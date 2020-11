Serafina Blanco-Strößner ist die Inhaberin des Kosmetikstudios „Sign of Beauty“ in Schwetzingen. Aufgrund der Coronakrise darf sie dort momentan fast keine Dienstleistungen mehr anbieten. Die Kosmetikerin fürchtet, dadurch Kunden zu verlieren. Foto: Lenhardt

Von Volker Knab

Schwetzingen. Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr treffen die seit Anfang November bestehenden verschärften Corona-Auflagen verschiedene Berufsgruppen in unterschiedlicher Weise. Während die Gastronomie in den Innenstädten ruht, hat der Einzelhandel weiter geöffnet – wenn auch mit Einschränkungen. Nicht einfach ist die Lage für Kosmetikstudios. Während Friseure weiterhin Haare und Bärte schneiden dürfen, sind in Kosmetikstudios fast alle Behandlungen verboten, auch Haarentfernungen. Die Fachkräfte dürfen derzeit lediglich medizinisch notwendige Fußpflege mit Terminvereinbarung anbieten.

Der Verkauf von Kosmetikprodukten und Gutscheinen ist ebenfalls erlaubt. Das ist nicht viel. Trotzdem freut sich Bärbel Kalinowicz, die in Schwetzingen ein Kosmetikstudio besitzt, dass ihrem Berufsstand wenigstens das erlaubt ist. "Es ist schließlich die Zeit vor Weihnachten", sagt sie und blickt mit Sorge auf die sich abzeichnende Verlängerung des Lockdowns bis in den Dezember.

Ihre Kunden nutzten den Produkt- und Gutscheinverkauf, erzählt sie. Zum vereinbarten Termin öffnet sie dann ihr Geschäft unter Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen. Selbst wenn das Angebot stark eingeschränkt ist: So könne sie ihren Kunden wenigstens etwas anbieten und bleibe präsent, meint Kalinowicz. Sie versteht nicht, warum Kosmetiker laut der aktuellen Corona-Verordnung keine Enthaarungen an entfernten Körperteilen, zum Beispiel an den Beinen oder im Bikinibereich, machen dürfen. "Mir ist diese Regelung etwas zu pauschal", kritisiert sie und hofft auf mehr Differenzierung.

Ähnlich ergeht es Serafina Blanco-Strößner, der das Kosmetikstudio "Sign of Beauty" in Schwetzingen gehört. Auch ihr Geschäft ist derzeit aufgrund der Corona-Auflagen geschlossen. "Ich sehe die Verordnung ja schon ein. Es dient schließlich auch unserem Schutz", sagt Blanco-Strößner. Der Kosmetikerin ist jedoch ein Rätsel, wieso Schulen öffnen dürfen, nicht aber Kosmetikstudios. Zum gegenseitigen Schutz soll sie möglichst keinen nahen Kontakt zu ihren Kunden haben. "Was aber ist mit den vielen Kontakten der Kinder untereinander?", fragt Blanco-Strößner.

Auch Blanco-Strößner ist froh darüber, mit dem Verkauf von Produkten und Gutscheinen ein wenig Umsatz generieren und den Kontakt zu ihren Kunden aufrecht halten zu können. Die Nachfrage ziehe inzwischen auch mehr und mehr an, berichtet die Inhaberin des Kosmetikstudios. Trotzdem: Einen großen Gewinn erziele sie dadurch nicht, sagt sie. "Ich mache bestenfalls ein Fünftel des Umsatzes, wenn überhaupt." Wie viele ihrer Kollegen wartet die Kosmetikerin darauf, die von der Politik zugesagten Hilfsgelder beantragen zu können. Außer ihr sind in dem Betrieb noch eine weitere Kosmetikerin und ihr Mann beschäftigt. Die beiden sind in Kurzarbeit gemeldet. Den laufenden Betrieb mit seinen Fixkosten unter Pandemie-Bedingungen zu stemmen, werde zunehmend schwieriger. Serafina Blanco-Strößner muss den November mit Geld aus ihren Rücklagen überbrücken. "Das geht irgendwann an die Reserven", berichtet sie. Und ein Entgegenkommen seitens des Vermieters aufgrund ihres Verdienstausfalls habe es bislang nicht gegeben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder werden den Teil-Lockdown aller Wahrscheinlichkeit nach bis zum 20. Dezember verlängern. Dabei sei gerade dieser Monat so wichtig für die Kosmetikbranche, sagt Serafina Blanco-Strößner. Sie fürchtet, ihre Kunden aus zwei Gründen zu verlieren. Zum einen, weil sie sich nun von Kosmetikern behandeln lassen, die schwarz arbeiten. Zum anderen, weil sie ihre Produkte künftig im Internet kaufen könnten. "Irgendwann wandert der ein oder andere Kunde ab, wenn das Monate andauert", so die Kosmetikerin.

"Der Dezember und die Zeit vor Weihnachten sind für uns sehr wichtig", betont sie. Aus ihrer Sicht hätte man die Bestimmungen für die Kosmetikbranche ein wenig lockern können. "Jetzt sind uns wieder komplett die Hände gebunden." Sie könne nur darauf hoffen, dass die Schließungen im Dezember wieder mit finanzieller Unterstützung seitens des Staats einhergehen und dass diese schnell verfügbar sein wird. Denn: "Die Ängste werden immer stärker", sagt Serafina Blanco-Strößner, die zurzeit vor allem eine Frage umtreibt: "Kann ich arbeiten oder nicht?"