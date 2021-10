Schwetzingen. (RNZ) Nachdem die Coronaschutz-Impfaktion am 26. Oktober am Neuen Messplatz ein so großer Erfolg war, findet – neben dem bereits angekündigten Impftermin am Donnerstag, 4. November, im Palais Hirsch – am Dienstag, 2. November, von 13 bis 18 Uhr eine weitere Impfaktion am Neuen Messplatz in den ehemaligen Räumen des ärztlichen Bereitschaftsdiensts neben der Feuerwehr statt. Immunisiert wird mit den Impfstoffen Biontech und Moderna sowie mit Johnson & Johnson, von dem man nur eine Impfung benötigt. Mit Biontech und Moderna sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich. Kinder von 14 bis 17 Jahren brauchen eine formlose Einverständniserklärung der Eltern, Zwölf- und 13-Jährige müssen von ihren Eltern begleitet werden.

Drittimpfungen bekommen alle Personen, die nach neuerlichem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zu einer Impfung berechtigt sind. Unter www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de gibt es weitere Informationen zur Drittimpfung. Es ist . Impfwillige sollten ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), die Versichertenkarte und den Impfpass, sofern vorhanden, mitbringen. Zur Impfung gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen generelle Informationen.