Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Das Rothackersche Haus am Alten Messplatz soll zu neuem Leben erweckt werden. Die Stadt möchte das Haus als Museum nutzen und auch die Touristeninformation könnte dort einziehen. Ein Spargelmuseum mit Außengastronomie wäre ebenfalls denkbar. Rund zwölf Millionen Euro würde der Umbau schätzungsweise kosten.

In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Gemeinderat nun die Vergabe der Generalplanungsleistungen beschlossen. Satte 2,1 Millionen Euro – immerhin ein Sechstel der Gesamtkosten – wird man dafür an das Büro überweisen müssen, das sich in einer europaweiten Ausschreibung und einem Auswahlverfahren der Stadt durchgesetzt hat. Das historische Gebäude ist aber nur eins von zahlreichen Projekten, die ab dem nächsten Jahr in Schwetzingen umgesetzt werden. Für das Rothackersche Haus fallen im Haushaltsjahr 2020 erst einmal 300.000 Euro an. Für den Umbau der Karlsruher Straße muss die Stadt sogar fünf Millionen Euro ausgeben.

Die Finanzlage in Schwetzingen ist also angespannt. Rund 800 Seiten, gespickt mit Zahlen: So sieht der städtische Haushalt für das Jahr 2020 aus, den Kämmerer Manfred Lutz-Jathe und sein Team dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt hatten. Er erhielt viel Lob von den Ratsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Aber so richtig verstanden hat das Dokument kaum einer, wie die Ratsmitglieder eingestanden.

Als "800-seitiges Monstrum" bezeichnete Robin Pitsch (SPD) das Zahlenwerk. Zwei der Räte handelten sogar konsequent und enthielten sich bei der Abstimmung. Werner Zieger (Die Linke) und Haydar Sahin (ABS) betonten, sie hätten viel Zeit investiert, aber trotzdem nicht alles verstanden. Die beiden wollten nicht für etwas stimmen, das sie nicht verstehen.

Oberbürgermeister René Pöltl beruhigte die Gemüter, indem er auf die Kompetenz seiner Fachleute in der Verwaltung verwies. "Sie müssen nicht befürchten, dass da etwas drin ist, was nicht da reingehört. Da können Sie sich auf uns verlassen", meinte er. Bis auf die beiden Kritiker stimmte der Gemeinderat dem Zahlenwerk mehrheitlich zu.

"Ich gebe zu, dass die Doppik für uns alle eine große Herausforderung ist", räumte Pöltl ein. "Die Grundidee, den Ressourcenverbrauch deutlicher sichtbar zu machen, ist gut. Aber weil das Zahlenwerk nur extrem schwer durchschaubar ist, geht ein Stück weit auch die Steuerungsfunktion durch den Gemeinderat verloren."

Das Prinzip einer Bürgerdemokratie in den Kommunen werde dadurch infrage gestellt, kritisierte der OB. Klar erkennbar sei allerdings, dass die Einnahmenseite die Ausgabenseite nicht abdeckt. Schwetzingen kann im Haushaltsplan für 2020 insgesamt Einnahmen in Höhe von 59,1 Millionen Euro verbuchen. Die Aufwendungen liegen allerdings bei 63,4 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 4,3 Millionen Euro.

Um eine Kreditaufnahme kommt die Stadt trotzdem herum, weil man aus der Rücklage noch ausreichend Finanzmittel zur Verfügung hat. "Es gibt aber auch zwei Lichtblicke im neuen Haushaltsplan: Die Sanierung der Karlsruher Straße wird günstiger als gedacht und die Kreisumlage sinkt ebenfalls", führte Pöltl aus. Trotzdem sei die Stadt unterfinanziert und finanziell strukturschwach. Das liege nicht an verschwenderischen Ausgaben, sondern an unterdurchschnittlichen Einnahmen. Bei der Gewerbesteuer liege man mit den Hebesätzen so tief, dass nur rund acht Millionen Euro ins Stadtsäckel fließen. Bei ähnlich großen Städten in Baden-Württemberg seien es durchschnittlich 16 Millionen Euro.

Der Gemeinderat beschloss außerdem die Offenlage des Gutachtens zur Fortschreibung einer Lärmaktionsplanung. Am Donnerstag, den 16. Januar, soll es dazu im Josefshaus eine Bürgerinformation geben. Man habe Straßen identifiziert, die überdurchschnittlich belastet sind und werde dort auf eine Tempo-30-Regelung drängen.