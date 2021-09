Schwetzingen.(stek) Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler älterer Menschen komplett auf den Kopf gestellt – mit zum Teil verheerenden Auswirkungen. Elisabeth Sauer vom Kreisseniorenrat hat dabei nicht nur die medizinische Seite im Blick. Viele ältere Menschen hätten sich in den vergangenen Monaten sehr einsam gefühlt. Um das zu ändern, hat der Landesseniorenrat die "Schwätzbänkle" ins Leben gerufen. Auch in Schwetzingen wird am Sonntag eine solche Bank auf den Kleinen Planken stehen. Die RNZ hat mit Elisabeth Sauer über die Hintergründe des landesweiten Aktionstags gesprochen.

Frau Sauer, wie haben Sie selbst die Zeit des Lockdowns erlebt?

Foto: Stefan Kern ​

Zu Beginn war es entspannend. Weniger Termine und weniger Stress. Doch schon nach wenigen Wochen kehrte sich diese Ruhe ins Gegenteil um. Nichts ging mehr: keine Treffen, keine Aktionen. Es fühlte sich an, als wäre das Leben verschwunden. Der direkte Umgang mit dem anderen hat mir sehr gefehlt. Natürlich haben wir uns in Rekordzeit mit Zoom-Konferenzen vertraut gemacht. Aber den direkten Kontakt kann das nicht ersetzen.

Und wie haben sie ihr Umfeld wahrgenommen?

Leider konnte man sehen, wie die Angst bei vielen Menschen alles Zwischenmenschliche verdrängte. Es ist ein sehr schmaler Grat zwischen Angst und Vorsicht. Wir müssen noch stärker versuchen, auch bei notwendigen Entscheidungen so human wie möglich vorzugehen. Mitzuerleben, wie eine Frau nach mehr als 40 Jahren Ehe stirbt und der Partner nicht zu ihr darf, ist einfach schlimm.

Wie kam die Idee der "Schwätzbänkle" zustande?

Solche Bänke gibt es schon in der Schweiz und in England. Als der Landesseniorenrat mit der Idee auf uns zu kam, griffen wir sofort zu. Das ist doch eine einfache und geradezu geniale Idee gegen Sprachlosigkeit und Einsamkeit. Jede und jeder, der sich dort hinsetzt, wird Teil von etwas Großem. Denn gemeinsam ist man immer stärker als allein.

Info: Die Aktion "Schwätzbänkle" auf den Kleinen Planken startet am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr. Die Bank steht auf der Seite der Geschäfte unter den Bäumen. Wer sich dort hinsetzt, signalisiert, dass er Lust zum Reden und Zuhören hat.