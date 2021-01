Schwetzingen. (pol/pri/mare) 100.000 Euro Schaden und vier Verletzte forderte ein Wohnungsbrand am Samstag. Das berichtet die Polizei.

Am Samstagabend gegen 20.10 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus der Dortmunder Straße gemeldet. Beim Eintreffen konnte festgestellt werden, dass aus einer im 1. Obergeschoß befindlichen Wohnung starker Rauch drang. Von der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen, die mit 28 Mann vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Wohnungsbrand in Schwetzingen - die Fotogalerie

























Vier Personen, die sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung in der Wohnung aufgehalten haben erlitten leichtere Verletzungen, die medizinisch behandelt werden mussten. In der Brandwohnung entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Diese war nicht mehr bewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Ersten unbestätigten Meldungen zufolge brannte ein Weihnachtsbaum und löste so das Feuer in der Wohnung aus. Aus einem Fenster wurde ein völlig verbrannter Weihnachtsbaum und weitere Wohnungsgegenstände geworfen.