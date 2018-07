Schwetzingen. (rnz) Im Zug der zweiten Baustufe der S-Bahn Rhein-Neckar werden die Stationen entlang der Strecke Mannheim-Karlsruhe ausgebaut. Der sogenannte "S-Bahn-Standard" umfasst die Erhöhung der Bahnsteige auf 76 Zentimeter über der Schienenoberkante sowie den barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen mittels Rampen, geneigten Gehwegen und Aufzügen.

So auch am Bahnhof Schwetzingen: Die Bahnsteige an den Gleisen 1, 2 und 5 wurden entsprechend erhöht und jeweils ein Personenaufzug errichtet. Beide Bahnsteige erhielten auf jeweils 210 Meter Länge einen Blindenleitstreifen.

Die Ausstattung, Beschilderung und die Wartehallen wurden nach neuem S-Bahn Standard erneuert. Mit der Inbetriebnahme der bisher noch fehlenden Aufzüge an den beiden Bahnsteigen sind die Arbeiten für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs abgeschlossen.

"Die Inbetriebnahme des Aufzugs habe sich um etwa sieben Wochen verzögert, weil vonseiten der Bahn noch eine Tüv-Abnahme gefehlt hatte", erklärte Wolfgang Leberecht, Wirtschaftsförderer der Stadt Schwetzingen, und fügte hinzu: "Wir haben jahrelang gewartet, jetzt sind wir endlich barrierefrei."

Info: www.ausbau-rheinneckar.de