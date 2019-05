Johann-Georg Dörr und seine Frau Sieglinde auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer. In der Hand hält Sieglinde Dörr eine Karte mit Genesungswünschen aus dem Hotel, die sie zum Abschied überreicht bekam. Foto: zg

Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Es sollte eine Reise in die Wärme werden, weg aus dem tristen, grauen März in Deutschland. Doch der Urlaub am Persischen Golf entpuppte sich nach fünf Tagen fast als Albtraum. Johann-Georg Dörr (81) aus dem Hirschberger Ortsteil Leutershausen erleidet im Hotel in Katars Hauptstadt Doha einen Schlaganfall - über 4000 Kilometer entfernt von der Heimat.

"Er saß nach einem Strandspaziergang im Stuhl und konnte urplötzlich nicht mehr sprechen", erinnert sich seine Frau Sieglinde (78) an die schrecklichen Momente. Es folgte das volle Programm: Krankenwagen, Untersuchungen und Krankenhausaufenthalt. Sieglinde Dörr: "Nach fünf Tagen wollte man ihm einen Herzschrittmacher einsetzen."

In der Zwischenzeit hatte einer der beiden Söhne der Dörrs, die in Schriesheim als Geschäftsführer ihres eigenen Autohauses arbeiten, bereits Kontakt mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) aufgenommen. Seit zwei Jahren ist Johann-Georg Dörr nämlich Fördermitglied in der DRK-Ortsgruppe - und genau das war sein Glück.

Hintergrund Was kostet eine Rückholaktion mit dem Flugzeug? "Rund 11.500 Euro." Winfried Poetsch vom DRK-Flugdienst mit Sitz in Düsseldorf, nennt nach einem kurzen Blick in die Unterlagen sofort die Summe, die die Rückholaktion von Johann-Georg Dörr aus Katar gekostet hat. "Da sind die Kosten für den begleitenden Arzt aber bereits enthalten", ergänzt er. Man sei transparent und [+] Lesen Sie mehr Was kostet eine Rückholaktion mit dem Flugzeug? "Rund 11.500 Euro." Winfried Poetsch vom DRK-Flugdienst mit Sitz in Düsseldorf, nennt nach einem kurzen Blick in die Unterlagen sofort die Summe, die die Rückholaktion von Johann-Georg Dörr aus Katar gekostet hat. "Da sind die Kosten für den begleitenden Arzt aber bereits enthalten", ergänzt er. Man sei transparent und mache aus den Kosten kein Geheimnis. Um die Summe für diese medizinisch notwendige Rückholaktion besser einordnen zu können, nennt Poetsch eine weitere Zahl. Demnach würden für den Einsatz eines Ambulanzflugzeuges - etwa nach Mallorca - rund 30.000 Euro fällig. "Wir schauen neben den medizinischen Notwendigkeiten natürlich auch auf die Kosten", sagt der DRK-Mann. Fördermitglieder von DRK-Verbänden, die mit dem Flugdienst einen Vertrag geschlossen hätten, würden beim Vorliegen einer medizinischen Notwendigkeit weltweit nach Deutschland zurückgeflogen. "Der Betrag, der dabei für den Flugdienst aufgewendet wird, beträgt pro Mitglied etwa 85 Cent", erläutert Poetsch. Deshalb unterhalte man auch keine eigenen Flugzeuge. "Das würde viel zu teuer kommen", betont er. Und so würden die Disponenten bei jedem Einzelfall die für alle Seiten beste Lösung suchen. In diesem Jahr hat es - Stand 7. Mai - bundesweit insgesamt 40 Rückholaktionen gegeben - davon 15 per Flugzeug. "Unter anderem aus Bolivien, Ägypten und Marokko", nennt Poetsch Beispiele. Andere Patienten würden mit dem Ambulanzfahrzeug abgeholt - etwa aus den Skigebieten der Alpen. Die Grenze für einen Rücktransport mit dem Fahrzeug liege bei rund 1000 Kilometern, darüber hinaus greife man meist auf ein Flugzeug zurück. "Aber auch dabei haben wir stets die medizinischen Notwendigkeiten im Blick", betont Poetsch. (sha)

Die Drähte liefen heiß, E-Mails wurden geschrieben und ein Notfallplan erarbeitet. Die Mitgliedschaft beim DRK beinhaltet unter anderem eine garantierte weltweite Rückholung aus dem Ausland durch den DRK-Flugdienst spätestens nach 14 Krankenhaustagen. "Ich hatte viele Gespräche und Schriftwechsel mit den DRK-Verantwortlichen. Am Ende fiel die Entscheidung gemeinsam mit den Spezialisten des DRK, ihn auszufliegen", sagt Sohn Hans-Jürgen Dörr.

Sein Vater wurde wenige Tage später, begleitet von einem deutschen Arzt, der extra aus Berlin über Frankfurt nach Doha geflogen war, in der Business Class eines Linienfluges liegend zurück nach Deutschland transportiert. "Die Operation hätte in Doha zwar erfolgen können, doch eine vernünftige Wartung und ein Monitoring des Herzschrittmachers wären in Europa und insbesondere in Deutschland nicht möglich gewesen", erklärt Hans-Jürgen Dörr den Schritt, warum die medizinische Notwendigkeit für die Rückholung gegeben war.

"Es konnte nicht abschließend geklärt werden, welches Gerät in Katar implementiert worden wäre. Das Risiko, dass es in Deutschland Probleme gegeben hätte, war zu groß.", ergänzt Winfried Poetsch von der DRK-Flugdienst-Leitstelle in Düsseldorf. Dort werden die weltweiten Rückholaktionen koordiniert.

Und da sich der Zustand des betagten Mannes mit jedem Tag verschlechterte, musste eine Entscheidung getroffen werden. In der Weinheimer GRN-Klinik wurde Johann-Georg Dörr sofort nach seinem Rücktransport operiert und ein Herzschrittmacher eingepflanzt. Heute, wenige Wochen später, geht es ihm den Umständen entsprechend gut.

Die halbseitige Lähmung ist so gut wie Geschichte. Allerdings muss er in den kommenden Wochen noch zahlreiche Besuche in einer logopädischen Praxis auf sich nehmen, bis er wieder gänzlich hergestellt ist.

"Fakt ist, ohne die Betreuung durch die Experten des DRK, des deutschen Arztes vor Ort und die Rückholung wäre das alles nicht so glimpflich ausgegangen", ist sich Sieglinde Dörr, die auf diesem Weg den Verantwortlichen des DRK noch einmal danken will, sicher. Auf das Reisen wollen die beiden Senioren nach eigener Aussage aber auch künftig nicht verzichten. Jetzt müssen sich beide aber erst einmal erholen und viel Kraft sammeln.

Aktuell hat der DRK-Kreisverband Mannheim übrigens 15.266 Fördermitglieder, davon 466 in Hirschberg.

Info: Wer mehr zum Thema Fördermitgliedschaft erfahren möchte, kann sich an Verena Samstag, Telefon 0621/3218137, wenden.