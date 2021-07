Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Das gab es in den vergangenen 30 Jahren nicht: Wer im Juli und August ins Schlossrestaurant will, kann das auch noch lange nach dem offiziellen "Feierabend" im Schlossgarten. Bis 22 Uhr haben die Gäste des Restaurants Zutritt zum Garten und können auf der Terrasse den Sonnenuntergang genießen und Musik hören. Für zehn Abende hat Andreas Bante, der Geschäftsführer des Schlossrestaurants, außerdem renommierte Bands angeheuert, die beste Unterhaltung versprechen. Sydney Youngblood ("If only I could", "Sit and Wait") ist dabei, aber auch der Mannheimer Jazz-Musiker Thomas Siffling oder Gute-Laune-Musiker wie Cris Cosmo. Die Bands "The News" und "Amokoma" sowie Markus Zimmermann, der in der Band von Herbert Grönemeyer brilliert, sind ebenfalls an Bord. Der Titel der vielversprechenden Reihe: "Sommer im Schloss".

Sydney Youngblood. Foto: privat

"Es ist ein Versuchsballon", sagt Bante, der das Schlossrestaurant im März übernahm und damals noch nicht ahnen konnte, wann und wie es weitergeht. "Vier Monate saß ich allein im Büro", sagt er im Rückblick. Erst Ende Mai durfte er das Restaurant wieder öffnen. Seine Mitarbeiter, neun in der Küche, sechs im Service und zwei im Büro, waren in Kurzarbeit und warteten geduldig auf den Neustart. Der neue Name "Theodors" soll an Kurfürst Carl Theodor erinnern, der als großer Freund der Kultur – vor allem der Musik – Geschichte schrieb. Der blutjunge Wolfgang Amadeus Mozart spielte hier mehrfach und ließ sich inspirieren.

Thomas Siffling. Foto: privat

Jetzt soll wieder Musik gemacht werden, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen. Einige der Konzerte waren schnell ausverkauft. "Wir können nur 250 Besucher zulassen." Die vergleichsweise spektakuläre Sommeraktion kam zustande, weil die Schlossverwaltung der Sache wohlwollend gegenüberstand. Bante spricht von einer fruchtbaren Kooperation. Bisher gab es lediglich die ausgesprochen populären Open-Air-Konzerte von "Musik im Park", die aber pandemiebedingt im vergangenen Jahr ausfielen und auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Außerdem die klassischen Konzerte im Mozartsaal.

Cris Cosmo & Band. Foto: Schwerdt

Wirt Andreas Bante hofft auf schöne Sommerabende. Auf einem Teil der Terrasse laden Lounge-Möbel zum Entspannen ein. Neu ist seine kleine Abendkarte sowie eine Aperitifkarte, die es so bisher nicht gab. Abends blieb das Restaurant in der Vergangenheit geschlossen, sofern keine Veranstaltungen stattfanden. Das soll sich nun ändern. Das bereichert auch den Schwetzinger Ausgehkalender und erweitert die Möglichkeiten erheblich, zumal die Terrasse des "Theodors" mit dem Blick in den Schlossgarten zu den Höhepunkten der Region zählen dürfte. "Einen schöneren Platz gibt es kaum", schwärmt Bante.

Die Mannheimer Band Shebeen. Foto: privat

Der bisherige Erfolg gibt ihm Recht. Das Restaurant wird trotz der langen Pause gut angenommen. An manchen Samstagen ist bereits ausgebucht. Wer für einen Abend rechtzeitig bucht, steht auf der Reservierungsliste und kommt ohne Eintritt in den Schlossgarten und ins Restaurant. Für die Konzerte sollte man sich bald entscheiden. Vier davon sind schon ausverkauft, und für die Auftritte von Sydney Youngblood und Thomas Siffling gibt es nur noch wenige Karten. Der "Sommer im Schloss" startet am 22. Juli mit Cris Cosmo, am 23. Juli spielen "Who2Ladies" (ausverkauft) und am 24. Juli "The News" (ausverkauft). Weiter geht es mit Markus Zimmermann am 29. Juli (ausverkauft) und Alex Auer am 30. Juli. Tags darauf, am 31. Juli, rocken "Amokoma" (ausverkauft), und am 5. August ist Jazzer Thomas Siffling zu Gast. Am 7. August spielt Shebeen, am 12. August Ira*s World und am 13. August Sydney Youngblood. Ob der "Sommer im Schloss" bis in den September hinein geht, steht noch nicht fest. Das werde sich zeigen, so Bante. Er ist froh, das Restaurant neu beleben zu können. Und er hofft auf neue Zielgruppen, die bislang kaum für das Schwetzinger Schloss zu begeistern waren.