Von Anna Manceron

Schwetzingen. Nach dem Abitur wollte Ralf Wagner eigentlich Koch werden. Doch auf den großen Traum folgte zunächst einmal Ernüchterung: Als Auszubildender lernte er, dass der Ton in der Küche mitunter ziemlich rau sein kann. "Das war nicht meine Welt", sagt er heute. Ums Essen geht es bei seiner jetzigen Arbeit auch manchmal. Allerdings sind die Speisen, die Wagner "zubereiten" lässt, nicht mehr ganz so frisch.

Der 53-Jährige arbeitet als Konservator für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) und ist unter anderem für das Schloss Schwetzingen und dessen Gartenarchitekturen zuständig. Seine Mission: die historischen Denkmäler erhalten und ihre Geschichte für die Besucher greifbar machen. Im vergangenen Jahr hat er dafür zum Beispiel die Tafel in der ehemaligen kurfürstlichen Sommerresidenz neu gestaltet.

Als Modell für die Obstpyramiden dienten Kupferstiche und historische Kochbücher. Foto: Lenhardt

Der große Tisch ist nun für ein Drei-Gänge-Menü gedeckt - samt kunstvoll gefalteter Servietten und einer Statue vom "Jäger aus Kurpfalz". Zwischen Tellern und Terrinen thront ein Pfau, dessen Kopf aus einer Pastete herausragt. Neben dem Tisch türmen sich Orangen, Erdbeeren und Zitronen - sorgsam aufgeschichtet zu einer Obstpyramide.

"Für barockes Porzellan interessiert sich heute kein Mensch mehr", erklärt Wagner. "Aber wenn man eine komplette Tafel so eindeckt, als würde dort gleich der Kurfürst Platz nehmen, wirkt das alles viel lebendiger." Als Konservator achtet er darauf, dass die Inneneinrichtung mit historischen Dokumenten aus dieser Zeit übereinstimmt. Als Muster für die Obstpyramide dienten zum Beispiel Kupferstiche und Zeichnungen aus Kochbüchern.

Vor Kurzem hat Wagner außerdem die erste Etage umgestaltet und dabei unter anderem die Möbel im Schlafzimmer des Kurfürsten neu angeordnet. Immer wieder stieß er im zentralen Depot der SSG in Karlsruhe auf Möbelstücke oder Gemälde aus Schwetzingen. In dem Depot lagern Gegenstände aus sämtlichen badischen Schlössern, die im 19. Jahrhundert als unmodern befunden und aussortiert wurden.

Neben dem Schwetzinger Schloss kümmert sich Ralf Wagner um zehn weitere Burgen und antike Badruinen. Dazu gehören unter anderem die Burg Alt-Eberstein bei Baden-Baden, die Hochburg bei Emmendingen, die Burg Rötteln bei Lörrach und die Burgfeste Dilsberg bei Neckargemünd. Dort lässt er zurzeit lose Steine in der Schildmauer - der dicksten Mauer der Festung - reparieren. Um vor Ort nach dem Rechten zu sehen, ist Wagner quasi ständig auf Achse. "Meistens bin ich zwei bis dreimal Mal pro Woche auf Dienstreise", berichtet er.

Zum Schwetzinger Schloss hat der gebürtige Neulußheimer eine ganz besondere Verbindung. Seit 1985 arbeitet er in der Spargelstadt. Nach seiner Ausbildung als Koch entschied er sich für das Studium der Kunstgeschichte in Heidelberg. "Das hat mich schon immer interessiert", erinnert sich Wagner. Um sich etwas dazuzuverdienen, arbeitete er als Kellner im Kaffeehaus auf dem Schlossplatz. Und als das Schloss 1991 nach jahrelanger Renovierung seine Tore für Besucher öffnete, heuerte er dort als Führer an. Sein Lieblingsplatz ist das Badhaus im Schlossgarten, über das er seine Doktorarbeit geschrieben hat.

Eine Sache ist Ralf Wagner bei seiner Arbeit in Schwetzingen immer wieder aufgefallen: Den Menschen vor Ort sind "ihr" Schloss und Garten wichtig. "Die Schwetzinger sind ein aufmerksames Publikum", erzählt er. Schon zweimal bat ihn der Polizeiposten um Hilfe, weil Anwohner glaubten, sie hätten Möbel aus dem Schloss an anderer Stelle wiedergesehen.

Zum Glück war beides ein Fehlalarm. Allerdings erinnert sich Wagner noch gut an einen spektakulären Diebstahl im Juli 1975. Damals plünderten Diebe das Badhaus im Schlossgarten und nahmen acht Sessel, vier Stühle, zwei Kommoden und zwei Sekretäre im Wert von 500.000 Mark mit. Zwei der Möbelstücke tauchten später wieder bei einem Münchner Kunsthändler auf, der sie nichts ahnend weiterverkaufte.

"Der Fall hat es sogar in die Fernsehsendung ,Aktenzeichen XY ... ungelöst’ geschafft", erinnert sich Wagner. Die Geschichte "seiner" Denkmäler lässt den Kunsthistoriker auch in seiner Freizeit nicht ganz los. "Bei meinem letzten Urlaub in England habe ich jeden Tag zwei Schlösser angeschaut", erzählt er. "Mich interessiert, wie andere Konservatoren mit ihren Problemen umgehen und was wir von ihnen lernen können."

Im Schwetzinger Schloss musste Wagner unter anderem auf die heißen Sommer der vergangenen Jahre reagieren: Vor drei Jahren ließ er eine Folie an den Fenstern anbringen, die UV-Strahlen filtert und Wärme absorbiert. Mit dem Ergebnis ist Wagner zufrieden: "Die Hitze bleibt draußen und wir vermeiden große Temperaturschwankungen, die dem Mauerwerk nicht gut tun", sagt er.

Es gibt sogar etwas, das sich andere in Schwetzingen abgeschaut haben: Seit 1991 bietet die ehemalige Sommerresidenz Stoffproben zum Anfassen an. Damit die Besucher nicht mehr den Drang verspüren, historische Gardinen oder Sitzbezüge mit der Hand zu berühren. "Bei unseren Gästen kommt das gut an", erklärt Wagner. "Und es haben auch einige andere Schlösser nachgezogen."