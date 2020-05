Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Was verbindet das kleine, sympathische Theater am Puls mit dem großen und sehr populären Hamburger Ohnsorg-Theater? Sicher nicht die Sprache, denn im Ohnsorg-Theater wird das Plattdeutsche gepflegt. Aber beide sind Privattheater. Das Theater am Puls ist zwar in der glücklichen Lage, eine sehr treue und spendable Fangemeinde hinter sich zu haben. Aber die Mehrzahl der privaten Häuser hat wenige Spender oder gar eine Kommune im Rücken, die auch in schwierigen Zeiten in die Bresche springt.

Deshalb hat der Intendant des Theater am Puls, Joerg Mohr, gemeinsam mit anderen Theaterleitern ein Positionspapier mit bundesweiten Dimensionen verfasst. Darin verlangen die Kulturschaffenden nach einem Zeitplan und einer finanziellen Unterstützung.

Denn es geht um viel für die privaten Theater. Joerg Mohr, Edzard Schoppmann, der Intendant des deutsch-französischen Theaters "Baal novo – Theater Eurodistrict" und Albert Bauer vom Theater Ravensburg fordern einen Rettungsschirm für die etwa 200 privaten Theater im Land. "Ohne einen Rettungsschirm werden die Theater entweder nicht wieder öffnen können oder, wenn sie doch öffnen, durch Zuschauerbeschränkungen und Besucherrückgänge derart hohe Defizite machen, dass sie über kurz oder lang ganz schließen müssen", sagt Mohr. Das käme dem radikalen Aus der kleinen privaten Theater gleich. Zehn davon gibt es im Rhein-Neckar-Raum.

Im Moment überleben die Theater noch. Zum einen, weil sie Kosten reduziert haben, zum anderen dank der bewilligten Gelder aus Hilfsfonds. Aber: "Sobald die Theater wieder geöffnet haben und die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückkommen, entstehen hohe Verluste", prophezeit Mohr und nennt ein Beispiel für die Sinnhaftigkeit eines Rettungsschirms: "Fünf Mitarbeiter eines Theaters in Kurzarbeit kosten das Sozialsystem schon jetzt etwa 120.000 Euro pro Jahr. Die Kosten bei dauerhaften Schließungen der Privattheater und Entlassungen wären bei Weitem höher als die Ausgaben für einen – wie von uns vorgeschlagenen – Rettungsschirm, der die Existenz der Theater für eine Zukunft nach dieser Pandemie sichert." Soweit Mohr, Schoppmann und Bauer.

In ihrem Positionspapier machen sie eine weitere Rechnung auf: Es sei davon auszugehen, dass bei einer möglichst schnellen Öffnung des Spielbetriebs nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern zugelassen werde. Außerdem rechnen sie damit, dass sowieso nur eine überschaubare Besucherzahl kommen wird und ohne Schulbetrieb auch nicht mit Schulaufführungen zu rechnen ist. Kurzum: Man kann wieder etwas auf die Bühne bringen, muss dabei aber finanziell drauflegen. Einsparmöglichkeiten gibt es bei den kleinen Häusern kaum. Für sie ist die Lage seit Jahren schon prekär. Doch Zuschusserhöhungen gab es nicht, beklagen die Intendanten.

Die privaten Theater wollen so bald wie möglich wieder spielen. Sie fordern deshalb, dass terminunabhängig Regeln beschlossen werden, die einen Veranstaltungsbetrieb möglich machen. Bislang werde zwar viel über Fußball und Gottesdienste gesprochen, aber nicht über Theater. Aber genau diese brauchen Vorbereitungszeit, zum Beispiel für Hygienemaßnahmen. Die privaten Theater verlangen zudem einen Defizitausgleich. Sie spielen üblicherweise 60 Prozent der Kosten durch den Ticketverkauf wieder ein.

Inzwischen geht man davon aus, dass die Verluste auf 75 Prozent ansteigen, womit sich die finanziellen Einbußen eines durchschnittlichen Theaters auf 150.000 Euro pro Saison belaufen werden. Die 30 baden-württembergischen Häuser – es handelt sich um jene, die bereits gefördert werden – hätten einen Gesamtbedarf in Höhe von 8,7 Millionen Euro. Gestaffelt nach Größe der Theater schlagen die Autoren dabei Summen von 50.000 bis 150.000 Euro vor.

Info: Joerg Mohr ist am heutigen Mittwoch, 20.15 Uhr, zu Gast beim Talk aus der Wollfabrik. Zu sehen auf Youtube oder www.alte-wollfabrik.de