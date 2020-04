Schwetzingen. (pol/mün) Schon wieder brannten Schilfwiesen zwischen Schwetzingen und Brühl - jetzt sucht die Polizei Zeugen wegen einer möglichen Brandstiftung.

Das Feuer wurde am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr entdeckt: 5000 Quadratmeter Fläche standen beim Friedhof Rohrhof in Brand.

Die Feuerwehren aus Brühl und Schwetzingen konnten den Brand schnell löschen. Eine Gefahr für Wohngebäude bestand nicht, auch entstand kein Sachschaden, heißt es vonseiten der Polizei.

In der Vergangenheit kam es in der Nähe bereits zu zwei weiteren Bränden der Schilfwiesen. In beiden Fällen wurden Jugendliche in unmittelbarer Nähe der Brände von Zeugen gesichtet.

Ob diese im Zusammenhang mit den Geschehen stehen, ermitteln nun die Beamten des Polizeipostens Brühl. Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen oder zu den Bränden nehmen die Ermittler jederzeit unter der Rufnummer 0621/833970 entgegen.