Von Carsten Blaue

Mannheim/Heddesheim. Beim tödlichen Unglück am Vogelstangsee konnte auch "Bonny" nicht mehr helfen, obwohl sie am Samstag keine acht Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort war. Das reicht normalerweise für eine Rettung, wenn alles optimal läuft. Die Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnten das achtjährige Mädchen zwar noch bergen. Es starb aber später im Krankenhaus. "Bonny" hatte die Taucher zuvor zur richtigen Stelle gelotst. Die neunjährige Schäferhündin ist "Wasserorterin".

Mit ihrer Hilfe versucht die DLRG, die Suche nach Vermissten zu verbessern. "Bonny" wurde darauf trainiert, vom Boot aus Menschen unter Wasser zu wittern und damit den Tauchern eine schnellere Rettung zu ermöglichen. Gleich zwei Mal war die Hilfe der Hündin am vergangenen Wochenende nötig gewesen. In Heidelberg und auch in Mannheim hatte die DLRG gut zu tun, wo zum Beispiel am Sonntag zwei ermüdete Schwimmer aus dem Rhein gezogen wurden, unmittelbar am Strandbad in Neckarau.

Seit Mitte Mai hätten die Ehrenamtlichen im Rhein-Neckar-Raum schon mit 13 Alarmierungen zu tun gehabt, so der "Leiter Einsatz" des Bezirks Rhein-Neckar, Tobias Johe, auf RNZ-Anfrage. Häufig sei derzeit zu beobachten, dass Menschen in Flüssen oder im Neckarkanal schwimmen würden. Das sei aber aufgrund des Schiffsverkehrs und der Strömung besonders gefährlich. Überhaupt sollte man nicht alleine und nur dort schwimmen gehen, wo es sicher und erlaubt sei.

Dass die Zahl der Einsätze steigt, weil wegen Corona gerade im vergangenen Jahr so viele Schwimmkurse ausgefallen sind, hält Johe für möglich. Für eine statistische Auswertung sei es aber noch zu früh. Sicher sei jedoch, dass die "Schwimmfähigkeit" der Gesellschaft im Ganzen abgenommen habe. Umso wichtiger ist der Einsatz der DLRG, die jetzt viele Kurse für "Neuschwimmer" nachholt.

"Wir sind bislang gut durch die Krise gekommen", sagt Johe. Die Zahl der Kräfte in den Einsatzgruppen sei relativ stabil geblieben. Wegen der Pandemie habe die DLRG aber deutlich weniger neue Retter ausbilden können. Bislang seien es nur zwölf. Sie absolvierten etwa einen Sanitätskurs und eine Sprechfunkunterweisung. Sie lernten den Umgang mit der Ausrüstung und wurden theoretisch geschult. Das alles hat sich aber in die Länge gezogen, weil die Sanitätskurse wegen der Abstands- und Hygienebestimmungen für einige Zeit nicht angeboten werden konnten. Also fehlte immer etwas zum Abschluss der Ausbildung. Dieses Jahr läuft es aber schon wieder besser. Laut Johe gebe es sogar wesentlich mehr Teilnehmer als in den Jahren vor Corona. Für Nachwuchs wird also gesorgt. Er gehe jedenfalls nicht von großen Nachteilen für die DLRG aus. Dabei haben die Mitglieder in den vergangenen Monaten noch viel mehr zu stemmen gehabt als ihre Kernaufgabe.

Seit Dezember sind täglich drei bis vier DLRG-Fahrzeuge mit den Mobilen Impfteams im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs. Mit dabei ist auch immer ein Fachhelfer zur Unterstützung der Ärzte und medizinischen Fachkräfte. Außerdem werden DLRG-Mitglieder in kommunalen Schnelltestzentren in Heddesheim und St. Leon-Rot eingesetzt. In Weinheim betreibt die DLRG selbst ein Testzentrum, erwägt jedoch, dieses wegen sinkender Nachfrage zu schließen. Trotz dieser zusätzlichen Aufgaben, betont Johe, stünde immer genug Personal für den Wasser-Rettungsdienst zur Verfügung.