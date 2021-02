Wiedersehen mit Abstand und Maske: Am Hebel-Gymnasium in Schwetzingen sind die Jahrgangsstufen 1 und 2 wieder im Präsenzunterricht vor Ort. Foto: Hebel-Gymnasium

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Fast zehn Wochen lang waren Kitas und Grundschulen in ganz Baden-Württemberg geschlossen. Seit diesem Montag dürfen die Kinder die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen nun wieder besuchen – natürlich unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften. Auch für die Schüler der Abschlussjahrgänge wird wieder teilweise Präsenzunterricht angeboten.

Egal ob Kindergarten, Grundschule oder Gymnasium: In Schwetzingen berichten die Verantwortlichen durchweg von glücklichen und ausgelassen spielenden Kindern und Jugendlichen, denen die Freude über das Wiedersehen anzusehen war. Kindergärten und Schulen sind offensichtlich weit mehr als Orte reiner Wissensvermittlung. Es seien vielmehr soziale Räume, die für die Verankerung des Einzelnen in der Gesellschaft unverzichtbar seien, sagt der Schulleiter des Hebel-Gymnasiums, Stefan Ade.

Im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr 2019 seien die Schulen aktuell deutlich besser aufgestellt. Um die Abiturjahrgänge – am Hebel-Gymnasium sind das 134 Schüler in Jahrgangsstufe 1 und 2 – müsse man sich jedenfalls keine Sorgen machen. "Die fühlen sich alle gut vorbereitet", so der Schulleiter.

Auch an den Schwetzinger Grundschulen läuft es allem Anschein nach sehr gut. Stefan Ade ist trotzdem froh, seinen Schülern mal wieder persönlich gegenüberzustehen. Von einem herzlichen Wiedersehen berichten auch Elke Heuser, die Leiterin des Kindergartens "Spatzennest", und Andrea Ruiter, die den Bonhoeffer-Kindergarten leitet. "Die Kinder sind einfach glücklich", sagt sie. Im "Spatzennest" sind bereits 90 von 105 Kindern wieder da. Dabei hätte man durchaus mit Berührungsängsten rechnen können. "Davon war aber nichts zu spüren", sagt Heuser. Die Kinder hätten einfach drauf los gespielt.

Unter den Erzieherinnen gebe es aber durchaus einige, die sich Sorgen machen. Zum Glück würden die Mitarbeiterinnen demnächst zweimal pro Woche getestet, und auch die Impfperspektive verspreche Entlastung. "Drei von 20 Erzieherinnen haben schon einen Impftermin", berichtet Heuser. Ob sich alle impfen lassen wollen, weiß sie nicht. Dennoch glaubt sie, dass die Bereitschaft recht hoch ist. Damit rechnet auch Andrea Ruiter für ihre Truppe. Sich impfen zu lassen, verspreche ja auch wieder ein Stück Normalität. Im Bonhoeffer-Kindergarten werden die Mitarbeiterinnen schon jetzt zweimal pro Woche getestet. "Gerade war wieder jemand vor Ort und hat alle durchgetestet", berichtet Ruiter. Zum Glück ohne positiven Befund.

Schwierig scheint für die Erzieherinnen jedoch die Betreuung der eigenen Kinder im Grundschulalter zu sein. An manchen Schulen dürften die Kinder die Notbetreuung nicht besuchen, wenn sie in der Woche zuvor im Wechselunterricht Präsenzstunden hatten. Vor diesem Hintergrund müsse das Kita-Personal zwischen verschiedenen Aufgaben jonglieren, sagt Ruiter. "Bisher ging das gut, aber es darf nicht viel schiefgehen."

Doch auch an der Südstadt-Grundschule mit ihren 230 Schülern sind derzeit alle Lehrer stark gefordert. "Für ihr Engagement bin ich sehr dankbar", betont Schulleiterin Kerstin Sittinger. Die Kinder sind in zwei Gruppen eingeteilt, bestehend aus der ersten und zweiten sowie der dritten und vierten Klasse. Beide Gruppen besuchen im wöchentlichen Wechsel den Präsenzunterricht. Hinzu kommen der Fernunterricht und die Notbetreuung.

"Das ist schon eine Herausforderung", sagt auch Ute Geller-Schmidtke, die Leiterin der Zeyher-Grundschule mit 140 Schülern. Dort ist man froh über die neu gelieferten Masken. Solange nicht alle geimpft sind, sei das wichtig, betont die Schulleiterin. Sie selbst hat übrigens schon einen Impftermin. Auch am Hebel-Gymnasium, dessen Kollegium 85 Lehrer zählt, hat Ade schon zehn bis 15 Impfberechtigungsscheine unterschrieben.

Dass sich Kinder und Jugendliche so sehr über das Wiedersehen gefreut haben, scheint auch ein wichtiger Faktor für die Motivation der Lehrkräfte und Erzieher zu sein.