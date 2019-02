Plankstadt. (hab) Es tut sich was: In der jüngsten Gemeinderatssitzung waren noch keine eineinhalb Stunden vergangen, da waren bereits gut 1,2 Millionen Euro verplant. Der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Sportstätten kostet 808.000 Euro, die Sanierung der Laubengänge in der Seniorenwohnanlage 155.000 Euro. Die Sanierung der Kegeltechnik in der Mehrzweckhalle macht 151.000 Euro. Die restlichen Planungskosten für den Kreisverkehr West und die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen in der Schwetzinger Straße beim Caritas Altenzentrum belaufen sich auf gut 57.000 Euro.

Der Gemeinderat hatte bereits 2017 beschlossen, dass die Sportstätten nicht an den Ortsrand verlagert, sondern am bisherigen Standort saniert werden. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Grundsanierung der Kunststoffbahnen und der beiden Halbkreise hinter den Toren. Vor allem die Leichtathletik soll dort ihre Anlagen für die technischen Disziplinen wie Hoch- und Weitsprung sowie Diskus- und Hammerwurf und Stabhochsprung erhalten. In einem abgetrennten Bereich werden Spielgeräte und Spielmöglichkeiten geschaffen, die auch Nicht-Vereinsmitgliedern und Erwachsenen offen stehen. Eine "alla hopp!-Anlage light" sozusagen. Die Zugänglichkeit für alle Bürger begrüßten Plankstadter Gemeinderatsmitglieder unisono und vergaben die Sanierung deshalb einstimmig.

Ebenfalls einmütig war die Vergabe zur Sanierung der Laubengänge in der Seniorenwohnanlage. Die Bodenbeläge sind Stolperfallen für die älteren Bewohner und müssen erneuert werden. Es wird mit einer Bauzeit von gut vier Monaten ab Mitte April gerechnet. Einige Balkonabdeckungen sind defekt, und die Wasserableitung ist erneuerungsbedürftig.

"Gut Holz" und "Alle Neune" hieß es beim nächsten Tagesordnungspunkt. Beim Beschluss zur Erneuerung der Kegeltechnik in der Kegelbahnhalle wurde viel Lob ausgesprochen für die Plankstadter Kegler, die in der Bundesliga spielen und mehrere deutsche Meistertitel aufzuweisen haben - Männer wie Frauen. 40 Jahre ist die Kegelbahn alt. Ersatzteile für die Technik sind kaum noch zu bekommen. Man wolle die Leistung der Kegler über Jahrzehnte hinweg mit der Sanierung belohnen, so Ulrich Mende (SPD).

Seit Monaten ist der Kreisverkehr West am Neubauprojekt "Wohnen am Kurpfalzpark" ein Provisorium. Jetzt, nach Abschluss des Bauprojekts, kann der Kreisel fertig gebaut werden. "Wir freuen uns auf einen holperfreien Kreisverkehr für unseren Bürgerbus", so Sigrid Schüller (Grüne). Gleichzeitig ist ein Förderantrag für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen vor dem Caritas Altenzentrum gestellt. Die Vergabe der Planungsleistungen wurde einstimmig beschlossen.