Schwetzingen. (pol/rl) Zu einem Schmorbrand im Hochhaus Tilsiter Weg 6 kam es am Samstagnachmittag. Das Feuer war gegen 15.30 Uhr im Technikraum des Hochhauses entstanden.

Dem Rettungsdienst war anfangs nur eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Vor Ort stellten die Freiwilligen Feuerwehren Schwetzingen und Brühl sowie die Berufsfeuerwehr Heidelberg fest, dass es zu einem Schmorbrand im Elektroverteilerraum im Keller gekommen war. Die Wehrleute konnten diesen schnell unter Kontrolle bringen und letztlich löschen. Die Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.

Obwohl das Feuer schnell gelöscht worden war, waren starke Rauchschwaden durch das Treppenhaus und einen Versorgungsschacht gezogen, sodass mehrere Wohnungen evakuiert werden mussten.

Die Wehren überprüften nun acht Wohnungen, die an dem betroffenen Versorgungsschacht lagen. Da der Schmorbrand den Elektroverteiler beschädigt hatte, waren insgesamt elf Wohnungen in dem Haus nun ohne Strom. Die betroffenen Bewohner wurden am Abend in Absprache mit der Stadt Schwetzingen in einem nahegelegenen Hotel untergebracht.

Glücklicherweise wurde nur eine Person verletzt. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt und kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Notfallvorsorge betreute insgesamt 87 Personen.

Der Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften verursachte zudem kleinere Staus in der Umgebung. Insgesamt waren 54 Feuerwehrleute, sowie 6 Personen vom Rettungsdienst und ein Versorgungszug des Malteser Hilfsdienstes vor Ort. Zudem besuchten der Erste Bürgermeister und der Leiter des Ordnungsamtes Schwetzingen den Brandort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.