Von Anna Manceron

Schwetzingen. Bei so manchen Eltern dürfte diese Nachricht für Erleichterung sorgen: Die Johann-Michael-Zeyher-Grundschule in Schwetzingen wird zur gebundenen Ganztagsschule ausgebaut. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Beginnen könnte der Ganztagsbetrieb ab dem Schuljahr 2024/25. Davor müssen aber noch einige planerische Hürden genommen werden. Maßgeblich für diese Entscheidung war unter anderem, dass die Stadt mit den Plätzen für die außerschulische Betreuung an den Schwetzinger Grundschulen am Limit ist. Gleichzeitig sagt der aktualisierte Schulentwicklungsplan 2020/21 einen Anstieg der Schülerzahlen vorher. In diesem Schuljahr zählten die städtischen Grundschulen insgesamt 650 Schüler. Für das Schuljahr 2025/26 rechnet die Verwaltung jedoch mit 790 Schülern. Die Anzahl der außerschulischen Betreuungsplätze müsse deshalb sowohl personell als auch räumlich ausgebaut werden.

Ein weiterer Faktor für die geplante Umwandlung der Zeyher-Grundschule ist der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter, den die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Dieser Rechtsanspruch soll zum 1. August 2026 in Kraft treten. Nach Angaben der Bundesregierung gilt er zunächst für Kinder der ersten Klassenstufe und wird in den darauffolgenden Jahren um je eine Stufe erweitert. Damit hat ab dem 1. August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. Dieser umfasst eine Förderung von acht Stunden täglich an fünf Tagen pro Woche. Die Unterrichtszeit wird dabei angerechnet.

Zurzeit können die Eltern an den vier Schwetzinger Grundschulen zwischen verschiedenen Modellen wählen: Die Betreuung erfolgt bis 13, 14 oder 17 Uhr – mit oder ohne Mittagessen. Im Schuljahr 2020/21 befanden sich insgesamt 424 Kinder in der außerschulischen Betreuung – das entspricht etwa 65 Prozent der Grundschüler. Davon wurden 146 Kinder bis 17 Uhr betreut, 194 erhielten eine Mittagsverpflegung.

Der baden-württembergische "Sonderweg" sehe neben der Ganztagsgrundschule auch den Ausbau der außerschulischen Betreuung (Kernzeit und Hort) vor, so die Verwaltung. Der Gemeinderat hatte sich deshalb in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, den Ausbau der Hortbetreuung zu forcieren – mit der Option der späteren Umwandlung in eine Ganztagsgrundschule. In der konkreten Planung stellte sich das aber als schwieriger heraus, als gedacht. Der Raumbedarf für eine gebundene Ganztagsgrundschule sei ein völlig anderer als für einen Hort. Deshalb müsse man vor der Festlegung der räumlichen Gestaltung eine Grundsatzentscheidung zur Schulform treffen, so die Verwaltung.

Die Zeyher-Grundschule soll nun als erstes zur Ganztagsschule ausgebaut werden, weil man dort den dringendsten Bedarf sieht. Außerdem liegt die Schule im Einzugsbereich des Neubaugebiets Schwetzinger Höfe (ehemaliges Pfaudler-Areal) und der Oststadterweiterung. Die Schulleitung hat sich eindeutig für die gebundene Form der Ganztagsschule ausgesprochen. Bei dieser Form nehmen alle Schüler verbindlich am Ganztagsbetrieb teil. Wenn die Eltern jedes Jahr neu entscheiden könnten, gebe es für die Schule keine Planungssicherheit, so das Leitungsteam.

Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig für dieses Vorgehen aus. "Die gebundene Ganztagsschule ist die einzige Form, die schulorganisatorisch in Baden-Württemberg überhaupt zu händeln ist", betonte Robin Pitsch (SPD). Eltern, die diesem Konzept widersprechen, könnten einen Schulbezirkswechsel beantragen. "Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote stärken Kinder im Grundschulalter und helfen den Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf", bekräftigte auch Elfriede Fackel-Kretz-Keller (Schwetzinger Freie Wähler).

Christian Lorentz (FDP) erklärte, er persönlich lehne eine Ganztagsschule insbesondere im Grundschulalter ab. Da es sich aber nur um eine von vier Grundschulen handle und die Möglichkeit eines problemlosen Schulbezirkswechsels zugesichert worden sei, wolle seine Fraktion dieser Entwicklung nicht im Weg stehen. Die Möglichkeit des Schulbezirkswechsels in beide Richtungen war auch Sarina Kolb (CDU) und ihrer Fraktion ein wichtiges Anliegen. Michael Rittmann (Grüne) plädierte zudem für eine rasche Verständigung darüber, ob eine weitere Grundschule – vorzugsweise die Nordstadt-Grundschule – zur Ganztagsschule ausgebaut werden soll. So ließen sich "kostspielige bauliche Fehlentwicklungen" vermeiden.