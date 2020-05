Flüchtlinge warten 1945 in Berlin auf ihren Abtransport. Rund zwölf Millionen Deutsche waren im Zweiten Weltkrieg auf der Flucht, schätzen Historiker. Auch in Sinsheim wurden Vertriebene einquartiert. Foto: dpa

Sinsheim-Hoffenheim. (sha/zg) Elsbeth Wagner hat den Einmarsch der US-Streitkräfte in Sinsheim im April 1945 in einem Keller erlebt. Ihr Beitrag über diese Begebenheit ist unter dem Titel "Die Amerikaner wollten die Birnen nicht" im Buch "Unsere Schicksalsjahre 1944/45" – das von der Rhein-Neckar-Zeitung und dem Rhein-Neckar-Kreis herausgegeben wurde – erschienen. Die Geschehnisse der letzten Kriegstage und der Nachkriegszeit hat sie auch für ihre Enkel schriftlich festgehalten. Einen Auszug daraus hat sie der Rhein-Neckar-Zeitung zur Verfügung gestellt. Die 81-Jährige lebt heute in Weinheim an der Bergstraße.

*

"Nachdem die Amerikaner bei ihrem Einmarsch in Sinsheim für alle Bewohner eine Ausgangssperre verhängt hatten, die anfangs nur für bestimmte Stunden galt, später immer mehr erweitert und dann ganz aufgehoben wurde, und man sich sogar wieder außerhalb der Stadtgrenze bewegen durfte, hielt es meine Mutter bei ihren Eltern, unseren Großeltern, nicht mehr aus.

Sie wollte jetzt mit uns - mit mir, meiner drei Jahre jüngeren Schwester und meiner erst zwei Monate alten Schwester - zurück in unser Dorf nach Hoffenheim und in ihre eigene Wohnung. Aber noch mehr wollte sie zu ihren zwei acht- und zehnjährigen Buben, von denen sie in den letzten zwei, drei Monaten durch den Einmarsch der Amerikaner und durch die Ausgangssperren kein Lebenszeichen mehr erhalten hatte.

Mutter hatte beide bei ihrer Schwiegermutter zurückgelassen, als klar wurde, dass der Einmarsch der Amerikaner immer näher kam. Sie war, hochschwanger, mit uns beiden Mädchen zu ihren Eltern in die Nachbarstadt Sinsheim gegangen. Auch, weil ihr das Krankenhaus in der Nähe ihrer Eltern mehr Sicherheit gegeben hatte. Nun, da meine Schwester geboren war, die Stadt von den Amerikanern eingenommen worden war und die Bewohner sich wieder mehr bewegen durften, drehte sich bei Mutter alles um ihre Buben, von denen sie ja so lange schon kein Lebenszeichen mehr bekommen hatte. In ihrer Fantasie musste das Schlimmste passiert sein. Schließlich war bekannt, dass die Amerikaner, bevor sie in ein Dorf einmarschierten, um es einzunehmen, erst einmal aus großer Entfernung hineinschossen, weshalb es fast in jedem Dorf Tote und Verletzte und oft auch brennende Häuser gegeben hatte.

Sie wollte deshalb so schnell wie möglich in unser Dorf und zu ihren Buben zurück. Sie musste sich einfach selbst überzeugen, dass ihnen nichts geschehen war. Und so war es für Mutter das größte Geschenk, dass ihnen in ihrer Abwesenheit nichts passiert war, und sie die beiden glücklich in ihre Arme nehmen konnte, nachdem wir in unser Dorf zurückgekommen waren. Und wir sahen, dass unser Haus zwar durchsucht, doch nichts zerstört worden war. Nur das Innenleben aus unserem Radio, einem Volksempfänger, war entfernt worden, so dass wir die nächste Zeit keine Nachrichten oder Musik hören konnten. Ich jedoch durfte am Sonntagnachmittag den Kinderfunk im Radio bei meiner Freundin hören. Und Großmutters goldene Uhr an der langen Kette, die sie in ihrer Jugend als Schmuckstück getragen hatte, und die an unserer Küchenwand hing, war auch nicht mehr da.

Aber der Krieg war nun endlich zu Ende gegangen, und nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für uns Kinder. Uns störten keine Tiefflieger mehr, vor denen wir – wenn möglich – noch nach Hause springen oder in die nächsten Häuser fliehen mussten. Und wir wurden nicht mehr wegen Fliegeralarm aus unseren warmen Betten gerissen, schnell angezogen, um mit Mutter unter Sirenengeheul über die Straße, am Steinhaufen der abgerissenen Synagoge vorbei, in einen Keller zu laufen, in dem schon die Nachbarinnen mit ihren Kindern saßen und laut das Vater Unser beteten. Das alles war nun auch für uns Kinder vorbei.

War jetzt der Himmel am Abend einmal rot, sagte man, er bringe den Bauern trockenes Brot, und war er am Morgen rot, brachte er ihnen nasses Brot. Er war nicht mehr, wie ich dies bisher gewohnt war, oft Tage und Nächte rot, weil Heilbronn, Pforzheim oder Mannheim brannten.

Jedoch nicht nur der blaue Himmel gehörte jetzt uns Kindern. Uns gehörten auch die leeren Straßen, weil wir von keinem Auto gestört wurden. Wir konnten Fangen und Verstecken, Kaiser wie viel Schritte gibst du mir, Seilspringen und Bockhupfen spielen. Ein Kind hatte sogar noch aus Vorkriegszeit einen Kreisel, den es mit einer Peitsche tanzen lassen konnte. Panzerkolonnen und amerikanische Armeefahrzeuge hörten wir schon von weitem kommen. Wir sprangen ihnen entgegen und neben ihnen her. Ich schrie, obwohl ich nicht wusste, was das Wort bedeutete, wie alle anderen Kinder auch: "Schewingum, Schewingum", und hoffte, dass ich, wenn sie uns Kaugummi oder kleine Schokoladentäfelchen herunterwarfen, auch einmal eines erwischen würde.

Leider ging dieser Traum nie in Erfüllung, da die älteren Kinder diese natürlich auffingen. Ich war zum Ende des Krieges sechs Jahre alt geworden und wurde nach den großen Ferien eingeschult. In eine Schule, in der Flüchtlinge untergebracht waren, weshalb wir in der ersten Zeit nur zweimal in der Woche, an einem Nachmittag, für eine Stunde Unterricht hatten. Nachdem die Flüchtlinge nach und nach in die einzelnen Häuser unseres Dorfes verteilt worden waren, bekamen wir regelmäßig Schulunterricht. Wir wurden von älteren oder ganz jungen Flüchtlingslehrern unterrichtet, bevor die im Dorf von früher bekannten Lehrer wieder kamen und unterrichten durften.

Während die Flüchtlinge aus dem Osten in unserem Dorf blieben, gingen die Bewohner aus Karlsruhe, die während des Krieges in unserem Dorf einquartiert worden waren, wieder in ihre ausgebombte Stadt zurück. Und der uns von den Karlsruher Kindern gelernte Vers: "Achtung, Achtung, Ende, Ende, über Karlsruhe fliegen Verbände, haben Bomben unterm Arm, Achtung, Achtung, Fliegeralarm" verschwand langsam aus unserem Sprachgebrauch.

Auch die bei uns einquartierte Frau Schneider aus Karlsruhe ging wieder. Sie war mit dem großen Transport nach Hoffenheim gekommen, nachdem Karlsruhe durch einen Bombenangriff zerstört worden und ihr Mann unter dem zerbombten Haus begraben worden war. Wir beide hatten es nicht geschafft, uns an einander zu gewöhnen. Ich hatte ihr nicht verziehen, dass sie damals, als sie bei uns einquartiert worden war, einfach meine Mutter, meinen Stuhl und meinen Platz am Küchentisch für sich in Anspruch genommen hatte. Natürlich habe ich heute Verständnis für ihr Leiden.

Frau Schneider besuchte uns später noch öfter. Sie scheint sich auch von Karlsruhe aus weiter für unsere Familie interessiert zu haben, und so lange Mutter noch lebte, schrieben sich beide immer wieder Briefe. Später wurde dann eine Frau mit ihrem 14-jährigen Jungen bei uns einquartiert. Mit den beiden haben ich mich dann richtig gut verstanden, es entwickelte sich daraus eine lebenslange Freundschaft.