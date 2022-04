Von Volker Knab

Schwetzingen. Voller Vorfreude fiebern die Veranstalter der "Fête de la Musique Schwetzingen" entgegen. Bei dem Straßenmusikfest am Samstag, 21. Juni, wartet Livemusik in ihrer ganzen Vielfalt auf die Besucher in der Spargelstadt. Es ist erst das zweite Musikfest dieser Art, Spontaneität ist an diesem Tag Trumpf. Bei der Vorstellung des Events ließen die Veranstalter zum Einstieg Töne sprechen. Philipp Wolfart am Kontrabass und Simon Abraham an der Klarinette intonierten "Fever", einen Klassiker der Jazz- und Popmusik von 1958.

Mit der Auswahl des Stücks brachten der stellvertretenden Leiter der Musikschule Schwetzingen, Philipp Wolfart, und Simon Abraham, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Schwetzinger Vereine sowie der Stadtkapelle Schwetzingen, das Flair auf dem Straßenmusikfest auf den Punkt. Die Premiere des Musikfests konnte im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Bedingungen nur in eingeschränkter Form stattfinden. "Es war ein fulminanter Auftakt", freute sich die Vorsitzende der Schwetzinger Mozartgesellschaft, Rosa Grünstein, über die gute Resonanz seitens des Publikums.

Die Geschäftsführerin der Schwetzinger Mozartgesellschaft, Katharina Simmert, hatte vor zwei Jahren die Idee, das in Frankreich seit vier Jahrzehnten erfolgreich praktizierte Konzept einer "Fête de la Musique" in der Spargelstadt zu veranstalten. Im vergangenen Jahr wurde sie unter den damals herrschenden Corona-Bedingungen umgesetzt und kam trotzdem bei den Besuchern gut an. Musik und Straßenfest passen einfach sehr gut zum Charakter der Stadt, freut sich Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl.

An zahlreichen Stellen in der Stadt treten Musiker auf. Foto: len

Auf die ersten Erfahrungen wollen die Veranstalter in diesem Jahr am 21. Juni, ab 16 Uhr, bei der zweiten "Fête de la Musique Schwetzingen" aufbauen. "Jedermann ist eingeladen, dabei zu sein", sagte Simmert. Honorare für die Musiker gibt es allerdings keine, und es wird auch kein Eintritt verlangt. Zwischen 20 und 30 verschiedene Musiker und Bands aus Schwetzingen und der nahen Umgebung traten im vergangenen Jahr in der ganzen Stadt auf. Die Musiker gaben von Balkonen in der Fußgängerzone, vor Geschäften, auf Plätzen, in Passagen oder in privaten Gärten kleine Konzerte. "Gerade das fanden viele Besucher so schön, weil es ungeplant und so spontan war", berichtete Simmert.

Die Dezentralität der verschiedenen Veranstaltungsorte soll in diesem Jahr nochmals ausgeweitet werden. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr unter den Corona-Bedingungen maßgeblich rein auf die Schwetzinger Musikszene ausgerichtet war, können sich in diesem Jahr Musiker aus der ganzen Metropolregion bis Ende Mai bei Simmert melden. Die Geschäftsführerin der Mozartgesellschaft steht dabei auch für Fragen bezüglich der technischen Ausstattung zur Verfügung. Bühnen wird es keine geben, betonte sie.

Einzelhändler und Gastronomie sind in das Konzept ebenfalls eingebunden, ergänzte Oliver Engert vom Schwetzinger Stadtmarketing. Auch in diesem Jahr wird bis zum Schluss am genauen Ablaufplan mit den Spielorten gebastelt, damit sich die Besucher nur von ihren Ohren durch das Musikfest in der Spargelstadt leiten lassen. Das kann eine lange Nacht werden. Der Veranstaltungstag der zweiten "Fête de la Musique" wurde ganz bewusst auf den längsten Tag im Jahr gelegt, meinte Simmert schmunzelnd.

Info: Die Anmeldung für einen Auftritt beim zweiten Straßenmusikfest "Fête de la Musique Schwetzingen" ist bis Ende Mai bei Katharina Simmert unter Telefon 06 202/87 48 5 oder per E-Mail unter katharina.simmert@ schwetzingen.de möglich.