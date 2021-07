Schwetzingen. (vkn) Ein knappes Dutzend Radfahrer hat am Sonntag an der Sternfahrt zur Fahrrad-Demo für den Radschnellweg von Heidelberg nach Mannheim teilgenommen. Neben dem Thema Radschnellweg forderten die Teilnehmer generell eine Verbesserung der Fahrradmobilität. Den geplanten Radschnellweg zwischen Heidelberg und Schwetzingen finden sie sinnvoll.

"Ich hatte eigentlich mehr erwartet. Aber so ist es auch gut", sagte Georg Ramsch vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) über die überschaubare Zahl der Teilnehmer, die sich am Sonntagmorgen am Schlossplatz zur Sternfahrt für die Teilnahme an der Fahrrad-Demo in Heidelberg eingefunden hatten. Die unter Federführung des ADFC veranstaltete Aktion stand unter dem Motto "Radschnellweg Rhein-Neckar jetzt!" und sollte die Notwendigkeit der geforderten direkten Radverbindung zwischen den beiden Großstädten unterstreichen. Für die Radverbindung zwischen Schwetzingen und Heidelberg fordert der ADFC ebenfalls einen Radschnellweg (die RNZ berichtete).

Der ist aber noch Zukunftsmusik, und so radelte die Gruppe auf dem bestehen-den Radweg von Schwetzingen beziehungsweise Oftersheim nach Heidelberg. Die Gruppe wählte dafür die Oftersheimer Route über den Kurpfalzhof und dann ebenfalls den direkten Weg entlang der alten Straßenbahnverbindung. Ab Eppelheim wurde so ein Teil der offiziellen Radwegführung umfahren. Auch im weiteren Verlauf der Strecke im Pfaffengrund folgte die Gruppe nicht dem regulären Radweg, der von Spaziergängern, Hundehaltern mit ihren Tieren oder Freizeitsportlern mit genutzt wird und stark frequentiert ist.

Stattdessen wählte sie eine parallel daneben laufende asphaltierte Straße. So machen es auch viele Fahrradfahrer, die mit dem Zweirad immer oder teilweise zur Arbeit pendeln, bestätigte beispielsweise Patrick Alberti aus Oftersheim, der an der Sternfahrt teilnahm. Er pendele aber nicht täglich, erzählte Alberti weiter. Das hänge stark vom Wetter ab. Auch fahre er mehr im Sommer. Dann aber genieße er die Fahrt mit dem Fahrrad. "Es braucht überhaupt generell mehr gute Möglichkeiten, mit dem Fahrrad zu fahren", meinte Yannick Schorr aus Schwetzingen. Diese Forderung sei für ihn der Hauptgrund gewesen, sich bei der Fahrrad-Demo für den Radschnellweg zu beteiligen. "Der Radschnellweg gehört umgesetzt, weil wir ihn brauchen", begründete Dieter Häusler aus Neulußheim seine Teilnahme. Generell sollten der Fahrradverkehr und der öffentliche Nahverkehr stärker ausgebaut werden, meinte er weiter. Bei besseren Verbindungen könne sie es sich schon vorstellen, das Fahrrad mehr zu nutzen, meinte Jennifer Häusler, die in Mannheim studiert.

"Ich muss diese Forderung einfach unterstützen, weil ich so wenig mit dem Auto unterwegs bin", betonte Andreas Paraszczec aus Schwetzingen, der sich mit weiteren leidenschaftlichen Fahrradfahren aus der Spargelstadt zur Teilnahme an der Demo verabredet hatte. Er sei eindeutig für den Schnellweg, erläuterte der Oftersheimer Gerd Finger. "Es ist eine sinnvolle Lösung, wenn es keinen gemeinsamen Weg für Fahrradfahrer und Fußgänger gibt", unterstrich er.

Finger hat während seines Berufslebens lange das Fahrrad für seine Pendelfahrten nach Mannheim genutzt. Die Diskussion darüber, ob Radschnellwege überhaupt nötig sind, zeigt für ihn ledig-lich eines: "Das Fahrrad ist nicht mit dem Auto gleichberechtigt. Es sollte es aber sein", meinte er. Auf den gängigen Fahrradwegen ließe sich nicht einmal der Mindestabstand einhalten, merkte er kopfschüttelnd an. Regina Ruhnau aus Oftersheim konnte seine Aussagen nur unterstützen: "Die Radwege sind ganz wichtig. Ich würde gern noch mehr fahren, aber nur auf vernünftigen Wegen", sagte sie mit Blick auf den schlechten Zustand der Verbindungen mancherorts.