Mannheim. Er ist der Anwalt der Vierbeiner, Freund der Fellnasen, Versteher von Bello, Hasso und Co.: Hundetrainer Martin Rütter hält am Freitagabend in der SAP-Arena ein zweistündiges Plädoyer für des Menschen besten Freund. Erteilt Ratschläge fürs Gassigehen, setzt sich ein für das Wohl von sabbernden Riesendoggen und anarchistisch gearteten Labrador-Rüden – und hält dabei jede Menge Humor im Fressnapf bereit. Rund 5000 Zuschauer hängen bei der Show des Duisburger Hundeliebhabers mit der frechen Schnauze gebannt an seinen Lippen. Sie lernen, verstehen, hinterfragen ihr Verhalten, werden gelobt und getadelt, vor allem aber mit unzähligen Lach-Leckerlis belohnt.

Das Bühnenbild: eine übergroße Justitia mit verbundenen Augen, die Waage wankt klar in eine Richtung. Der Hund ist nie Schuld, das Problem ist immer am anderen Ende der Leine zu finden, lautet die versteckte Anklage. Der Titel der Show: "Freispruch!". Die Zuschauer fungieren dabei als Geschworene. Freispruch oder Tierheim ist die brutale Entscheidung, die sie treffen müssen. Das Urteil fällt stets klar und deutlich aus. Den Wesen mit der nassen Nase, großen Ohren und seligen Augen kann man einfach nicht böse sein.

Aus einem großen Buch liest Rütter imposante Fallbeispiele vor. Wie von Mischling Kira, die wegen "Widerstands gegen die Staatsgewalt" angeklagt ist, also nicht immer auf das Frauchen hört. Das Verbrechen: Auf Komm-Kommandos, ja selbst auf die schrille Hundepfeife reagiert Klein-Kira einfach nicht. Sie tollt lieber umher, schnüffelt herum, statt sich um die wild gestikulierende Besitzerin zu scheren. "Sie hört sie schon, aber sie muss auch eine Motivation haben, zurückzukommen", rät Rütter dazu, sich in die Situation des Hundes hineinzuversetzen.

Könnte Frauchen vielleicht ein echtes Jackpot-Leckerli in der Tasche haben? Das wäre doch einen Annäherungsversuch wert. Im Gegensatz zu anderen Hundeflüsteren, wie dem kontrovers diskutierten US-Dog-Coach Cesar Millan, setzt Rütter nicht auf Zucht und Ordnung. Von Alpha-Gehabe, Dominanz, purem Gehorsam oder strikten Begleithundeprüfungen hält er nicht viel. Er blickt vielmehr in die Seele des Menschen treuesten Gefährten. "Hunde haben nicht nur Gefühle, sie sind auch empathisch. Sie empfinden Scham, Trauer, aber auch Schadenfreude. Sie graben ihren Lieblingsknochen aus dem Garten aus, um dich zu trösten, sie können mitfühlen", betont er.

Ganz anders als Katzen. "Sie sitzen oben auf ihrem Trump-Kratz-Tower, mit feuerroten Haaren, und blicken vernichtend auf dich herab", scherzt Rütter. Bei seiner Comedy-Show bekommen eben alle Mal ihr Fett weg: Herrchen, Frauchen, Katzen- und Pferdeliebhaber. Für den Hund aber gibt es lediglich Streicheleinheiten. Auch bei dem vielleicht gängigsten aller Delikte: dem Betteln am Tisch. Diese Marotte wieder aus dem Hundefell zu schütteln? Schwierig, wenn Wauzi bei Missachtung sein oscarreifes Schauspiel startet und tief enttäuscht über den Fußboden schleift, als wäre er dem Sterben nah.

"Das ist Psychoterror. Wer foltert hier wen?", sagt Rütter. Hund weiß schließlich, wer am Ende das Spiel gewinnt, wer der stärkere Part an der Leine ist. Und doch hält der selbsternannte "deutsche Hundekanzler" bei allem Hätscheln und Tätscheln auch eine andere Botschaft bereit. "Der Mensch ist kein Hund, aber liebe Zuschauer, der Hund ist auch kein Mensch", gibt er zu bedenken.

Stattdessen treffen im Haushalt zwei völlig artfremde Wesen aufeinander. "Doch die Vierbeiner haben die besondere Gabe, eine andere Sprache zu lernen. Wir verlangen vom Hund, dass er brav ist und gehorcht. Wir sollten uns aber auch die Mühe machen, ihn zu verstehen", rät Rütter. Echte Hunde muss er für seine Show nicht über die Bühne zerren. Die skurrilen Bilder, die der tierische Komiker mit seinen Worten malt, genügen, um die zu Hause treu wartenden Lieblinge vor dem geistigen Auge lebendig werden zu lassen.

"Ich erkenne mich oft wieder, mal sehen, was ich umsetzen kann", sagt Karin aus Leimen. Ihren Beagle weiß sie während der Show in guten Händen. Die Kinder passen auf ihn auf. Rütter gebe sich nicht so perfekt wie andere Hundetrainer, lobt Karin. "Er lässt die Hunde einfach Hund sein."