetzinger selbst hielten sich strikt an die gängigen Empfehlungen, zum Beispiel: keine Kontakte, die über die Corona-Verordnung hinaus gehen. Das waren in den letzten Monaten des vergangenen Jahres und in den ersten Monaten des neuen Jahres ausgesprochen wenige Kontakte, die Einschränkungen erheblich, wie alle wissen.

Dass dann aber ausgerechnet ein Schornsteinfeger, der bekanntermaßen von Haushalt zu Haushalt geht und sich jeweils längere Zeit in den Räumen aufhält, klangt für die beiden anachronistisch. "Ich weiß, dass der Schornsteinfeger eine gute halbe Stunde für seine Arbeit mit Gasheizung und Kachelofen braucht", sagen sie. Das erschien ihnen ausreichend lang, um zwei Menschen anzustecken.

Kein Argument für das Landratsamt, das eine Verwaltungsgebühr von knapp 90 Euro auferlegte und schon mal damit drohte, sich notfalls auch mit Polizeigewalt Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. So weit kam es gottlob nicht. Die beiden Schwetzinger hatten auch damals sofort angeboten, dass der Schornsteinfeger gern wieder kommen könne, wenn er einen aktuellen Test vorweisen könne. Oder wenn sie beide selbst geimpft sind. Dass die Arbeit des Mannes notwendig und wichtig ist, bestritten sie "in keiner Weise" und fanden es befremdlich, dass ihnen die Zuständige beim Landratsamt eine "grundsätzliche Weigerungshaltung" vorwarf.

Der Hinweis, dass die letzte Prüfung durch einen Schornsteinfeger erst zwei Jahre zurückliege, ließ die Behörde nicht gelten. Sie sah das dramatischer: "Zur Vermeidung von Gefahren kann es nicht länger hingenommen werden, dass sich die Durchführung der Arbeiten noch weiter verzögert", hieß es.

Es spreche für eine gewisse Einsicht, dass man der Familie dann doch keine Polizei ins Haus schickte und den Schornsteinfeger seine Arbeit im Juli machen ließ, glauben die Hausbesitzer, hoffen aber insgeheim, dass das Amt während der Coronazeit etwas über den Umgang mit seinen Bürgern gelernt hat.