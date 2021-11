Von Volker Knab

Schwetzingen. "Nach den U-18-Wahlen haben wir beschlossen, uns zu treffen und über Jugendthemen auszutauschen", erzählt der 16-jährige Andy. Anfangs waren sie nur zu viert. Inzwischen sind sie zu siebt. Neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind willkommen. Erste Projekte setzt die Gruppe bereits um. Am Dienstag haben sich sechs Mitglieder im Jugendzentrum Oberbürgermeister René Pöltl und der Öffentlichkeit vorgestellt.

"In Schwetzingen hat sich eine Gruppe von Jugendlichen gebildet, die sich politisch und sozial engagieren will", beschreibt Jugendreferentin Andrea Kroll die Ziele der jungen Leute. Formiert hätten sie sich spontan und freiwillig. Und dann legen Jana, Aimee, Andy, Sarah, Annabell und Lucia los. Stellen sich nacheinander ungezwungen mit Vornamen, Alter und Hobbys kurz vor.

Alle sind 16 Jahre alt und besuchen das Hebel-Gymnasium. Gemeinsam ist ihnen ein Interesse an Politik, Kunst, Kultur und Musik, lässt sich der Aufzählung ihrer Hobbys entnehmen. Einzelne erläutern den Werdegang ihrer Gruppe. Was sie damit erreichen wollen und was sie bereits unternommen haben. Sechs Mal hat sich die Gruppe mittlerweile zum Gedankenaustausch getroffen, meist im Jugendzentrum "Go In". Dabei galt es zunächst abzuklären, welchen Themen sie sich widmen möchten.

"Wir haben beschlossen, in verschiedene Stadtviertel zu gehen, um nach Plätzen zu schauen, die für Jugendliche genutzt werden könnten", berichtet Jana. Im Hirschacker nahmen sie beispielsweise einen Bolzplatz unter die Lupe, der aus ihrer Sicht dringend umgestaltet werden muss. Annabell betont das große Interesse der Gruppe an Umweltthemen. Bei ihren Anfangstreffs entwickelten sie die Idee eines Umweltfestivals in der Stadt. Das geht aber nicht. Auf diesem Feld gibt es bereits etablierte Veranstaltungen mit der Ecomobil-Gala und der Umweltmesse im Lutherhaus.

In einem anderen Projekt bemalten die Jugendlichen gespendete Schrotträder mit leuchtender Signalfarbe. Diese werden in Kürze in der Stadt aufgestellt, um Autofahrer zu mehr Achtsamkeit für Fahrradfahrer zu sensibilisieren. Ein Treffen fand rein online statt. Dabei tauschte sich die Gruppe mit Angehörigen des Jugendgemeinderats von Schwetzingens Partnerstadt Schrobenhausen aus.

Dabei bekamen sie die Empfehlung, die Schulen in der Stadt aufzusuchen, um sich vorzustellen. Wenn die Pandemie solche Besuche wieder erlaubt, will die Gruppe das in Angriff nehmen. Gleiches gilt für mehr Aktivität auf den Social-Media-Kanälen. Die Gruppe ist gerade mit dem Entwurf eines Logos beschäftigt.

Am Ende der Vorstellungsrunde ist Pöltl begeistert: "Ich find das genial. Besonders freut mich, dass die Idee von euch Jugendlichen ausgeht", lobt er. Pöltl erinnert an den gescheiterten Versuch, in der Spargelstadt einen Jugendgemeinderat einzurichten. Das sei mit zu vielen Verpflichtungen für die Jugendlichen verbunden gewesen. "Vieles ist zu kompliziert in unserem Land und dauert zu lange. Jugendliche sind dann enttäuscht", stellt der OB fest. Die drängende Sichtweise der Jugend sei aber manchmal unverzichtbar, um Veränderungen auszulösen. "Wir werden euch nur so beteiligen, wie ihr euch das vorstellt", verspricht das Stadtoberhaupt den Jugendlichen.

"Ob daraus ein Jugendbeirat wird, steht noch nicht ganz fest. Wir sind in der Findungsphase", erklärt Jugendreferentin Kroll. Der gesetzliche Rahmen gibt Spielräume. Generell sollen die Städte und Gemeinden Jugendbeteiligung aber ermöglichen und fördern.

Bei der Gruppe mitmachen kann jeder mindestens 14-Jährige. Der Kontakt läuft über Andrea Kroll im "Go In", E-Mail: andrea.kroll@schwetzingen.de.