Schwetzingen. (RNZ) Es ist ein Fest, auf das sich viele Schwetzinger das ganze Jahr über freuen: der Spargelsamstag. Im vergangenen Jahr musste das beliebte Frühlingsfest jedoch wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Damit das nicht wieder passiert, haben die Verantwortlichen vorgesorgt. Gemeinsam mit verschiedenen Akteuren der Stadtgesellschaft richtet das Stadtmarketing am Samstag, 8. Mai, ab 17 Uhr eine digitale Version des Spargelsamstags aus.

"Gerade in dieser schweren Zeit ist gegenseitige Unterstützung und gemeinschaftlicher Zusammenhalt wichtiger denn je, und so wollen wir auch in diesem Jahr nicht auf Schwetzingens Veranstaltungshighlight verzichten", heißt es auf der Internetseite des Marketingvereins. Der erste digitale Spargelsamstag solle den Menschen Mut machen und Freude bereiten – ganz coronakonform.

Trotz Pandemie haben die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Als Mitmachaktionen sind unter anderem eine Kochshow mit Tommy R. Möbius, eine Bierprobe mit Craftbier von Welde und eine Weinprobe mit Ole Tischmacher geplant. Für Kinder gibt es eine kleine Turneinheit mit dem TV Schwetzingen. Außerdem wird der Kindertanz 2021 der Tanzschule Kiefer gezeigt. Für die musikalische Untermalung sorgen der Sängerbund und die Band "The News". Durch das Programm führen Oberbürgermeister René Pöltl und Dominik Steegmüller.

Info: Wer beim digitalen Spargelsamstag dabei sein möchte, kann die Veranstaltung unter www.sms-schwetzingen.de mitverfolgen.